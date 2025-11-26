Tổng kết phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2025

Đồng chí Đại tá Nguyễn Thị Thúy Thanh - Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Bùi Thanh An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An; Đại tá Đinh Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An; đại diện Lãnh đạo một số phòng thuộc Cục Công tác chính trị, Văn phòng Bộ Công an và đại diện Lãnh đạo Công an các tỉnh trong Cụm thi đua số 5.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Thị Thúy Thanh – Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị Bộ Công an ghi nhận, biểu dương những thành tích mà Cụm thi đua số 5 đã đạt được

Năm 2025, mặc dù triển khai mô hình chính quyền và Công an địa phương hai cấp, tuy nhiên, phong trào thi đua “Vì ANTQ” đã được các đơn vị trong Cụm thi đua số 5 quan tâm chỉ đạo sâu sát, quyết liệt; có nhiều đổi mới, sáng tạo về biện pháp, cách thức tổ chức thực hiện; đề ra được các nội dung, chỉ tiêu thi đua, khẩu hiệu hành động cụ thể; triển khai bằng nhiều hình thức, biện pháp phong phú, đa dạng; bám sát nhiệm vụ chính trị và gắn kết chặt chẽ với các đợt, phong trào thi đua, cuộc vận động khác do Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và địa phương phát động.

Đồng chí Bùi Thanh An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An dự Hội nghị

Đồng chí Đại tá Đinh Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An phát biểu tại Hội nghị

Đặc biệt, Công an 05 tỉnh đã triển khai thực hiện có hiệu quả các đợt thi đua, tình hình ANTT có nhiều chuyển biến tích cực. An ninh trên các tuyến, lĩnh vực, địa bàn được giữ vững ổn định, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Hoạt động tội phạm được kiềm chế, không để hình thành tội phạm có tổ chức, hoạt động theo băng ổ nhóm, xã hội đen; tỷ lệ điều tra khám phá án cao (đều đạt 80% trở lên). Công tác quản lý nhà nước về ANTT được tăng cường, chất lượng, hiệu quả phục vụ Nhân dân được nâng lên. Tai nạn giao thông được kiềm chế; không để xảy ra cháy, nổ lớn gây thiệt hại nghiêm trọng. Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tiếp tục được triển khai sâu rộng với nhiều mô hình, điển hình tiêu biểu. Công tác cải cách hành chính, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được chú trọng; nội bộ các đơn vị trong cụm luôn đoàn kết, thống nhất.

Đại diện Lãnh đạo Công an các tỉnh trong Cụm thảo luận tại Hội nghị

Qua phong trào thi đua “Vì ANTQ” đã xuất hiện ngày càng nhiều tập thể, cá nhân thuộc các đơn vị trong Cụm thi đua lập được thành tích và chiến công đặc biệt xuất sắc trong công tác, chiến đấu được Bộ Công an, cấp ủy, chính quyền biểu dương, khen thưởng và Nhân dân gửi thư khen ngợi. Trong 11 tháng đầu năm 2025, có gần 12.800 lượt tập thể, cá nhân thuộc Công an 05 tỉnh trong Cụm thi đua được các cấp khen thưởng.

Tặng hoa và bàn giao đơn vị cụm trưởng, cụm phó Cụm thi đua số 5 năm 2026

Tại Hội nghị, đại diện các đơn vị trong Cụm thi đua đã thảo luận, trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện phong trào thi đua Vì ANTQ. Đồng thời phân tích, chỉ rõ những thuận lợi, khó khăn và tồn tại, hạn chế cần khắc phục; trên cơ sở đó đề ra nhiều giải pháp, cách làm mới để thúc đẩy phong trào thi đua phát triển ngày càng sâu rộng, hiệu quả.

Hội nghị đã suy tôn các danh hiệu thi đua năm 2025 đối với Công an các tỉnh trong Cụm và thống nhất, bàn giao cụm trưởng Cụm thi đua số 5 năm 2026 cho Công an tỉnh Hà Tĩnh...

Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Đại tá Nguyễn Thị Thúy Thanh – Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị Bộ Công an ghi nhận, biểu dương những thành tích mà Cụm thi đua số 5 đã đạt được trong năm 2025. Đồng thời đề nghị Công an các tỉnh trong Cụm tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”, coi đây là động lực quan trọng để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đề ra. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua lực lượng Công an nhân dân tiên phong, đi đầu trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, thực hiện mục tiêu xây dựng lực lượng Công an ngày càng hiện đại, tinh gọn…

Các đơn vị thuộc Cụm thi đua số 5 Bộ Công an và các đại biểu dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà tưởng niệm Người trong khuôn viên Công an tỉnh Nghệ An

Trước khi diễn ra Hội nghị, các đơn vị thuộc Cụm thi đua số 5 Bộ Công an và các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà tưởng niệm Người trong khuôn viên Công an tỉnh Nghệ An.

Tác giả: Hồng Hạnh – Vương Linh

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn