Giải pháp nào khắc phục hạ tầng du lịch Cửa Lò trước hiện trạng ngổn ngang?

Liên tiếp hứng chịu nhiều đợt bão mạnh, đặc biệt sau bão số 10, hạ tầng du lịch biển Cửa Lò (phường Cửa Lò, Nghệ An) bị thiệt hại nặng nề, nhiều công trình kiến trúc, đặc biệt phần kè biển bị hư hỏng nghiêm trọng. Theo thống kê từ phường Cửa Lò, sau đợt bão số 10, Cửa Lò thiệt hại hơn 190 tỷ đồng, trong đó thiệt hại lớn về hạ tầng du lịch biển.
Hệ thống bờ kè biển, đường dạo bộ khoảng 600m đã bị sóng đánh hư hỏng nghiêm trọng sau bão số 10, đến thời điểm này vẫn trơ trọi, ngổn ngang, chưa thể khắc phục.
Khu vực quảng trường Bình Minh, nhiều chỗ bị sụt lún...
Phó phòng Kinh tế - Hạ Tầng và Đô Thị phường Cửa Lò Hoàng Minh Thọ thông tin, trước thiệt hại nặng sau bão, phường Cửa Lò đã xây dựng các phương án khắc phục, chỉnh trang lại hạ tầng đô thị nói chung, đặc biệt hạ tầng du lịch trình UBND tỉnh Nghệ An. Đến nay địa phương vẫn đang nỗ lực phối hợp với các sở, ngành để hoàn thiện quy trình đầu tư đảm bảo đúng quy định.
Trước thiệt hại nặng nề do bão gây ra với hạ tầng du lịch Cửa Lò, vừa qua, tỉnh Nghệ An cũng đã thống nhất chủ trương chi 40 tỷ đồng để Cửa Lò kịp thời khắc phục hậu quả, bảo đảm hạ tầng du lịch, phục vụ du khách.
Không chỉ khôi phục hạ tầng du lịch, trong thời gian qua, phường Cửa Lò cũng đang nỗ lực đưa ra các giải pháp định hình, đột phát và phát triển bền vững cho du lịch biển Cửa Lò. Như việc quy hoạch lại đồng bộ về hạ tầng, xây dựng nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao, phát triển du lịch giai đoạn mới, hướng tới quy hoạch Khu du lịch Quốc gia ven biển Nghệ An và đăng cai Năm du lịch Quốc gia, xây dựng và quảng bá mạnh mẽ thương hiệu...
Để bảo đảm phục vụ du khách, trước mắt trong thời gian tới, Cửa Lò buộc phải chỉnh trang lại toàn diện hạ tầng du lịch, bảo đảm xanh - sạch - đẹp. Đặc biệt cần có đột phá giải pháp hạ tầng du lịch đẹp ở khu vực phía Đông đường Bình Minh với bãi biển dài và hệ thống kè biển, khu lâm viên.
Cùng với đó nỗ lực xây dựng các chương trình du lịch theo mùa để bảo đảm thu hút lượng khách đến với Cửa Lò bình ổn, thường xuyên. Đây cũng là một trong những nội dung được đánh giá quan trọng, tạo đột phá mạnh mẽ hơn cho du lịch Cửa Lò trong tương lai.
Lãnh đạo phường Cửa Lò cho biết, cùng với câu chuyện chỉnh trang lại hạ tầng du lịch, Cửa Lò quyết tâm xây dựng thay đổi mạnh mẽ nội tại một cách toàn diện, xây dựng Cửa Lò sẽ là điểm đến du lịch, nghỉ dưỡng hấp dẫn từ văn hóa, lịch sử, cảnh quan đến xanh - sạch - đẹp và an toàn, thân thiện.
