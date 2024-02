Giám đốc Công an tỉnh chúc mừng Sở Y tế Nghệ An nhân Ngày thầy thuốc Việt Nam

Trong tỉnh

Nhân dịp kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 – 27/02/2024), chiều 22/02, Đoàn công tác của Công an tỉnh Nghệ An do đồng chí Đại tá Bùi Quang Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh làm Trưởng đoàn cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Công an tỉnh đã đến thăm, tặng hoa và chúc mừng đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, bác sĩ, nhân viên Sở Y tế Nghệ An.