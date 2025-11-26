Vạch trần thủ đoạn lừa đổi tiền ngoại tệ

Ngày 25/11, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Đặng Văn Toản (37 tuổi) trú xã Tiên Trang (Thanh Hóa) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đặng Văn Toản thường lên mạng xã hội Facebook chạy quảng cáo môi giới, mua bán tiền Man Nhật để hưởng tiền hoa hồng của người mua và người bán, hoặc chênh lệch của giao dịch.

Bị cáo Đặng Văn Toản lĩnh án 12 năm tù.

Vào ngày 22/5/2025, có một tài khoản nhắn tin với Toản muốn bán 360 Man Nhật. Cùng lúc này, Toản thấy tài khoản của anh Lê Văn H. (SN 1992, trú Nghệ An) đang có nhu cầu mua tiền Man Nhật nên nhắn tin trao đổi để giao dịch.

Anh H. thống nhất với Toản cần mua 362 Man Nhật, với tổng giao dịch hơn 660 triệu đồng. Toản trao đổi lại với người bán, thống nhất mua ngoại tệ với giá hơn 655 triệu đồng.

Sau khi thống nhất được giá mua bán giữa hai bên, Toản lập một nhóm 3 người để trao đổi với nhau bằng hình ảnh videocall và thống nhất phương thức giao dịch nhận tiền.

Theo đó, người bán tiền Man Nhật đến gặp anh Vũ Luân (bạn của H. đang làm việc tại Nhật Bản) để đưa tiền. Sau khi anh Luân nhận tiền mặt, anh H. sẽ chuyển khoản cho Toản để thanh toán cho người bán.

Sau khi thống nhất giao dịch với các bên, Toản thấy số tiền giao dịch lớn và nghĩ anh H. đang ở Nhật Bản không thể tố cáo mình được nên nảy sinh ý định chiếm đoạt số tiền trên.

Chiều muộn cùng ngày, người bán Man Nhật đến gặp và đưa tiền cho anh Luân tại Nhật Bản. Sau đó, anh này thông báo cho H. và Toản cùng biết để thanh toán. Anh H. đã chuyển cho Toản hơn 660 triệu đồng.

Ngay sau khi nhận tiền, Toản xóa nhóm, không liên lạc với anh H. và người bán tiền. Còn người đàn ông bán tiền Man Nhật, do không nhận được tiền nên hủy giao dịch.

Ngày 11/6/2025, anh Lê Văn H. làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Đặng Văn Toản. 2 ngày sau, Toản đến công an đầu thú.

Trước bục khai báo, bị cáo thừa nhận hành vi lừa đảo của mình. Bị cáo khai vì nợ nần, cần tiền tiêu xài nên thực hiện hành vi lừa đảo. Số tiền trên, bị cáo tiêu xài cá nhân, trả nợ và cho người thân ở quê vay để xây nhà.

HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo là vi phạm pháp luật. Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Đặng Văn Toản 12 năm tù. Về dân sự, tòa buộc bị cáo phải đền bù số tiền còn thiếu cho bị hại (171 triệu đồng).

Tác giả: Gia Ân

Nguồn tin: congly.vn