Thông cáo báo chí tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tỉnh Nghệ An 9 tháng đầu năm 2024

1. Kết quả đạt được

1.1. Lĩnh vực kinh tế:

- Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản: Tổng diện tích gieo trồng cây hằng năm 9 tháng ước đạt 264.821,45 ha, bằng 99,63% so với cùng kỳ năm trước, trong đó vụ Đông Xuân toàn tỉnh đạt 184.989,53 ha, bằng 99,88%; vụ Hè Thu ước đạt 79.831,92 ha, bằng 99,07%. Năng suất bình quân và sản lượng lúa vụ Xuân và vụ Hè Thu tăng so với cùng kỳ. Chăn nuôi tiếp tục ổn định và phát triển. Diện tích rừng trồng tập trung ước đạt 16.170,1 ha, tăng 9,5. Tổng sản lượng thủy sản ước đạt 223.029 tấn, tăng 13,26% so với cùng kỳ (trong đó, sản lượng khai thác ước đạt 166.267,5 tấn, tăng 3,44%). Các địa phương tích cực triển khai kế hoạch xây dựng nông thôn mới (đến tháng 9/2024, toàn tỉnh có 320/411 xã đạt chuẩn NTM, tương đương 77,86%; 101/320 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, tương đương 31,56%; 16/320 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, tương đương 5,0%; có 09 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn xây dựng NTM).

- Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp tháng 9 ước tăng 12,4% so với cùng kỳ; lũy kế 9 tháng ước tăng 10,64%, một số sản phẩm có mức tăng so với cùng kỳ như: đá xây dựng, bia các loại, sữa các loại, đường kính, dệt may,…

- Về dịch vụ: Tổng mức bán lẻ hàng hóa 9 tháng ước đạt 82.946 tỷ đồng, tăng 22,25% so với cùng kỳ, đạt 89,81% kế hoạch. Lượng khách du lịch 9 tháng ước đạt 8,43 triệu lượt, tăng 15% so với cùng kỳ, doanh thu du lịch ước đạt 10.217 tỷ đồng.

- Thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 16.671 tỷ đồng, đạt 104,8% dự toán, bằng 143,2% so với cùng kỳ năm 2023. Chi ngân sách địa phương ước thực hiện 24.188 tỷ đồng, đạt 66,9% dự toán.

- Thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp: tính đến ngày 23/9/2024, đã cấp mới cho cho 58 dự án, điều chỉnh 119 lượt dự án; tổng số vốn cấp mới và điều chỉnh là 35.541,3 tỷ đồng. Có 1.533 doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng ký thành lập 17.306 tỷ đồng, tăng 29,69%.

- Tiếp tục chỉ đạo, thực hiện các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Tính đến ngày 20/9/2024, tổng kế hoạch đầu tư công đã giải ngân 5.022 tỷ đồng, đạt 54,14%; trong đó, vốn đầu tư công tập trung tỉnh quản lý đã giải ngân 2.322,009 tỷ đồng, đạt 48,09%.

1.2. Lĩnh vực văn hóa - xã hội:

- Các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao được quan tâm, đáp ứng nhu cầu của nhân dân; tổ chức thành công nhiều hoạt động, sự kiện, lễ kỷ niệm lớn.

- Tổ chức tốt công tác khám, chữa bệnh, đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch bệnh và an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Tổ chức dạy học và hoàn thành năm học 2023-2024 đạt kết quả tốt, tiếp tục giữ vững thành tích giáo dục mũi nhọn; triển khai nhiệm vụ năm học mới 2024-2025 kịp thời, đảm bảo các điều kiện dạy và học trên địa bàn tỉnh.

- Chăm lo công tác an sinh xã hội, bảo đảm đời sống cho nhân dân; công tác lao động, việc làm. Hoạt động kết nối cung- cầu lao động tiếp tục được tăng cường; 9 tháng đầu năm, ước tính toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho 41.500 người (đạt 88,3% kế hoạch, tăng 6,12% so với cùng kỳ).

1.3. Công tác quản lý nhà nước, cải cách hành chính, chuyển đổi số:

- Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm, chất lượng, hiệu quả công việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 04/6/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu quả công việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

- Tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện quyết liệt Đề án số 06/CP của Chính phủ,....; tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch chuyển đổi số năm 2024.

- Chuẩn bị tốt các nội dung trình kỳ họp thứ 22 (kỳ họp chuyên đề) của HĐND tỉnh.

1.4. Quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Chỉ đạo các đơn vị tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ năm 2024 đạt kết quả tốt, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Công tác đối ngoại tiếp tục được triển khai tích cực, hiệu quả; đã tổ chức làm việc với nhiều đoàn quốc tế, đoàn đối ngoại, Đại sứ quán các nước và các tổ chức. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

2. Phương hướng, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2024