Giá RAM nhảy múa như tôm hùm ngoài chợ

Trong thời điểm công nghệ AI bùng nổ, các trung tâm dữ liệu khổng lồ với vốn đầu tư hàng tỷ USD có nhu cầu sử dụng bộ nhớ rất lớn. Điều đó khiến lượng cung không đủ cầu, đẩy giá RAM trên thị trường máy tính tăng gấp đôi trong vòng vài tháng.

Theo PC World, nhiều cửa hàng mất kiên nhẫn với việc điều chỉnh giá cả hàng ngày. Họ ngừng niêm yết giá. Khách hàng tên Steve Lin chụp được bức ảnh về tình trạng này tại Central Computers, một chuỗi bán lẻ ở miền trung California (Mỹ).

Cửa hàng cho biết sự thiếu hụt chip nhớ trên toàn cầu khiến giá cả thay đổi chóng mặt mỗi ngày. "Vì vậy, chúng tôi không thể niêm yết giá cố định cho một số sản phẩm tại thời điểm này. Nếu bạn có thắc mắc hoặc muốn biết giá mặt hàng nào, đội ngũ của chúng tôi rất sẵn lòng hỗ trợ", thông báo được dán trước một thùng RAM Corsair.

Đây cũng không phải là trường hợp cá biệt. "Do thị trường biến động, bạn vui lòng gặp nhân viên bán hàng để biết giá", thông báo của cửa hàng Micro Center được một khách hàng khác ghi lại và đăng trên Reddit.

The Verge cho rằng tình trạng thiếu hụt nguồn cung RAM chưa dừng lại ở thị trường máy tính mà sẽ nhanh chóng tác động rộng hơn, lan sang nhiều lĩnh vực như máy chơi game, smartphone.

Một số sản phẩm đình đám chuẩn bị ra mắt có thể bị ảnh hưởng bởi giá bộ nhớ tăng vọt. Nhà sản xuất thiết bị chơi game cầm tay Valve cũng chầm chừ chưa đưa ra mức giá cụ thể cho Steam Machine vì nguyên nhân này.

Một hệ quả đáng chú ý khác là giá GPU có thể tiếp tục tăng sau thời gian chững lại ngắn ngủi. RAM trên card đồ họa gọi là VRAM, và đây là thông số càng lớn càng tốt. Có tin đồn về việc Nvidia và AMD chuẩn bị tăng giá để bù đắp cho tình trạng thiếu hụt.

PC World nhận định có nhiều nguyên nhân khiến RAM trở nên khan hiếm và tăng giá dữ dội. Nhu cầu bộ nhớ DDR5 lên cao vào thời điểm bo mạch chủ sử dụng chuẩn DDR4 rút khỏi thị trường, giá bán linh kiện máy tính tại Mỹ chịu tác động lớn bởi thuế quan. Tuy nhiên, lý do quan trọng nhất vẫn là tác động của "cơn lốc" AI.

Các dự án xây dựng trung tâm dữ liệu phục vụ AI đang bùng nổ, đi kèm nhu cầu khổng lồ về bộ nhớ. Về cơ bản, bộ nhớ được sử dụng tại những nơi này không cùng loại với RAM và SSD trên máy tính hay thiết bị chơi game, tuy nhiên, năng lực sản xuất module bộ nhớ từ các nhà cung cấp lại có giới hạn.

Khi Samsung, Micron hay SK Hynix có thể khai thác tối đa công suất với những đơn hàng khổng lồ, sinh lời cao từ các công ty sản xuất bộ nhớ và lưu trữ cho trung tâm dữ liệu, họ không còn dành ưu tiên cho RAM hay SSD của thị trường máy tính cá nhân.

