Siết trách nhiệm công an cơ sở trong phòng ngừa thanh thiếu niên hư

Tình trạng bạo lực học đường cần phải ngăn chặn triệt để.

Ngày 25/11, Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết vừa tổ chức Hội nghị bàn giải pháp phòng ngừa, xử lý tình trạng thanh thiếu niên hư vi phạm pháp luật, bạo lực học đường.

Theo đó, tính đến tháng 11/2025, địa phương này đang quản lý 2.369 thanh thiếu niên hư. Trong 11 tháng năm 2025, có 277 trường hợp thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, chủ yếu tập trung ở ba nhóm tội danh: cố ý gây thương tích, giết người, gây rối trật tự công cộng; trộm cắp, cướp giật tài sản và các hành vi liên quan đến ma túy. Đã khởi tố 177 người, xử phạt hành chính 55 trường hợp.

Riêng về tình trạng bạo lực học đường, từ đầu tháng 9/2025 đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh Thanh Hoá xảy ra một số vụ việc liên quan đến học sinh, sinh viên tại các trường THCS, THPT, Cao đẳng.

Đại tá Trịnh Văn Giang, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá yêu cầu công an cơ sở chịu trách nhiệm rà soát, quản lý thanh thiếu niên hư.

Trước thực trạng trên, Đại tá Trịnh Văn Giang, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá yêu cầu các đơn vị cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế thời gian qua để nâng cao hiệu quả phòng ngừa, xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên hư, bạo lực học đường.

Công an cấp xã phải rà soát, kiểm tra và chủ động tham mưu UBND cấp xã triển khai đầy đủ các nhiệm vụ, giải pháp, huy động sự vào cuộc đồng bộ của cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể, các tầng lớp nhân dân nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong công tác quản lý, phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng thanh, thiếu niên phạm tội và vi phạm pháp luật.

Tăng cường các biện pháp phòng ngừa xã hội, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, pháp luật, cảm hóa, giúp đỡ thanh thiếu niên hư trong trường học bằng nhiều hình thức, nhất là tuyên truyền tại hội nghị và trên mạng xã hội.

Đối với bạo lực học đường, Phó Giám đốc Công an tỉnh cũng chỉ đạo Công an cấp xã phải phối hợp chặt chẽ với các cơ sở giáo dục, làm việc trực tiếp với Ban Giám hiệu, giáo viên chủ nhiệm, tổ chức tập huấn kỹ năng nhận diện học sinh cá biệt, nguy cơ vi phạm, kỹ năng xử lý mâu thuẫn và biện pháp phối hợp phòng ngừa.

Chú trọng tuyên truyền, lan tỏa mô hình hay, cách làm tốt, kết quả đấu tranh xử lý các vụ việc liên quan đến thanh thiếu niên hư và bạo lực học đường để cảnh báo, răn đe và phòng ngừa chung.

“Công an các xã, phường phải chịu trách nhiệm trực tiếp trong công tác rà soát, quản lý và triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cảm hóa, giáo dục, phòng ngừa, xử lý thanh thiếu niên hư và phòng ngừa bạo lực học đường. Đơn vị nào để sót lọt đối tượng, không thực hiện nghiêm túc việc rà soát, quản lý hoặc để xảy ra các vụ việc nghiêm trọng, phức tạp thì tùy tính chất, mức độ, hậu quả sẽ xem xét trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan theo quy định”, Đại tá Trịnh Văn Giang, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá nhấn mạnh.

