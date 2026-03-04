Video Iran không kích tấn công vào các cơ sở lọc dầu ở Trung Đông

Việc làm gián đoạn hoạt động sản xuất dầu cho thấy Iran có chủ đích nhắm vào hoạt động xuất khẩu dầu của Trung Đông, gây gián đoạn nguồn cung dầu toàn cầu nhằm gây sức ép kinh tế lên các đối thủ trong xung đột.

Theo các chuyên gia nhận định, cuộc khủng hoảng Iran càng kéo dài, nguy cơ giá cả tăng mạnh càng lớn, có thể gây ra hiệu ứng domino nhấn chìm hầu hết mọi khía cạnh của nền kinh tế toàn cầu.

Giá dầu tăng do nguồn cung gián đoạn, trong đó có nguyên do từ việc các cơ sở sản xuất dầu bị tấn công sẽ đồng nghĩa với giá xăng tăng tại các trạm xăng và trên thị trường nhiên liệu toàn cầu, kéo theo chi phí vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không, đường biển hoặc đường bộ tăng theo.

