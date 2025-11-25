UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 11/2025

Quang cảnh phiên họp

Phiên họp tập trung đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh năm 2025; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026; tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2025, kế hoạch năm 2026 và Kế hoạch giai đoạn 2026 – 2030.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đặng Thanh Tùng báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh năm 2025

Theo đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của UBND tỉnh trong năm 2025 được đánh giá là quyết liệt, kịp thời, linh hoạt và sáng tạo, đạt nhiều thành tựu quan trọng với tinh thần điều hành xuyên suốt là “Kỷ cương trách nhiệm; chủ động kịp thời; trọng tâm trọng điểm; tăng tốc bứt phá”.

UBND tỉnh đã triển khai khẩn trương, quyết liệt cuộc cách mạng về sắp xếp tổ chức bộ máy, xây dựng mô hình chính quyền địa phương 02 cấp chính thức vận hành từ ngày 01/7/2025, mở ra không gian phát triển mới. Sau sắp xếp, toàn tỉnh giảm 06 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh (còn 14 cơ quan) và giảm 282 đơn vị hành chính cấp xã (còn 130 đơn vị). Cùng với đó, đã ban hành 94 văn bản quy phạm pháp luật (QPPL); rà soát, xây dựng và ban hành kịp thời các quy chế, quy định để hệ thống chính quyền địa phương 02 cấp đi vào hoạt động ổn định.

Tăng trưởng GRDP năm 2025 ước đạt 9,54%

Năm 2025, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức từ tình hình thế giới phức tạp, biến động giá cả, và thiên tai, nhưng tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh đã có những chuyển biến rất tích cực nhờ sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị, người dân và doanh nghiệp.

Giám đốc Sở Tài chính Trịnh Thanh Hải báo cáo tình hình kinh tế - xã hội và những nội dung liên quan đến tài chính ngân sách

Điểm sáng về kinh tế là tăng trưởng GRDP ước đạt 9,54%, tăng trưởng công nghiệp ước đạt 16,27%. Trong đó, tăng trưởng kinh tế đạt mục tiêu Chính phủ giao là 9%, nhưng vẫn cần phấn đấu để đạt mức cận dưới 9,5% của Nghị quyết HĐND tỉnh.

Thu ngân sách nhà nước cả năm ước đạt 26.085 tỷ đồng, bằng 147,2% dự toán HĐND tỉnh giao và tăng 2,04% so với năm 2024, mức cao nhất từ trước đến nay. Trong đó, thu nội địa ước đạt 24.225 tỷ đồng (đạt 151,3% dự toán).

Thu hút đầu tư đạt kết quả tích cực. Tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm đạt trên 40,27 nghìn tỷ đồng tính đến ngày 20/11/2025. Tổng vốn FDI cấp mới và điều chỉnh đạt 979,0 triệu USD, ước cả năm thu hút vốn đầu tư FDI trên 1 tỷ USD.

Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hoá ước đạt 4,4 tỷ USD, tăng 38,72% so với năm 2023 và vượt kế hoạch đề ra.

Tổng kế hoạch đầu tư công năm 2025 đã giải ngân 4.845,562 tỷ đồng.

Các lĩnh vực giáo dục, y tế, lao động, việc làm đạt kết quả tích cực. Đặc biệt, tỉnh đã hoàn thành mục tiêu xoá 20.802 căn nhà tạm, dột nát cho người nghèo, đạt 100% nhu cầu rà soát. Quốc phòng, an ninh được củng cố vững chắc, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Năm 2026 là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Kế hoạch phát triển 5 năm (2026 – 2030), với yêu cầu cao hơn về tăng trưởng kinh tế. UBND tỉnh tiếp tục giữ vững và phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong toàn hệ thống chính trị.

Tốc độ tăng trưởng GRDP dự kiến đề xuất mục tiêu khoảng 10,5 - 11,5%. Mục tiêu này đảm bảo cao hơn mục tiêu tăng trưởng chung của cả nước (từ 10% trở lên), có tính phấn đấu nhưng phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh, vì các dự án động lực lớn như Cảng nước sâu Cửa Lò, Cao tốc Vinh - Thanh Thủy, LNG Quỳnh Lập... đang trong giai đoạn đầu triển khai. Kế hoạch năm 2026 gồm 34 chỉ tiêu chủ yếu về các lĩnh vực kinh tế, xã hội, môi trường, quốc phòng - an ninh.

Báo cáo đã đề ra 12 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm chỉ đạo trong năm 2026 nhằm tạo đà cho việc hoàn thành mục tiêu xây dựng Nghệ An trở thành tỉnh khá, cực tăng trưởng tầm quốc gia với tốc độ tăng trưởng bình quân cả giai đoạn 2026-2030 từ 12% trở lên.

Lãnh đạo Thuế Nghệ An phát biểu

Tại phiên họp, lãnh đạo Thuế Nghệ An đã phân tích nguồn thu năm 2025 cho thấy Nghệ An có triển vọng rất lớn để đạt và vượt xa dự toán được giao, với động lực chính là sự phục hồi và tăng trưởng của các ngành kinh tế, cùng với các giải pháp quản lý thu triệt để và hiệu quả của ngành Thuế. Trong đó, việc triển khai quyết liệt Hóa đơn điện tử (HĐĐT) và đặc biệt là HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền đã mang lại hiệu quả rõ rệt trong việc minh bạch hóa doanh thu của các hoạt động bán lẻ, ăn uống và kinh doanh xăng dầu, góp phần chống thất thu hiệu quả. Cùng với đó, ngành Thuế sẽ tập trung đẩy mạnh chiến dịch hỗ trợ các hộ kinh doanh lớn chuyển đổi sang phương pháp kê khai thuế hoặc thành lập doanh nghiệp; tăng cường thanh tra, kiểm tra và tập trung rà soát các lĩnh vực có rủi ro cao như thương mại điện tử, kinh doanh vàng, khoáng sản, nhằm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An trao đổi về nguyên tắc phân bổ ngân sách trong năm 2026

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ trao đổi một số nội dung liên quan đến sản xuất, quản lý hoạt động của các nhà máy chế biến gỗ dăm

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh trao đổi về việc xây dựng Bảng giá đất

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền trao đổi một số nội dung liên quan đến việc triển khai một số dự án trọng điểm, công tác chỉnh trang đô thị, đảm bảo ATGT

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Quốc Việt báo cáo việc thu hồi các dự án chậm tiến độ

Luôn phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất cao vì nhiệm vụ chung của tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải kết luận

Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải khẳng định, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, các Ban và HĐND tỉnh đã rất tạo điều kiện cho công tác của UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, điều quan trọng cần phải tạo lập môi trường cởi mở, tương tác trực tiếp, thẳng thắn. Do vậy, phải luôn phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất cao vì nhiệm vụ chung của tỉnh nhà, để đáp ứng kỳ vọng của cán bộ và nhân dân. Đồng chí cũng bày tỏ sự trân trọng khi được nhân dân và cán bộ ủng hộ những quyết sách lớn của tỉnh trong nhiệm kỳ mới; đồng thời yêu cầu cần phải nhanh chóng triển khai thực hiện các nhiệm vụ, nhất là trong thực hiện công tác quy hoạch. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu phải xem xét lại toàn bộ quy hoạch, đặc biệt là quy hoạch cho trung tâm và các khu chức năng mới nhằm tạo nguồn lực và giải quyết các vấn đề bất cập. “Cần phải quy hoạch trước và tăng quỹ đất ở đại lộ, khu đô thị mới để đấu giá, đấu thầu, thu hút đầu tư, tránh thất thoát nguồn thu cho ngân sách”...

Chủ tịch UBND tỉnh đã lưu ý một số nội dung liên quan đến thực hiện mục tiêu tăng trưởng, trong đó đề nghị ngành Tài chính, ngành Thuế nghiên cứu và chỉ đạo quyết liệt để tăng thu ngân sách, tránh việc trốn thuế.

Về đầu tư cơ sở hạ tầng, Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý cần phải đẩy nhanh tiến độ đầu tư, quan tâm giải phóng mặt bằng, đồng thời chỉ rõ những việc cần phải làm trong triển khai các dự án trọng điểm: Cảng nước sâu Cửa Lò, đường bộ cao tốc Vinh – Thanh Thủy, Nhà máy nhiệt điện LNG...

Vấn đề giải ngân vốn đầu tư công, đặc biệt là vốn Trung ương, được Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh là một nhiệm vụ bắt buộc và cần phải có giải pháp cụ thể để thực hiện. Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh thành lập các đoàn công tác trực tiếp kiểm tra, tháo gỡ khó khăn cho các dự án đầu tư công và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Cùng với đó, rà soát các công trình, dự án dang dở trên địa bàn tỉnh để có phương án xử lý hiệu quả.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý và yêu cầu các ngành phải tập trung đảm bảo an sinh xã hội, không để bất kỳ người dân nào bị bỏ lại phía sau; quan tâm đến công tác phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai; đồng thời yêu cầu thay đổi tư duy trong chuyển đổi số “Phải thay đổi quan niệm, tư duy của các ngành, không thể làm riêng mỗi ngành một kho, một máy chủ mà phải xây dựng kho dữ liệu chung của tỉnh để tập trung hóa và tối ưu nguồn lực”.

Tại phiên họp này, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành tập trung hoàn thiện nội dung các Nghị quyết để trình HĐND tỉnh tại Kỳ họp cuối năm.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn