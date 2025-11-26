Người dân giao nộp khỉ mặt đỏ quý hiếm cho cơ quan chức năng

Khỉ mặt đỏ quý, hiếm nặng 6 kg được người dân giao nộp cho lực lượng chức năng. Ảnh: TTXVN phát

Cụ thể, trong sáng 25/11, trước sự tuyên truyền, vận động của Tổ công tác liên ngành gồm lực lượng Công an xã, đại diện lãnh đạo UBND xã Hùng Chân và Hạt kiểm lâm Quỳ Châu, ông Nguyễn Văn Lộc (thường trú tại bản Ban, xã Hùng Chân, tỉnh Nghệ An) đã giao nộp một con khỉ mặt đỏ cho cơ quan chức năng. Sau khi được tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, ông Nguyễn Văn Lộc đã nhận thức được tầm quan trọng, mức độ quý, hiếm của loài khỉ mặt đỏ.

Con khỉ mặt đỏ được người dân giao nộp có trọng lượng khoảng 6 kg. Sau khi tiếp nhận, Hạt Kiểm lâm Quỳ Châu và các lực lượng liên quan đã bàn giao cho Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã (Vườn quốc gia Pù Mát) để các chuyên gia theo dõi thể trạng sức khỏe, chăm sóc trước khi hoàn tất các thu tục, hồ sơ pháp lý theo quy định thả về môi trường hoang dã tự nhiên.

Khỉ mặt đỏ (tên khoa học Macaca Arctoides) là loài khỉ lớn nhất trong họ Macaca. Khỉ mặt đỏ thuộc họ Khỉ Cercopithecidae, bộ Linh trưởng Primates, là động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm IIB, có tên trong Sách đỏ Việt Nam và được thống kê trong Sách đỏ của Liên minh quốc tế Bảo tồn thiên nhiên và tài nguyên thiên nhiên (IUCN) 1997. Khỉ mặt đỏ đóng một vai trò quan trọng trong hệ sinh thái đa dạng sinh học của Việt Nam.

Thời gian qua, do thiên tai, lũ lụt xảy ra nhiều nên các loài động vật rừng như khỉ, chim và các loài thủy sinh khác như rùa... hay di chuyển đến khu vực dân cư sinh sống và được người dân phát hiện. Việc lực lượng chức năng tăng cường công tác tuyên truyền, vận động và người dân tự giác giao nộp đã thể hiện ý thức, trách nhiệm của cộng đồng và sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng chức năng trong nỗ lực bảo tồn động vật hoang dã, bảo vệ sự đa dạng sinh học.

Trước đó, ngày 13/11, tại xã Anh Sơn (tỉnh Nghệ An), hai người dân địa phương đã giao nộp 2 con khỉ mặt đỏ và khỉ mốc quý, hiếm cho Công an xã và Hạt Kiểm lâm Anh Sơn. Đây là 2 con khỉ được người dân địa phương phát hiện, bắt giữ được khi chúng đi lạc vào nhà. Chiều cùng ngày (13/11), 2 con khỉ này đã được bàn giao cho Vườn quốc gia Pù Mát để chăm sóc, theo dõi sức khỏe tại Trung tâm bảo tồn động vật hoang dã của đơn vị trước khi tái thả về môi trường tự nhiên.

