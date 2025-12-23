VNeID làm nền tảng kết nối y tế số, hướng tới chăm sóc sức khỏe toàn dân

Theo kế hoạch, Hà Nội sẽ xây dựng hệ thống đáp ứng yêu cầu liên thông và sử dụng hiệu quả dữ liệu khám bệnh, chữa bệnh, tạo điều kiện để cơ sở y tế, đội ngũ bác sỹ và người dân tra cứu, khai thác thông tin Sổ sức khỏe điện tử trên các nền tảng VNeID và iHanoi.

Thông qua VNeID, người dân có thể chủ động theo dõi tình trạng sức khỏe của bản thân và người thân một cách liên tục, minh bạch và thuận tiện, góp phần thay đổi phương thức quản lý và chăm sóc sức khỏe cá nhân theo hướng hiện đại.

Việc tra cứu được thực hiện trực tiếp từ phần mềm quản lý khám bệnh, chữa bệnh của các đơn vị, bảo đảm sự giám sát, phân quyền và an toàn thông tin.

TP đặt mục tiêu hình thành cơ sở dữ liệu khám bệnh, chữa bệnh đầy đủ, chính xác, đồng bộ và cập nhật theo thời gian thực, tuân thủ các chuẩn quốc tế như HL7, FHIR, DICOM, ICD và JSON.

Trên nền tảng dữ liệu này, các chỉ số thống kê, báo cáo tổng hợp, hệ thống dashboard và ứng dụng trí tuệ nhân tạo sẽ được triển khai, phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, hoạch định chính sách y tế và cảnh báo dịch bệnh cho lãnh đạo Thành phố và Sở Y tế.

Đáng chú ý, hệ thống dữ liệu y tế liên thông được kỳ vọng trở thành nguồn cung cấp thông tin quan trọng cho Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID và iHanoi.

Song song với đó, Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành kết nối và đồng bộ dữ liệu y tế thời gian thực từ 100 phần trăm cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn vào Hệ thống điều phối dữ liệu y tế của Sở Y tế và kho dữ liệu y tế của TP. Đây là nền tảng quan trọng để bảo đảm dữ liệu được khai thác hiệu quả, phục vụ quản lý nhà nước và nâng cao chất lượng dịch vụ y tế.

Kế hoạch được triển khai theo ba giai đoạn. Giai đoạn một tập trung phát động, chuẩn hóa và sẵn sàng mở kết nối dữ liệu trước ngày 30/12/2025.

Các đơn vị hoàn thiện hệ thống văn bản chỉ đạo, căn cứ pháp lý và hạ tầng kỹ thuật. Các bệnh viện công lập nâng cấp phần mềm, chuẩn hóa dữ liệu đầu vào và thực hiện kết nối, đồng bộ dữ liệu khám bệnh, chữa bệnh, đơn thuốc, giấy chuyển tuyến và giấy hẹn khám.

Giai đoạn hai triển khai vận hành, cập nhật dữ liệu đồng bộ và định kỳ, quản trị dữ liệu thời gian thực và thực hiện phân quyền thống nhất theo kiến trúc y tế trước ngày 1/3/2026.

Giai đoạn ba tập trung chia sẻ thông tin và cung cấp tiện ích theo thời gian thực trước ngày 30/3/2026, đồng thời đánh giá kết quả triển khai, đề xuất duy trì và mở rộng phạm vi khai thác, tích hợp thêm các tiện ích số phục vụ người dân và cơ sở y tế trên các nền tảng VNeID và iHanoi.

UBND TP.Hà Nội yêu cầu các đơn vị liên quan chủ động chuẩn bị hệ thống lưu trữ, tổ chức thu thập và liên thông dữ liệu khám chữa bệnh, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu rõ lợi ích của Sổ sức khỏe điện tử.

Người dân được khuyến khích tích cực sử dụng VNeID trong khám chữa bệnh, mua thuốc theo đơn và tiếp cận các dịch vụ y tế số, qua đó nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Hiện theo Sở Y tế Hà Nội, 100% bệnh viện công lập trực thuộc Sở Y tế Hà Nội đã triển khai bệnh án điện tử theo đúng lộ trình chỉ đạo của Chính phủ. Việc số hóa toàn diện hồ sơ bệnh án là tiền đề quan trọng để dữ liệu y tế được tích hợp, liên thông và khai thác hiệu quả trên nền tảng VNeID.

Trước đó, vào tháng 10/2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã kích hoạt triển khai Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, hướng tới mục tiêu sau năm 2025, mỗi công dân Việt Nam đều có một sổ sức khỏe điện tử, kể cả những người chưa tham gia bảo hiểm y tế.

Hưởng ứng chủ trương của Chính phủ, từ ngày 1/1/2025, Nhà thuốc Long Châu triển khai dịch vụ mua thuốc trực tuyến thông qua ứng dụng VNeID, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận thuốc một cách an toàn và minh bạch.

Đây là bước tiến lớn trong hành trình chuyển đổi số ngành dược, giúp tiết kiệm thời gian, bảo đảm an toàn thông tin và nâng cao trải nghiệm mua sắm thuốc trực tuyến với tính minh bạch và bảo mật cao.

Việc triển khai tính năng này không chỉ mang lại sự tiện lợi cho người dân mà còn góp phần đẩy lùi tình trạng thuốc giả, bảo vệ quyền lợi và sức khỏe cộng đồng.

VNeID là ứng dụng định danh điện tử quốc gia do Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về Dân cư phát triển, được xây dựng trên cơ sở dữ liệu định danh, dân cư và xác thực điện tử.

Ứng dụng cho phép người dân tích hợp và sử dụng nhiều loại giấy tờ như căn cước công dân, bảo hiểm y tế, giấy phép lái xe, đăng ký xe, hộ chiếu, giấy khai sinh và các giấy tờ cá nhân khác ngay trên thiết bị di động, góp phần đẩy mạnh số hóa thủ tục hành chính.

Thời gian qua, nhiều tiện ích mới liên tục được tích hợp vào VNeID, giúp người dân hạn chế đi lại, không cần mang theo giấy tờ bản gốc khi thực hiện thủ tục hành chính và có thể hoàn tất nhiều dịch vụ trực tuyến.

Hiện nay, người dân có thể sử dụng VNeID để đăng ký xe toàn trình, nhận lý lịch tư pháp điện tử, khai báo tạm trú, thường trú và thực hiện nhiều thủ tục khác ngay tại nhà. Theo thống kê, mỗi ngày có khoảng 425.000 lượt đăng nhập vào các cổng dịch vụ công thông qua tài khoản VNeID, cho thấy hiệu quả và mức độ phổ cập ngày càng rộng rãi của nền tảng này.

Tác giả: D.Ngân

Nguồn tin: baodautu.vn