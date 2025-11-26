Thời gian:
Tin buồn: Trung tướng Phạm Sinh từ trần

Bộ Quốc phòng; Bộ Tư lệnh Quân khu 2; Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ, Hội Cựu chiến binh phường Thanh Liệt, TP Hà Nội và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

Đồng chí: Trung tướng Phạm Sinh (SN 1926; nguyên quán: Xã Trung Nghĩa, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định - nay là xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình; trú quán: Số 56 Triều Khúc, phường Thanh Liệt, TP Hà Nội); Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; nguyên Phó Tư lệnh chính trị Quân khu 2, đã nghỉ hưu. Đồng chí đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng: Huân chương Độc lập hạng Nhất; Huân chương Quân công hạng Nhất, hạng Ba; Huân chương Chiến thắng hạng Nhì; Huân chương Giải phóng hạng Ba; Huân chương Kháng chiến hạng Nhất; Huân chương Chiến sỹ vẻ vang hạng Nhất, Nhì, Ba; Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng.

Đồng chí đã từ trần hồi 23h45’ ngày 23/11/2025 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Lễ viếng hồi 10h đến 11h30’ ngày 27/11/2025 tại Nhà tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội).

Lễ truy điệu hồi 11h30’ cùng ngày; an táng tại nghĩa trang Thiên Đức, xã Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Nguồn tin: cand.com.vn

