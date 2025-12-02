Gập bụng có giúp giảm mỡ bụng? Các phương pháp tập chuẩn bạn nên biết

Gập bụng có giúp giảm mỡ bụng?

Gập bụng giúp siết chặt và tăng cường sức mạnh cho cơ bụng, gồm cơ thẳng bụng, cơ chéo và cơ ngang bụng. Điều này cải thiện độ săn chắc và tạo vẻ thon gọn cho vòng eo. Tuy nhiên, gập bụng không thể trực tiếp đốt mỡ bụng.

Mỡ thừa được đốt cháy khi cơ thể tiêu hao năng lượng toàn thân. Vì vậy, để giảm mỡ bụng hiệu quả, cần kết hợp gập bụng với các bài tập cardio như chạy bộ, đạp xe, bơi lội hoặc HIIT. Đồng thời, chế độ ăn uống hợp lý, hạn chế thực phẩm chế biến sẵn và tăng cường thực phẩm giàu dinh dưỡng - là yếu tố quan trọng giúp đạt mục tiêu.

Gập cơ bụng giúp cải thiện độ săn chắc và tạo vẻ thon gọn cho vòng eo

Lợi ích của bài tập gập bụng

Dù không trực tiếp “đốt mỡ”, gập bụng vẫn mang lại nhiều lợi ích:

Săn chắc cơ bụng: Bài tập tác động mạnh đến các nhóm cơ bụng, giúp vùng eo săn chắc, hỗ trợ cải thiện vóc dáng.

Tăng cường sức mạnh vùng core: Gập bụng giúp củng cố cơ bụng, cơ lưng dưới và cơ hông - nhóm cơ đóng vai trò như “đai bảo vệ” cho cột sống, giảm nguy cơ chấn thương và cải thiện tư thế.

Hỗ trợ hiệu quả cho các bài tập khác: Khi cơ bụng khỏe, khả năng giữ thăng bằng và hiệu suất luyện tập ở các bài tập toàn thân cũng được cải thiện.

Các phương pháp tập luyện giúp giảm mỡ bụng hiệu quả

Để tối ưu hóa quá trình đốt mỡ bụng, có thể kết hợp gập bụng với các hình thức tập luyện sau:

HIIT (tập cường độ cao ngắt quãng)

HIIT gồm các bài như burpee, squat, lunge, hít đất… với cường độ cao xen kẽ các quãng nghỉ ngắn. Phương pháp này giúp đốt mỡ nhanh, tăng nhịp tim và duy trì trao đổi chất ngay cả sau khi tập.

Aerobic và cardio

Chạy bộ, đi bộ nhanh, leo cầu thang hay đạp xe đều giúp tiêu hao năng lượng lớn, cải thiện tim mạch và giảm mỡ toàn thân, trong đó có mỡ bụng.

Tập tạ

Kết hợp tạ với các bài tập như Russian Twist, Lung Twist giúp tăng độ khó, kích thích cơ bắp phát triển và đốt cháy nhiều calo hơn. Tập tạ đều đặn hỗ trợ giảm mỡ - tăng cơ rõ rệt.

Yoga hoặc Pilates

Yoga giúp thư giãn, giảm căng thẳng - yếu tố liên quan đến tích trữ mỡ bụng do hormone cortisol tăng cao. Pilates lại tập trung vào tăng cường cơ lõi và cải thiện hệ cơ - xương - khớp, phù hợp với nhiều đối tượng.

Chế độ ăn uống và lối sống hỗ trợ giảm mỡ bụng

Bên cạnh tập luyện, chế độ dinh dưỡng và sinh hoạt khoa học đóng vai trò quyết định trong việc giảm mỡ.

Điều chỉnh chế độ ăn

Bảo đảm đủ ba nhóm chất: carbohydrate, protein, chất béo lành mạnh.

Hạn chế đường và chất béo xấu.

Tăng cường chất xơ, vitamin và khoáng chất từ rau xanh - trái cây.

Tạo thâm hụt calo phù hợp: tiêu thụ ít hơn nhu cầu cơ thể để giảm cân an toàn.

Ngủ đủ giấc và kiểm soát stress

Thiếu ngủ làm giảm trao đổi chất và tăng cảm giác thèm ăn; căng thẳng khiến cơ thể tích trữ mỡ bụng. Ngủ đủ và thư giãn hợp lý giúp quá trình giảm mỡ hiệu quả hơn.

Tác giả: Chung Thủy

Nguồn tin: Báo VOV