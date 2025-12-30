Bắt giam nghi phạm sát hại người tình rồi tự tử do ghen tuông

Bị can Đặng Thành Giang - nghi phạm đâm chết người tình do ghen tuông bị công an bắt giữ - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 29-12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đặng Thành Giang (31 tuổi, quê An Giang) để điều tra về hành vi đâm chết người tình.

Trước đó, chiều 10-12, Công an xã Xuân Quế báo tin tại nhà bà N.T.C. (ấp 61, xã Xuân Quế) xảy ra vụ án mạng.

Nạn nhân là chị N.T.M.H. (33 tuổi, ngụ TP.HCM, cháu ngoại bà N.T.C.) bị đâm chết tại chỗ.

Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an xã Xuân Quế nhanh chóng vào cuộc xác minh.

Bước đầu, công an xác định từ năm 2023, Giang và chị H. có quan hệ yêu đương và chung sống với nhau như vợ chồng tại TP.HCM.

Quá trình sống chung cả hai phát sinh mâu thuẫn, vì vậy chị H. bỏ về nhà bà ngoại ở tỉnh Đồng Nai.

Giang nhiều lần liên lạc với người tình để nói chuyện nhưng không được.

Do ghen tuông, khoảng 13h ngày 10-12, Giang chạy xe máy đến nhà bà C. tìm chị H. để nói chuyện nhưng không giải quyết được mâu thuẫn.

Bất ngờ, Giang rút dao chuẩn bị từ trước đâm liên tiếp vào người chị H. khiến chị tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Giang cầm dao tự đâm vào bụng và cổ nhiều nhát để tự tử. Tuy nhiên, nghi phạm được đưa đi Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh cấp cứu kịp thời.

Ngày 16-12, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam bị can để điều tra về tội giết người.

