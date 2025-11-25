Nghệ An nỗ lực khôi phục hạ tầng giao thông sau bão lũ

Khó khăn chồng chất

Hàng chục điểm sạt lở trên tuyến tỉnh lộ 543D khiến việc đi lại của các phương tiện giao thông, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn sau trận lũ lịch sử cuối tháng 7/2025. Ảnh: Văn Tý/TTXVN

Một trong những tuyến đường chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là tỉnh lộ 543D, tuyến vành đai miền Tây Nghệ An dài 100km nối các xã Na Ngoi, Mường Típ và Mường Xén. Được khánh thành cuối năm 2023 với tổng mức đầu tư gần 600 tỷ đồng, tuyến đường này từng được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực miền núi. Thế nhưng, sau các trận bão lớn, tuyến đường đã ghi nhận hơn 400 điểm sạt lở cả taluy âm và taluy dương. Một số vị trí, ta luy ân bị sạt lở ăn sâu vào nền đường gây chia cắt cục bộ. Việc lưu thông của người dân vì thế gặp rất nhiều khó khăn.

Anh Hóc Văn Nông, người dân xã Mường Típ cho biết, đường sạt lở nhiều quá, đi lại rất nguy hiểm, nhất là vào ban đêm. Người dân nơm nớp lo sợ mỗi khi phải di chuyển qua những đoạn đường bị nứt gãy.

Không chỉ người dân, chính quyền địa phương cũng đang đau đầu với bài toán phân luồng giao thông. Ông Lô Đình Thụ, Chủ tịch UBND xã Mường Xén cho biết: "Việc phân luồng giao thông gặp nhiều khó khăn, người dân vận chuyển hàng hóa bị gián đoạn, ảnh hưởng lớn đến sinh kế. Nhiều hộ gia đình không thể đưa nông sản ra thị trường đúng thời điểm, dẫn đến thiệt hại kinh tế."

Theo thống kê của Ban bảo trì đường bộ Nghệ An, các tuyến quốc lộ như: 7, 16, 48D, 48E cùng 10 tuyến tỉnh lộ khác đều bị hư hỏng nghiêm trọng. Tổng thiệt hại ước tính lên đến 150 tỷ đồng.

Ông Võ Xuân Hòa, cán bộ Ban bảo trì đường bộ Nghệ An cho biết: "Do ảnh hưởng của các cơn bão số 3, trên địa bàn Nghệ An, hạ tầng giao thông bị thiệt hại nặng. Các đơn vị đã dồn sức khắc phục, ban đầu dự kiến công tác khắc phục sẽ hoàn thành vào tháng 11. Tuy nhiên, sau đó địa phương lại hứng chịu tiếp các cơn bão số 5, 10. Hiện nay, Sở Xây dựng và của Ban đã rà soát và báo cáo UBND tỉnh về các thiệt hại và tổng kinh phí khắc phục."

Khôi phục hạ tầng giao thông không chỉ là khôi phục những con đường, mà còn là khôi phục nhịp sống của người dân miền Tây Nghệ An. Những chuyến xe chở nông sản, những chuyến xe đưa học sinh đến trường, những chuyến xe cứu thương đưa bệnh nhân đi cấp cứu – tất cả đều cần một hệ thống giao thông an toàn, thông suốt.

Chạy đua với thời gian

Để khắc phục hậu quả, ngành giao thông Nghệ An đã triển khai nhiều giải pháp khẩn cấp. Trong đó, bước đầu tiên là công tác kè rọ đá nhằm gia cố các điểm sạt lở. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất hiện nay là nguồn cung vật liệu.

Ông Phan Hải Châu, Phó giám đốc Ban bảo trì đường bộ Nghệ An, cho biết: "Trên 3 tuyến Quốc lộ 7, 46 và 543D cần hơn 60.000 m3 đá hộc để kè rọ. Nhưng hiện tại, mỗi ngày các mỏ đá chỉ cung cấp được 800-1000m3. Khối lượng đá không đủ cho các nhà thầu thực hiện, khiến tiến độ khắc phục bị chậm lại. Dù vậy, các đơn vị thi công vẫn đang nỗ lực khắc phục, trên tuyến Quốc lộ 7 khối lượng công việc đã đạt 80%, các tuyến khác các đơn vị vẫn đang huy động mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ. Phấn đấu sẽ hoàn thành công tác khắc phục trước 30/12.

Trong khi đó, thời tiết vẫn diễn biến phức tạp. Những cơn mưa bất chợt có thể khiến tình trạng sạt lở thêm nghiêm trọng. Nguy cơ mất an toàn giao thông luôn rình rập.

Ông Nguyễn Văn Hùng, lái xe tải thường xuyên vận chuyển hàng hóa từ miền Tây Nghệ An ra thành phố Vinh, chia sẻ: "Nhiều chuyến hàng phải hủy vì đường bị chia cắt. Xe tải lớn không thể đi qua những đoạn đường sạt lở. Chúng tôi vừa mất thời gian, vừa mất tiền bạc. Người dân thì không bán được nông sản, còn doanh nghiệp thì thiệt hại nặng nề."

Dù đối mặt với muôn vàn khó khăn, các cấp chính quyền và lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An vẫn đang nỗ lực từng ngày để khôi phục hạ tầng giao thông. Không chỉ ngành giao thông, lực lượng công an, quân đội cũng được huy động để hỗ trợ phân luồng, đảm bảo an toàn cho người dân. Các đội xung kích tại xã, huyện thường xuyên túc trực tại những điểm nguy hiểm để cảnh báo và hướng dẫn người dân đi lại.

Tác giả: Văn Tý - Duy Hưng

Nguồn tin: baotintuc.vn