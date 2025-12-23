Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn: Rất ít đội làm được như U22 Việt Nam

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn trong cuộc trả lời phỏng vấn riêng với Tuổi Trẻ sáng 23-12 - Ảnh: NGỌC LÊ

Đó là chia sẻ của Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) - ông Trần Quốc Tuấn trong cuộc phỏng vấn độc quyền với Tuổi Trẻ Online ngày 23-12.

SEA Games 33 vừa kết thúc, bóng đá Việt Nam đã đứng vị trí số 1 Đông Nam Á khi giành 2 HCV (bóng đá nam U22, futsal nữ), 1 HCB (bóng đá nữ). Đây là tấm HCV thứ 3 trong 4 kỳ SEA Games gần nhất của bóng đá nam Việt Nam.

Cũng chỉ tính từ đầu năm 2025, bóng đá nam đã giành 3 chức vô địch: ASEAN Cup, U23 Đông Nam Á, SEA Games.

U22 Việt Nam đã có tấm HCV SEA Games 33 lịch sử - Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Chia sẻ về thành tựu này, Chủ tịch Trần Quốc Tuấn nói:

- Chúng ta vừa trải qua kỳ SEA Games 33 cảm xúc và cũng rất căng thẳng. Nhưng cuối cùng bóng đá Việt Nam đã đạt thành tích xuất sắc so với kỳ SEA Games 32. Sự cố ngoài ý muốn khiến bóng đá nữ hụt HCV, nhưng không vì thế mà làm lu mờ nỗ lực của bóng đá Việt Nam.

Bạn bè quốc tế đánh giá rất cao thành tích này, khi chúng ta đứng đầu bảng tổng sắp huy chương bóng đá SEA Games 33. Điều này cho thấy bóng đá Việt Nam đã khẳng định vị thế trong khu vực và thể hiện được tinh thần thi đấu kiên cường, không từ bỏ, nhất là ở trận chung kết bóng đá nam.

Đội tuyển U22 Việt Nam bị dẫn 2-0 nhưng đã lội ngược dòng thành công và giành tấm huy chương danh giá nhất đại hội. Chưa bao giờ bóng đá Việt Nam làm được điều này, nhất là khi thi đấu trên sân của chủ nhà.

Để có được những thành quả này, bóng đá Việt Nam đã chuẩn bị từ năm 2015, mà tích cực nhất với lứa U22 hiện nay là sau thất bại tại SEA Games 32 trên đất Campuchia. Việc được thi đấu cọ xát quốc tế liên tục với những nền bóng đá mạnh ở châu Á trong 2 năm qua giúp cho U22 Việt Nam tăng cường bản lĩnh và kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

* Có mặt trên sân Rajamangala chứng kiến trận chung kết bóng đá nam, U22 Việt Nam ngược dòng trước Thái Lan, ông có thể chia sẻ gì về diễn biến cảm xúc của mình?

- Một đội bị dẫn 2-0, khả năng lật ngược thế cờ rất thấp không chỉ với bóng đá Việt Nam mà cả trên thế giới, nhất là trong trận chung kết. Đó là khó khăn rất lớn của không chỉ U22 Việt Nam mà còn với các đội bóng lớn. Rất ít đội làm được điều này.

Có mặt ở trên sân, tôi yêu cầu đội tuyển xốc lại tinh thần, và cố gắng có bàn thắng sớm. Nếu không, không biết trận đấu kết thúc thế nào. Tôi rất mừng khi có sự thay đổi nhân sự và chiến thuật hợp lý, lối chơi của đội tuyển đã khởi sắc trong hiệp 2. Và khi Thái Sơn vào sân, U22 Việt Nam đã cầm được tuyến giữa và có bàn thắng sớm của Đình Bắc.

Hy vọng đã trở lại với chúng ta. Từ đó các bàn thắng cứ thế đến. Trận đấu này không dành cho những người yếu tim. Một số khán giả còn lo lắng đến nỗi phải tắt tivi, đến khi mở ra thì vỡ òa vì U22 Việt Nam dẫn ngược trở lại.

Trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33 là bài học quý giá của các đội tuyển quốc gia Việt Nam. Nếu quyết tâm, không từ bỏ, chúng ta luôn còn hy vọng. Ý chí kiên cường của các cầu thủ là điều đáng trân trọng. Nỗ lực của ban huấn luyện cũng vậy, bởi vào lúc khó khăn nhất, ban huấn luyện đã đưa ra những quyết định sáng suốt.

Tôi thực sự hạnh phúc và sung sướng khi U22 Việt Nam lội ngược dòng và giành HCV trên đất Thái, thật tự hào vì sự cống hiến của các "Chiến binh sao vàng"!

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn ăn mừng HCV SEA Games 33 với các cầu thủ U22 Việt Nam - Ảnh: NAM TRẦN

Hướng đến World Cup thứ 2 của tuyển nữ

* Mục tiêu mà U23 Việt Nam hướng tới tại vòng chung kết U23 châu Á tháng 1 này và đội tuyển quốc gia đặt ra tại ASEAN Cup 2026 là gì, thưa ông?

- Mục tiêu chung của chúng tôi là tạo ra lứa cầu thủ kế cận chất lượng cho đội tuyển quốc gia hướng đến World Cup 2030 và 2034. Với thành công này của đội U22 Việt Nam, tôi tin là chúng ta có nền tảng tốt để thực hiện đầu tư. VFF và HLV Kim xác định đầu tư có chiều sâu và hệ thống để cụ thể hóa điều này trong những năm tiếp theo.

Đội tuyển nữ cũng được chuẩn bị kỹ lưỡng, đi tập huấn quốc tế, thể hiện bản lĩnh xuất sắc, nhưng không gặp may mắn. Điều đó mang đến cảm xúc nuối tiếc cho người hâm mộ. VFF hết sức động viên, vì thể thao luôn xảy ra những biến số.

Tuyển nữ sẽ dự Asian Cup 2026, giải đấu được coi là vòng loại cho World Cup. Khó khăn của chúng ta là các cầu thủ trụ cột đã lớn tuổi, trong khi lớp trẻ thì vẫn cần thời gian. Chúng tôi vẫn tiếp tục đầu tư, mở rộng môi trường cọ xát quốc tế cho các em.

Mục tiêu là tuyển nữ sẽ nỗ lực phấn đấu có lần thứ hai dự vòng chung kết FIFA World Cup. Rất khó, nhưng chúng tôi quyết tâm sớm hiện thực hóa, nâng tầm vị thế bóng đá nữ.

Cầu thủ U22 Việt Nam nâng niu tấm HCV SEA Games 33 - Ảnh: NAM TRẦN

* Thành quả của bóng đá Việt Nam đến từ những yếu tố nào?

- 3 chức vô địch trong năm nay, thì cả 3 lần chúng ta đánh bại đội chủ nhà. Điều đó thể hiện bản lĩnh đáng khâm phục của các đội tuyển của chúng ta. Năm 2025 là năm đặc biệt khi tất cả những đội trẻ, đội tuyển của Việt Nam đều vượt qua vòng loại châu Á.

Hiện chúng ta đã có 7 đội lọt vào vòng chung kết châu Á. Nếu AFC xử lý xong vụ gian lận cầu thủ nhập tịch của bóng đá Malaysia, dự kiến bóng đá Việt Nam sẽ có đội thứ 8 dự vòng chung kết châu Á. Tôi cũng đang đợi quyết định của AFC, hy vọng sắp đến, khi chứng cứ FIFA đưa ra quá rõ ràng.

Quá trình chuẩn bị của bóng đá Việt Nam đã diễn ra từ cách đây nhiều năm với sự quyết liệt lớn. Chúng tôi đã nâng cấp hệ thống đào tạo trẻ, tận dụng các quan hệ quốc tế để mang lại cho các đội tuyển những chuyến tập huấn ở các nước có nền bóng đá phát triển, được cọ xát với các đội tuyển chất lượng. VFF đã thực hiện công việc chuẩn bị cho các đội với khối lượng rất lớn, khoảng 14 chuyến tập huấn quốc tế ở các cấp độ, vì vậy tất cả các đội tuyển đã thi đấu thành công và có mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất châu lục.

Từ năm 2015 đến nay, sự chuẩn bị liên tục đó đã giúp bóng đá Việt Nam sản sinh các lớp kế cận đủ sức cạnh tranh ở đấu trường quốc tế. Sự xuất hiện thường xuyên của U23 ở đấu trường châu Á là thành công quan trọng của bóng đá Việt Nam.

VFF sẽ tiếp tục đầu tư cho các đội tuyển trẻ để hướng đến các giải đấu sắp tới. Đầu tiên là các cầu thủ lứa U20 Việt Nam, vì 2 năm tới, họ sẽ dự SEA Games và ASIAD.

Đội tuyển U22 Việt Nam chia vui với Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn - Ảnh: NAM TRẦN

Bóng đá Việt Nam phải dựa vào nội lực

* Những năm gần đây, một số quốc gia Đông Nam Á thực hiện chính sách nhập tịch ồ ạt, điều này uy hiếp tới thành tích của bóng đá Việt Nam. Chủ trương của VFF về vấn đề này ra sao?

- Chúng ta nâng cấp đội tuyển nhưng có kế hoạch và giải pháp riêng để đảm bảo giữ được bản sắc, màu cờ sắc áo Việt Nam. Sự kết hợp giữa cầu thủ nhập tịch và đội tuyển phải được tính toán phù hợp để không ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển bóng đá trẻ và hệ thống trong nước.

Một số nước nhập tịch cầu thủ khiến cầu thủ trẻ của họ mất động lực và ảnh hưởng đến nền bóng đá quốc nội. Hậu quả là rất lớn. Bóng đá Việt Nam phải tránh vết xe đổ đó để đi nước đi phù hợp.

* Mục tiêu của VFF với việc phát triển bóng đá trẻ, hệ thống giải quốc nội V-League, Cúp quốc gia, Giải hạng nhất quốc gia trong thời gian tới?

- Muốn đi xa, chúng ta phải làm được mục tiêu gần. Các đội trẻ được đầu tư mạnh và đạt được thành tích. Nhiều nước đầu tư nhưng không thành công, như Thái Lan mất quyền dự Asian Cup nữ. Các đội trẻ của Indonesia cũng không vào được vòng chung kết U17 châu Á.

Sự đầu tư cần liên tục, kết hợp sao cho phù hợp với chu kỳ của các giải đấu châu lục. Có nghiên cứu kỹ, chúng ta mới có thể đầu tư hiệu quả và làm tiền đề cho sự trưởng thành của các cấp độ đội tuyển trong tương lai.

Kỳ vọng của VFF là giúp đội tuyển quốc gia nam có vé dự vòng chung kết FIFA World Cup. Chúng ta cần tiếp tục nỗ lực vì các nước cũng đầu tư và quyết tâm. Bóng đá cũng cần sự may mắn, bởi nhìn Indonesia làm ví dụ, họ nhập tịch mạnh mẽ nhưng vẫn lỡ vé đi World Cup. Đội U22 Indonesia bị loại từ vòng bảng SEA Games.

Futsal nữ Việt Nam lần đầu tiên giành HCV SEA Games - Ảnh: ĐỨC KHUÊ

* Thái Lan không dừng giải quốc nội còn chúng ta thì dừng để tạo điều kiện cho các đội tuyển trẻ dự giải quốc tế. Sự cân bằng lợi ích quốc gia và các CLB là bài toán khó với VFF?

- Đây là bài toán khó với các nước trong xu thế phát triển bóng đá hiện nay, làm sao vừa tạo điều kiện cho cầu thủ trẻ thi đấu và cả ngoại binh. Đó là 2 mặt của vấn đề, nhiều cầu thủ ngoại thì tốt cho V-League, giải sẽ sôi động hơn, cầu thủ Việt Nam cũng được cọ xát tốt hơn. Tuy nhiên nếu nhiều quá, cầu thủ nội và nhất là cầu thủ trẻ không có cơ hội phát triển. Hiện nay Việt Nam vẫn duy trì hài hòa được lợi ích cho các cầu thủ trẻ ở giải quốc nội một cách hợp lý.

Tôi trân trọng cảm ơn sự đóng góp của các CLB và sự chung tay của các thành viên để mang lại thành công cho bóng đá Việt Nam những năm qua. VFF có trách nhiệm đầu tư, định hướng các nhân tài của các CLB để đạt thành tích quốc tế. Cầu thủ tài năng ở tuyển sau đó có thể đóng góp tốt hơn cho CLB. Đó là lợi ích 2 chiều giữa đội tuyển quốc gia và CLB.

Bóng đá nữ Việt Nam đã 1 lần góp mặt tại World Cup - Ảnh: NAM TRẦN

Năm 2027 HLV Kim Sang Sik mới kết thúc hợp đồng với VFF * Người hâm mộ rất quan tâm đến hợp đồng của HLV Kim Sang Sik ở đội nam và ông Mai Đức Chung ở đội nữ vì sẽ chuẩn bị kết thúc với VFF. Ông có thể chia sẻ gì về vấn đề này? - Hiện nay các bộ phận chuyên môn và bộ phận Tổng thư ký của VFF đang làm việc và chuẩn bị các phương án để không bị động nhân sự HLV trưởng ở các đội tuyển quốc gia. Chúng ta mới kết thúc SEA Games vài ngày nên công việc thời gian tới rất nhiều. Hợp đồng của ông Kim Sang Sik sẽ kết thúc với VFF sau vòng chung kết Asian Cup 2027. HLV Mai Đức Chung cũng lớn tuổi nên chúng tôi cần thời gian để trao đổi với các bên.

Tác giả: KHƯƠNG XUÂN - NGỌC LÊ

Nguồn tin: tuoitre.vn