Mẹ đơn thân lái xe tải chở 45 tấn hàng xuyên đêm vào vùng lũ Đắk Lắk

Nữ tài xế 9X lái xe chở 45 tấn hàng xuyên đêm vào vùng lũ Đắk Lắk Từ Thái Nguyên, nữ tài xế 9X Mỹ Hạnh một mình lái chiếc xe tải chở 45 tấn xuyên đêm vào vùng lũ Đắk Lắk, mang theo không chỉ hàng chục tấn nhu yếu phẩm mà còn cả tấm lòng ấm áp gửi đến bà con đang oằn mình sau mưa lũ.

Khoảng 18h tối 24/11, Ngô Thị Mỹ Hạnh (sinh năm 1999, sống tại Thái Nguyên) xuất phát từ nhà riêng, chạy xe tải đến Hà Nội để bốc hàng cứu trợ trước khi hướng về Phú Yên cũ (nay thuộc tỉnh Đắk Lắk) hỗ trợ người dân vùng lũ.

"Chúng tôi bốc hàng cả đêm. Đến rạng sáng 25/11 mới xong. Sau đó, tôi tiếp tục chạy tới Ninh Bình, chợp mắt một lúc rồi 6h30 lại lên đường", Hạnh chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Trong chuyến đi lần này, cô chở hơn 45 tấn hàng, trong đó trên 40 tấn là gạo, số còn lại gồm nước lọc, sữa, mì tôm, bánh và các nhu yếu phẩm phục vụ sinh hoạt hàng ngày.

"Tôi vẫn đang tiếp tục hành trình. Đến 10h sáng nay, tôi đã vào đến Nghệ An", cô nói.

Hạnh cho biết chuyến xe này là điều cô ấp ủ nhiều ngày qua. Thấy cảnh người dân miền Trung mất mát quá lớn, cô mong muốn góp một phần nhỏ bé để san sẻ.

"Trước đây khi Thái Nguyên gặp bão lũ, bà con miền Trung cũng ra giúp nhiều lắm. Địa phương tôi từng nhận được rất nhiều hỗ trợ. Giờ nghe tin miền Trung ngập sâu, thiếu nhu yếu phẩm, tôi thấy mình phải đi", cô tâm sự.

Những gói hàng cứu trợ được chất lên xe của chị Hạnh.

Sau khi thu xếp công việc tạm ổn, Hạnh kết hợp cùng một đồng nghiệp đang tiếp nhận hàng quyên góp ở Hà Nội để thực hiện chuyến xe này.

"Anh ấy là người nhận đồ từ thiện, còn tôi là người chở hàng", Hạnh nói.

Khi xe lăn bánh đến Nghệ An, Hạnh cho biết hành trình vẫn khá suôn sẻ.

Trước mỗi chuyến đi dài như thế này, Hạnh đều phải lo chu toàn việc gia đình, sắp xếp người chăm con nhỏ để yên tâm lên đường. "Công việc tôi bộn bề nên không phải lúc nào cũng đi được. Nhưng hễ thu xếp được, tôi vẫn muốn đi tiếp", cô nói.

Điều khiến Hạnh thấy vui nhất là được góp một phần nhỏ giúp đỡ người dân vùng rốn lũ.

Cô gắn bó với nghề tài xế nhiều năm, xuất phát từ cảm hứng bố truyền lại. Chính ông là người lần đầu đặt tay Hạnh vào vô lăng và đưa cô đến những chuyến xe đường dài.

Giờ đây, Hạnh đã vững tay lái, tự tin với cả những cung đường hiểm trở nhất.

Phường Đông Hòa là khu vực ngập sâu nhất Đắk Lắk trong trận lũ vừa qua. Ảnh: Nghinh Phong Media.

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), đợt mưa lũ lịch sử vừa qua gây thiệt hại kinh tế hơn 13.248 tỷ đồng tính đến tối ngày 24/11. Trong số đó, tỉnh Đắk Lắk chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với mức thiệt hại lên tới 5.500 tỷ đồng, tiếp đến là Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai và Quảng Ngãi.

Trao đối với Tri Thức - Znews trưa ngày 24/11, bà Võ Thị Kim Oanh, Phó ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Lắk, cho biết tỉnh đang huy động mọi nguồn lực hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống sau lũ. Quỹ cứu trợ địa phương đã kêu gọi được hơn 80 tỷ đồng, nhưng theo bà Oanh, con số này vẫn quá nhỏ so với thiệt hại thực tế.

"Việc dựng lại mái nhà và khôi phục sinh kế cho người dân mới là nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn tới", bà nhấn mạnh.

Tác giả: Minh Vũ

Ảnh, video: NVCC

Nguồn tin: znews.vn