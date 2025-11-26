Bão số 15 có thể gây gió giật cấp 9, sóng cao đến 6m trên biển TP.HCM, cảnh báo thiên tai cấp 2

Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau sẽ có sóng cao trong hôm nay, tàu thuyền hoạt động và người dân ven bờ cần chú ý - Ảnh: T.L

Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ cho biết 4h sáng nay đặc khu Phú Quý có gió đông bắc cấp 5, giật cấp 8, độ cao sóng từ 1,75-2,25m. Đặc khu Côn Đảo có gió đông bắc cấp 3-4, giật cấp 7, độ cao sóng 0,25-1,25m. Ở trạm Huyền Trân có gió đông bắc cấp 6, giật cấp 8, độ cao sóng từ 2,25-2,75m.

Trong ngày và đêm nay (26-11), ở khu vực vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Sóng biển cao từ 3-5m. Biển động mạnh.

Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang (bao gồm Phú Quốc) và vịnh Thái Lan gió đông bắc cấp 4-5, độ cao sóng từ 1,5-2,5m, biển động nhẹ.

Tàu thuyền và các hoạt động khác ở vùng biển của Nam Bộ đều có nguy cơ cao chịu tác động của thời tiết xấu tiềm ẩn các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc xoáy và gió giật mạnh trong dông.

Tại vùng biển TP.HCM khi bão số 15 vào gần, trên vùng biển ngoài khơi TP.HCM, gió đông bắc tiếp tục mạnh lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng lớn từ 3-6m, biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên vùng biển TP.HCM ở mức cấp 2.

Trên đất liền do bão còn xa nên thời tiết mây thay đổi, ngày nắng chủ đạo, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Tác giả: Lê Phan

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ