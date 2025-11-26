Rơi máy bay chở hàng viện trợ tại Nam Sudan, 3 thành viên tổ lái thiệt mạng

Phó Giám đốc Samaritan’s Purse tại Nam Sudan, ông Bikram Rai, cho biết chiếc máy bay do hãng Nari Air vận hành và gặp nạn khi đang chở 2 tấn hàng tiếp tế từ thủ đô Juba cho những người đang phải sơ tán do lũ lụt. Tai nạn xảy ra tại khu vực cách sân bay Leer ở huyện Leer, bang Unity, khoảng 20 km. Lực lượng chức năng đã đến hiện trường và xác nhận cả 3 thành viên tổ lái đều đã thiệt mạng.

Hãng hàng không Nari Air chưa phản hồi về vụ rơi máy bay và chưa có thông tin chi tiết về hãng sản xuất cũng như loại máy bay. Hãng hàng không Nari Air hoạt động chủ yếu tại Nam Sudan và cung cấp nhiều dịch vụ khác nhau, bao gồm cả các chuyến bay thuê bao chở khách và hàng hóa.

Tác giả: Nguyễn Hằng

Nguồn tin: baotintuc.vn