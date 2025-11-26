Giáo viên hợp đồng mong muốn có chế độ đãi ngộ phù hợp

Cô giáo dặn dò, nhắc nhở học sinh. Ảnh tư liệu - minh họa: Bích Huệ/TTXVN

Thu nhập bấp bênh, thiếu chế độ đãi ngộ, những "người gieo chữ kỳ cựu" này đang mong mỏi cơ chế xét tuyển đặc cách và ưu tiên. Đây được xem là giải pháp để họ ổn định cuộc sống, yên tâm cống hiến lâu dài.

Thiệt thòi về chế độ, lương thấp kéo dài

Nhiều năm gắn bó với bục giảng và công việc tại trường học bằng hợp đồng lao động ngắn hạn, đời sống của hàng trăm giáo viên và nhân viên trường học ở Nghệ An đang đối diện với không ít khó khăn về kinh tế và chế độ đãi ngộ. Bên cạnh tình yêu nghề, hy vọng được ưu tiên xét tuyển vào biên chế là động lực lớn nhất giúp họ trụ lại với công việc và mong sớm ổn định cuộc sống.

Giữa tháng 11/2025, có 11 giáo viên, nhân viên của huyện Nam Đàn (cũ) đã gửi đơn lên UBND tỉnh xin xét vào biên chế. Đây là những trường hợp được UBND huyện Nam Đàn (cũ) ký hợp đồng lao động từ năm 2009 trở về trước, người đã cống hiến ít nhất là 13 năm, người thậm chí lên đến 20 năm.

Trong suốt thời gian cống hiến, họ chỉ được hưởng một mức hệ số duy nhất, không được nâng bậc lương và không được hưởng các phụ cấp nghề. Mặc dù vậy, họ vẫn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt nhiều thành tích, nhiều người được khen thưởng là giáo viên giỏi, Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, được tặng Bằng khen cấp tỉnh.

Cô Hoàng Thị Hoa, giáo viên Sinh học tại Trường Trung học cơ sở Thượng Tân Lộc 2, xã Vạn An đã có 16 năm đứng lớp, thế nhưng mức lương hiện tại của cô chỉ hơn 4 triệu đồng/tháng. Thế nên, ngoài công việc ở trường, cô còn phải làm thêm đủ thứ nghề khác để trang trải cuộc sống và nuôi hai con ăn học. "Mong muốn của chúng tôi là có cơ chế tuyển dụng đặc cách cho toàn bộ giáo viên và nhân viên hợp đồng đang làm việc tại các đơn vị trường học trên địa bàn. Bởi chúng tôi có thời gian làm việc đủ lâu, có chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng. Ngoài ra, một số người là con của bệnh binh, thương binh, vốn là những đối tượng được ưu tiên", cô Hoa nói.

Về phía nhà trường, việc chi trả lương cho giáo viên hợp đồng đang trở nên khó khăn hơn. Thầy giáo Nguyễn Hữu Huy, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Thượng Tân Lộc 2, xã Vạn An, chia sẻ nỗi xót xa khi tháng 11 – tháng tôn vinh nhà giáo, sắp hết mà nhà trường vẫn chưa có lương để chi trả cho 2 giáo viên hợp đồng. Đây là 2 giáo viên đã gắn bó hơn 15 năm, phụ trách môn Sinh học, đều là những giáo viên có bề dày thành tích, từng được nhận Bằng khen của UBND tỉnh.

Thầy giáo Huy lý giải, trước đây, nguồn chi trả lương cho 2 giáo viên này do Kho bạc Nhà nước đảm nhận. Tuy nhiên, theo quyết định giao biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách của tỉnh, trường chỉ được giao 22 biên chế. Do đó, 2 giáo viên hợp đồng còn lại tạm thời không còn được cấp ngân sách để chi trả lương. Ngoài ra, với chỉ tiêu biên chế hiện nay, tỷ lệ giáo viên của trường chỉ đạt 1,63 giáo viên/lớp, thấp hơn so với quy định chung của tỉnh là 1,74 giáo viên/lớp, vì vậy tình trạng thiếu giáo viên là nghiêm trọng. Không thể để xảy ra tình trạng trường có hơn 500 học sinh mà không có giáo viên Sinh học, vì vậy để giải quyết tình thế, nhà trường đã làm tờ trình gửi chính quyền xã Vạn An xin hỗ trợ cơ chế trả lương hợp đồng cho giáo viên.

Tình trạng thiếu giáo viên trầm trọng tại các trường càng làm rõ vai trò không thể thay thế của đội ngũ hợp đồng lâu năm. Trường Trung học cơ sở Nghi Văn, xã Văn Kiều, đầu năm học 2025 - 2026, thiếu 26 giáo viên ở hầu hết các môn học. Dù đã có tờ trình xin bổ sung, chỉ tiêu được giao trong năm học này là không đáng kể. Nhà trường buộc phải hợp đồng thêm giáo viên, trong đó có 4 giáo viên đã gắn bó hơn 10 năm.

Thầy giáo Nguyễn Đình Hải, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Nghi Văn khẳng định: "Các giáo viên hợp đồng lâu năm đều là những người có năng lực và có nhiều đóng góp cho nhà trường. Nhà trường cũng mong muốn khi tuyển dụng sẽ ưu tiên cho những giáo viên này để các cô giáo có cơ hội gắn bó lâu dài với nghề".

Kiến nghị cơ chế đặc cách

Ở Nghệ An hiện còn hơn 200 giáo viên và nhân viên làm việc theo hình thức hợp đồng với thời gian công tác đều trên dưới 10 năm. So với đội ngũ biên chế, họ chịu nhiều thiệt thòi về chế độ, chính sách như chỉ được chi trả một mức lương cơ bản; không có tiền phụ cấp đứng lớp, thâm niên; không có cơ hội để phát triển nghề nghiệp. Ngoài ra, hàng năm, các giáo viên, nhân viên này chỉ được chi trả lương 9 tháng thực dạy; 3 tháng hè thường không được các địa phương chi trả lương.

Tháng 11/2025, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã có thông báo tuyển dụng 829 biên chế giáo viên cho các bậc mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và nhân viên trường học cho năm học 2025 - 2026. Đây là lần đầu tiên Sở được giao tuyển dụng giáo viên ở các bậc học này sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp. Việc tuyển dụng lần này được đánh giá là sát thực tế, đúng với nhu cầu của các trường, vì Sở đã đề nghị các trường rà soát, thống kê và đề xuất căn cứ vào số liệu biên chế được tỉnh giao trực tiếp.

Tuy nhiên, con số 829 biên chế chỉ chiếm một tỷ lệ rất nhỏ so với số lượng giáo viên đang thiếu ở tỉnh. Vì thế, cơ hội được tuyển dụng nói chung và cơ hội cho các giáo viên hợp đồng là rất ít ỏi nếu không có cơ chế ưu tiên.

Thực tế là trong kế hoạch tuyển dụng năm nay, đối tượng là giáo viên, nhân viên hợp đồng chưa được nằm trong diện được cộng điểm. Các đối tượng ưu tiên theo quy định vẫn là Anh hùng Lực lượng vũ trang, thương binh, người dân tộc thiểu số, sĩ quan xuất ngũ, con liệt sĩ, người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, công an, thanh niên xung phong, cán bộ công đoàn trưởng thành từ cơ sở…

Cô Nguyễn Giang Linh, Tổng phụ trách Đội kiêm giáo viên Âm nhạc Trường Trung học cơ sở Nghi Hương, phường Cửa Lò cho rằng: "Những điều kiện như trên khiến nhiều giáo viên hợp đồng như tôi lo lắng. Nếu phải cạnh tranh công bằng, những giáo viên hợp đồng lâu năm sẽ không có nhiều lợi thế bằng giáo viên mới ra trường. Trong khi đó, kinh nghiệm, sự tâm huyết, trách nhiệm và số năm công tác của chúng tôi lại khó được quy thành điểm cụ thể.

Bà Nguyễn Bình Minh, chuyên viên phụ trách giáo dục, Phòng Văn hóa - Xã hội phường Cửa Lò cũng băn khoăn khi trên địa bàn có 16 giáo viên tiểu học, trung học cơ sở và hơn 20 nhân viên hợp đồng. Dù chính quyền địa phương đã cố gắng tạo điều kiện để họ được hưởng lương và các chế độ như giáo viên biên chế, nhưng về lâu dài, các giáo viên này vẫn chưa thể yên tâm vì chưa có một "danh phận" chính thức. Trong khi đợt tuyển dụng sắp tới, phường chỉ được giao 5 chỉ tiêu.

Phường Cửa Lò cũng nhiều lần kiến nghị lên Sở, các đơn vị liên quan cần quan tâm tới các đối tượng giáo viên, nhân viên hợp đồng. Giải pháp lâu dài được đề xuất là cần bổ sung biên chế cho các trường vì thực chất các trường hiện đang thiếu giáo viên trầm trọng; cần có cơ chế chi trả lương cho giáo viên hợp đồng để đảm bảo đời sống cho họ.

Trước thực trạng này, việc xây dựng và áp dụng một cơ chế tuyển dụng phù hợp cho đội ngũ giáo viên, nhân viên hợp đồng đã cống hiến lâu năm tại Nghệ An là vô cùng cần thiết. Điều này không chỉ giúp họ ổn định cuộc sống, mà còn giữ chân được đội ngũ chất lượng, giàu kinh nghiệm, từ đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tại địa phương.

Tác giả: Bích Huệ

Nguồn tin: baotintuc.vn