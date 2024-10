Giao ban công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm

Các đồng chí: Đại tá Trần Võ Việt - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh; Đại tá Lê Văn Thái - Phó Giám đốc Công an tỉnh; Đại tá Dương Hồng Hải - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đồng chủ trì Hội nghị.

Trong thời gian qua, trên các tuyến, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm 3 lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng đã thường xuyên trao đổi các thông tin liên quan đến tình hình ngoại biên, khu vực biên giới, miền núi, dân tộc; tình hình người nước ngoài; vấn đề biển, đảo; công tác quản lý đường biên, kiểm soát người và phương tiện qua các cửa khẩu đường bộ... Trong Quý III, các lực lượng đã trao đổi hơn 207 thông tin có liên quan, phục vụ tốt công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng đã tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với nhiều biện pháp thiết thực; tập trung xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình bảo đảm cho phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng - an ninh ở các địa phương; tổ chức tuyên truyền trực tiếp về Luật Căn cước, Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, Luật Trật tự an toàn giao thông, Luật Phòng cháy chữa cháy, Luật nghĩa vụ Quân sự.... Tổ chức 252 “Diễn đàn Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân”, tiếp nhận hơn 3.429 ý kiến của các quần chúng Nhân dân đóng góp ý kiến về tình hình an ninh trật tự (ANTT).

Lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng các cấp phát hiện, bắt giữ, xử lý 200 vụ/226 đối tượng và 01 tổ chức, tang vật thu 11,09 gam heroin; 1,55 gam ma tuý đá; 10 gam thuốc phiện; 1.508 viên ma túy tổng hợp; 94,2 kg pháo nổ; 48kg thuốc nổ; 2,5m dây cháy chậm, 50 kíp nổ; 16,476 m3 gỗ các loại… Phối hợp bắt thành công 01 đối tượng truy nã; phối hợp xác minh, điều tra, xử lý các loại tội phạm theo đúng thẩm quyền và bảo vệ vật chứng.

Đồng thời, các lực lượng chức năng đã thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn cho 22 đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm, làm việc, các mục tiêu trọng điểm, 12 sự kiện chính trị, xã hội lớn diễn ra trên địa bàn. Thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh vùng biên giới, miền núi, dân tộc; nắm chắc tình hình, quản lý, giám sát chặt chẽ số người nước ngoài vào địa bàn. Triển khai hiệu quả các biện pháp phòng ngừa tình trạng di cư trái phép tại địa bàn các huyện biên giới…

Các lực lượng chức năng đã tham mưu tổ chức lễ phát động “Ngày hội toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo” tại 100% phường, xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội. Lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng các cấp đã phối hợp vận động giao nộp, thu hồi 2,4 kg thuốc nổ, 92 khẩu súng các loại, 643 dao, kiếm...

Ba lực lượng Quân sự, Công an, Biên phòng tỉnh đã chủ động hiệp đồng lực lượng, phương tiện phòng chống thiên tai, cháy nổ, cháy rừng, cứu sập và tìm kiếm cứu nạn năm 2024; triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch Phòng thủ dân sự - Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đồng thời tham mưu kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp để quản lý và thực hiện tốt hoạt động phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh...

Tuy nhiên, công tác phối hợp trao đổi, kiểm tra, xác minh thông tin ở cấp cơ sở có thời điểm chưa kịp thời, chặt chẽ; việc thực hiện chế độ báo cáo, chất lượng báo cáo định kỳ ở một số địa phương vẫn còn hạn chế, chưa tập trung phân tích, đánh giá tình hình và có số liệu chứng minh cụ thể. Công tác phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm kết quả còn hạn chế, nhất là trên địa bàn tuyến biển.

Tại Hội nghị, các phòng, Ban CHQS các cấp đã trình bày tham luận về công tác tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương trong diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện năm 2024; công tác phối hợp với các lực lượng trong nắm tình hình, xử lý các vụ việc liên quan đến hoạt động tôn giáo trên địa bàn khu vực biên giới, vùng biển; kinh nghiệm trong công tác phối hợp giữa lực lượng Quân sự, Bộ đội Biên phòng bảo đảm an ninh, trật tự ở khu vực miền núi, biên giới, dân tộc…

Trong thời gian tới, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các quan điểm, chủ trương chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Quân khu 4 về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh; tham mưu UBND tỉnh ban hành, tổ chức thực hiện có hiệu quả các Đề án… Phối hợp tham mưu sơ, tổng kết công tác quốc phòng - an ninh năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025.

Lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng các cấp chủ động nắm chắc tình hình liên quan đến địa bàn, lĩnh vực được phân công phụ trách; thường xuyên phối hợp chặt chẽ trong trao đổi, kiểm tra, xác minh thông tin; thống nhất nhận định, đánh giá và dự báo tình hình. Tham mưu các chủ trương, biện pháp, đối sách phù hợp trong đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, bảo đảm an ninh trật tự và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng.

Chủ động xây dựng, triển khai các phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa lớn, hoạt động của các đoàn lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước đến địa bàn. Tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện có hiệu quả chủ trương phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng - an ninh; tập trung giải quyết các mâu thuẫn, xung đột xã hội, không để hình thành “điểm nóng” về an ninh, trật tự.

Tăng cường và đổi mới nội dung, phương pháp công tác dân vận, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân, nhất là tại các vùng trọng điểm, vùng tập trung đồng bào theo đạo, vùng dân tộc thiểu số. Phối hợp triển khai quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, nhất là trong đấu tranh với tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia; tội phạm về ma túy; tội phạm buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới...

