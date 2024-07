Your browser does not support the video tag.

Một cuộc tranh cãi đã xảy ra sau nghi lễ vermala (trao đổi vòng hoa cưới) của cặp đôi khi họ hàng nhà chú rể nhận thấy rằng chỉ có các món ăn chay và không có món cá trong thực đơn.

Ít nhất 6 người bị thương sau khi một cuộc đụng độ nổ ra tại một đám cưới ở Deoria, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ vì thực đơn không có món cá.

Vào ngày 11/7, chú rể, được xác định là Abhishek Sharma, đã đến làng Anand Nagar của Deoria với 'baarat' (đoàn rước dâu) để cưới Sushma.

Sau nghi lễ 'varmala' (trao vòng hoa cưới), nhà trai di chuyển đến khu vực ăn uống để dùng bữa tối. Tuy nhiên, họ đã vô cùng tức giận khi phát hiện ra rằng chỉ có các món ăn chay, bao gồm paneer (phô mai tươi), pulao và nhiều món cà ri khác nhau.

Chú rể Abhishek Sharm cùng họ hàng đã đánh đập gia đình cô dâu khiến 6 người bị thương.

Gia đình cô dâu, chú rể lao vào đánh nhau ngay trong đám cưới.

Một đoạn clip ghi lại vụ việc cho thấy khách dự tiệc cưới đấm đá và đánh nhau khi hai gia đình tranh cãi.

"Sau nghi lễ vermala (trao đổi vòng hoa cưới), chú rể hỏi đồ ăn đã được chuẩn bị chưa, cô dâu trả lời rằng đồ ăn đã được chế biến đơn giản. Nghe vậy, chú rể nói 'Sao lại không có cá?' và tát cô dâu. Bên nhà chú rể cũng tát tôi và chồng tôi. 10 người bên nhà chú rể đã đánh đập chúng tôi và làm bị thương các thành viên trong gia đình chúng tôi", mẹ cô dâu, Meera Sharma kể lại.

Sau khi biết về vụ ẩu đả, một đội cảnh sát đã đến hiện trường và kiểm soát tình hình.

Phát biểu với giới truyền thông, sĩ quan thuộc Đồn cảnh sát Baghauchghat ở Deoria cho biết: "Một vụ án đã được lập hồ sơ chống lại Abhishek Sharma, Surendra Sharma, Rampravesh Sharma, Rajkumar và một số người không rõ danh tính theo các điều luật có liên quan về khiếu nại của cha cô dâu và một cuộc điều tra đã được tiến hành".

Tác giả: Hải Vân (Theo Indiatoday)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn