Bão Koto vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 15, dự báo mạnh thêm hai cấp trong ngày và đêm nay

Dự báo vị trí và hướng di chuyển bão số 15 - Ảnh: VNDMS

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia lúc 4h sáng nay, tâm bão số 15 cách đảo Song Tử Tây khoảng 540km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão đi theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 20km/h và cường độ có khả năng mạnh thêm hai cấp.

Đến 4h sáng mai (27-11), tâm bão ở trên khu vực giữa Biển Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 200km về phía bắc đông bắc, cường độ bão lúc này mạnh cấp 10 (89-102km/h), giật cấp 13.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão đổi hướng đi theo hướng tây tây nam và cường độ có khả năng mạnh thêm.

Đến 4h sáng 28-11, tâm bão số 15 ở trên khu vực giữa Biển Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 150km về phía bắc tây bắc. Cường độ bão lúc này mạnh cấp 11 (103-117km/h), giật cấp 14.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão đi chậm theo hướng tây với tốc độ 5km/h và cường độ ít thay đổi.

Đến 4h sáng 29-11, tâm bão ở trên vùng biển phía tây khu vực giữa Biển Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 250km về phía tây tây bắc. Cường độ bão duy trì cấp 11, giật cấp 14.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng tây bắc, tốc độ khoảng 5km/h và cường độ suy yếu dần.

Do ảnh hưởng của bão số 15, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) có gió mạnh cấp 6-7; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-10, giật cấp 13, sóng biển cao 4-6m, vùng gần tâm bão 6-8m.

Trong khoảng ngày 27 đến 28-11, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía bắc đặc khu Trường Sa) có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 11, giật cấp 14, sóng biển cao 7-9m, biển động dữ dội.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Tác giả: Chí Tuệ

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ