Vụ Mailisa: Chính thức thu hồi, đình chỉ lưu hành toàn bộ sản phẩm của công ty chồng bà Mai

Bà Phan Thị Mai và ông Hoàng Kim Khánh tại cơ quan điều tra - Ảnh: Bộ Công an

Thu hồi phiếu công bố, đình chỉ lưu hành

Quyết định được ban hành ngày 25-11, bốn ngày sau khi Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án hình sự buôn lậu xảy ra tại Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu MK Skincare và các đơn vị, địa phương liên quan.

Theo Cục Quản lý dược, Công ty MK Skincare bị thu hồi toàn bộ phiếu công bố vì không xuất trình hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) theo quy định của Bộ Y tế.

Không chỉ dừng ở việc thu hồi phiếu công bố, Cục Quản lý dược đồng thời đình chỉ lưu hành và thu hồi toàn quốc tất cả các lô còn hạn sử dụng của 162 sản phẩm mỹ phẩm do Công ty MK Skincare đưa ra thị trường.

Cục Quản lý dược yêu cầu Công ty MK Skincare thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng các lô sản phẩm; tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh doanh, tiến hành thu hồi các lô sản phẩm.

Biệt trữ và bảo quản các sản phẩm mỹ phẩm vi phạm bị thu hồi cho đến khi có ý kiến về việc tiêu hủy của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Doanh nghiệp phải báo cáo kết quả thu hồi trước ngày 15-12.

Các cơ sở kinh doanh và sử dụng mỹ phẩm được yêu cầu ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng những sản phẩm nằm trong danh mục thu hồi và trả lại cho đơn vị cung ứng.

Sở Y tế TP.HCM được giao giám sát chặt chẽ quá trình thu hồi của Công ty MK Skincare và báo cáo về Cục Quản lý dược đúng thời hạn.

Sở Y tế các tỉnh, thành phố phải thông báo rộng rãi đến các cơ sở kinh doanh mỹ phẩm, tiếp nhận thông tin phản ánh và phối hợp các cơ quan chức năng xử lý vi phạm. Trường hợp phát hiện dấu hiệu hình sự, hồ sơ sẽ được chuyển sang cơ quan bảo vệ pháp luật.

Mỹ phẩm "đi đường vòng", chất lượng "trời ơi"

Thẩm mỹ viện Mailisa là thương hiệu có tiếng trong ngành làm đẹp tại Việt Nam, được bà Phan Thị Mai (50 tuổi, quê Hà Tĩnh) và ông Hoàng Kim Khánh thành lập năm 1998.

Thẩm mỹ viện Mailisa thường được quảng bá với phương châm "đến là đẹp", cùng slogan "Trao bạn nét đẹp mà tự nhiên". Thẩm mỹ viện có hệ thống nhiều chi nhánh trên toàn quốc.

Như Tuổi Trẻ Online đã đưa tin, ngày 21-11, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự buôn lậu xảy ra tại Công ty MK Skincare và các đơn vị, địa phương liên quan.

Theo Bộ Công an, qua công tác nắm tình hình, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu phát hiện dấu hiệu sai phạm trong hoạt động kinh doanh mỹ phẩm của các công ty trong hệ sinh thái Mailisa do bà Phan Thị Mai và ông Hoàng Kim Khánh điều hành.

Bước đầu điều tra xác định trong thời gian từ năm 2020 - 2024, với mục đích nhập mỹ phẩm về Việt Nam bán kiếm lời thông qua chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa, bà Phan Thị Mai cùng chồng là ông Hoàng Kim Khánh mua mỹ phẩm sản xuất tại Quảng Châu (Trung Quốc) với giá rẻ, không đảm bảo chất lượng và thành phần theo công bố, không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) tại Trung Quốc.

Sau đó câu kết với các đối tượng người Trung Quốc, ký kết hợp đồng ngụy tạo, thay đổi nguồn gốc mỹ phẩm (từ Quảng Châu, Trung Quốc thành Hong Kong) để được cấp CFS tại Hong Kong.

Nhóm của bà Mai tổ chức nhập lậu về Việt Nam và quảng cáo là mỹ phẩm được sản xuất tại Hong Kong thu hút sự tin tưởng của khách hàng trong nước, bán với giá cao gấp nhiều lần, thu lời bất chính hàng nghìn tỉ đồng (chỉ tính riêng 3/100 sản phẩm chủ đạo hệ thống Mailisa cung cấp trên thị trường).

Hiện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các bị can đã khởi tố.

Tác giả: Dương Liễu

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ