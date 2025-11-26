Lê Công Vinh và Thủy Tiên sau thời gian 'biến mất' trên MXH

Trong khi đó, Thủy Tiên cũng khen ngợi chồng là người tốt tính, chiều chuộng vợ con. Đặc biệt, cô học được từ chồng cách đối nhân xử thế ôn hòa, tình cảm với mọi người.

"Tôi cảm thấy hạnh phúc không chỉ là kinh tế ổn định mà quan trọng là có được người bạn đời hiểu, yêu thương, trân trọng mình", cô từng bày tỏ. Song cuộc sống của gia đình cô đối diện lùm xùm liên quan đến hoạt động từ thiện vào năm 2021. Từ đó đến nay, cả hai hạn chế hoạt động mạng xã hội và không còn xuất hiện nhiều như trước.