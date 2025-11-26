Lê Công Vinh và Thủy Tiên sau thời gian 'biến mất' trên MXH

Sau thời gian "biến mất" khỏi các nền tảng mạng xã hội, cựu tuyển thủ Lê Công Vinh vừa lộ diện một trong lễ bế mạc một khóa học do VFF tổ chức ở TP.HCM. Anh diện bộ đồ giản dị, vẻ ngoài nhiều thay đổi. Lê Công Vinh có phần già và gầy hơn trước với mái tóc muối tiêu, làn da ngăm đen.
Trong khi đó, vợ cựu tiền đạo là Thủy Tiên vẫn chưa xuất hiện trở lại. Nhiều tháng qua, cô "ở ẩn". Bài đăng gần nhất của nữ ca sĩ trên trang cá nhân là vào tháng 6. Khi đó, Thủy Tiên chia sẻ clip đi nghỉ dưỡng trên biển cùng chồng, kèm chú thích: "Nửa năm rồi lười lên mạng xã hội, cũng lười đăng gì lên mạng xã hội. Lẽ ra tính nín dứt luôn rồi… nhưng đây là clip giải thích, thanh minh cho cảm xúc muốn hướng nội hết phần đời còn lại, sau khi chồng tôi đăng dòng trạng thái mới hôm qua".
Thủy Tiên cũng không tham gia các sự kiện giải trí hay đi hát như trước. Chương trình gần nhất cô góp mặt là show thời trang của NTK Hà Thanh Việt vào cuối năm 2024. Phần lớn thời gian cô tập trung cho gia đình, đi du lịch, nghỉ ngơi.
Vào năm 2024, Công Vinh cũng chăm chia sẻ hình ảnh, khoảnh khắc hạnh phúc bên vợ. Anh gọi Thủy Tiên là "công chúa tuyết". "Đi đâu cũng được miễn là có nhau", cựu cầu thủ đăng tải hình ảnh du lịch cùng vợ và chia sẻ. Vợ chồng anh từng vướng nghi vấn trục trặc tình cảm vào giữa năm 2024. Song sau đó, Công Vinh lên tiếng bác bỏ. Anh cho biết bố mẹ hai bên đọc được thông tin trên mạng nên lo lắng và gọi điện. Công Vinh vốn muốn giữ im lặng, nhưng thấy gia đình lo lắng nên quyết định lên tiếng.
Sau 17 năm gắn bó, cặp vợ chồng có một cô con gái là bé Gạo, tên thật là Lê Trần Diễm Quỳnh. Hiện con gái của cặp đôi 12 tuổi. Tuy vậy, nhiều năm qua, vợ chồng Thủy Tiên giữ kín hình ảnh, thông tin liên quan đến con gái. Trong lần hiếm hoi, Thủy Tiên tiết lộ bé Gạo cao hơn 1,6 m.
Cả hai từng được ngưỡng mộ là cặp đôi đẹp trong giới thể thao - showbiz Việt. Trong khi Công Vinh là chân sút số một của tuyển Việt Nam, Thủy Tiên cũng là ca sĩ nổi tiếng, có vẻ ngoài xinh đẹp. Vào những dịp đặc biệt, Công Vinh thường dành những lời có cánh cho bà xã. Anh viết: "Cuộc đời này kiếm người phụ nữ để nắm tay thật dễ nhưng để tìm một người phụ nữ vẫn đi bên cạnh lúc mình chẳng còn đồng nào, tương lai mờ mịt là chẳng dễ dàng. Với anh kể từ giây phút đó, anh biết cuộc đời này dù bao vinh hoa phú quý cũng chẳng thể nào mua được một người cho mình cảm giác hạnh phúc này".
Trong khi đó, Thủy Tiên cũng khen ngợi chồng là người tốt tính, chiều chuộng vợ con. Đặc biệt, cô học được từ chồng cách đối nhân xử thế ôn hòa, tình cảm với mọi người.
"Tôi cảm thấy hạnh phúc không chỉ là kinh tế ổn định mà quan trọng là có được người bạn đời hiểu, yêu thương, trân trọng mình", cô từng bày tỏ. Song cuộc sống của gia đình cô đối diện lùm xùm liên quan đến hoạt động từ thiện vào năm 2021. Từ đó đến nay, cả hai hạn chế hoạt động mạng xã hội và không còn xuất hiện nhiều như trước.
Tác giả: An Nhi
Ảnh: FBNV
Nguồn tin: znews.vn