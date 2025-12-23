Chỉnh trang đô thị và đảm bảo an toàn giao thông trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2026

Đảm bảo an toàn giao thông và chỉnh trang đô thị

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp Công an tỉnh, Ban ATGT, các xã, phường tổ chức khảo sát, đánh giá thực tế hạ tầng giao thông trên địa bàn các phường Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Phú, Vinh Hưng, Vinh Lộc, Cửa Lò để tổ chức lại giao thông, tránh xung đột, ùn tắc. Chỉ đạo các đơn vị, địa phương rà soát, khắc phục, sửa chữa toàn bộ hệ thống đèn chiếu sáng, đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn các phường, hoàn thành trước ngày 15/01/2026. Rà soát, đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật trên các tuyến đường được giao quản lý. Trường hợp dự án không thể hoàn thành, tập trung chỉ đạo hoàn thành hệ thống ATGT, vỉa hè, điện chiếu sáng,... để phục vụ người dân trước ngày 30/01/2026.

Rà soát, chỉnh trang, sửa chữa, thay thế hệ thống đèn chiếu sáng, trang trí; cắt tỉa, trồng lại cây xanh trong các vườn hoa, thảm cỏ, thảm màu tại các bulvar, vỉa hè,... tiểu cảnh dọc theo các tuyến đường, hoàn thành trước ngày 30/12/2025. Chủ trì, phối hợp với Ban ATGT tỉnh xây dựng kế hoạch ra quân giải tỏa hành lang ATGT trên địa bàn toàn tỉnh; hoàn thành trước 30/12/2025.

Tập trung rà soát, sửa chữa, bảo trì các vị trí hư hỏng trên một số tuyến đường được giao quản lý để đảm bảo ATGT; hoàn thành trước ngày 30/12/2025. Chủ trì, phối hợp các cơ quan, địa phương liên quan chỉ đạo các bến xe khách, Ga Vinh, Cảng hàng không quốc tế Vinh, các đơn vị kinh doanh vận tải xây dựng, thực hiện kế hoạch vận tải hành khách đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Lễ Tết đảm bảo an toàn, thuận lợi và bình ổn giá. Nghiên cứu tham mưu Nghị quyết quy định quản lý dừng, đậu xe ô tô trên một số tuyến đường.

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Sở Xây dựng, Ban ATGT tỉnh và các đơn vị liên quan tổ chức rà soát, điều chỉnh chu kỳ hoạt động các hệ thống đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn tỉnh đảm bảo hợp lý, khoa học, lưu thông liên tục, ổn định, an toàn. Phối hợp Sở Xây dựng kiểm tra, điều chỉnh lại tổ chức giao thông trên địa bàn các phường Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Phú, Vinh Hưng, Vinh Lộc, Cửa Lò. Tăng cường tuần tra, xử lý việc dừng đậu xe không đúng nơi quy định, lập lại trật tự ATGT, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn các vụ đua xe trái phép, tụ tập gây rối trật tự công cộng. Bố trí tăng cường các lực lượng điều tiết tại các điểm dễ xung đột giao thông, gây ùn tắc trong các giờ cao điểm.

Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp Sở Công Thương, Công ty Điện lực Nghệ An, các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tập trung khắc phục dứt điểm tình trạng các cột điện bị nghiêng, gãy đổ, dây điện, cáp viễn thông bị sa, võng...., đặc biệt trên các tuyến đường chính tại các phường Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Phú, Vinh Hưng, Vinh Lộc, Cửa Lò; đồng thời chỉnh trang, thải loại các loại dây không còn sử dụng đảm bảo an toàn và mỹ quan; hoàn thành trước ngày 15/01/2026.

Nghiên cứu, có giải pháp đánh dấu phân biệt dây cáp của các nhà mạng viễn thông đảm bảo thuận lợi trong việc liên lạc, quản lý và phối hợp xử lý kịp thời các sự cố.

Văn phòng Ban ATGT tỉnh tập trung sửa chữa, khắc phục hệ thống đèn tín hiệu trên các quốc lộ, đường tỉnh đảm bảo chất lượng, mỹ quan, hoạt động ổn định, đủ tầm nhìn cho các phương tiện, phát huy hiệu quả điều tiết giao thông; hoàn thành trước ngày 30/12/2025. Phối hợp Sở Xây dựng, các Sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan xây dựng kế hoạch và ra quân giải tỏa hành lang ATGT trước ngày 30/12/2025; tổ chức các hoạt động tuyên truyền để nâng cao ý thức của người tham gia giao thông, nhất là trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán 2026. Đồng thời, tham mưu tổng kết công tác bảo đảm trật tự ATGT năm 2025, xây dựng kế hoạch triển khai công tác bảo đảm trật tự ATGT năm 2026 trước ngày 18/01/2026.

UBND các xã, phường khẩn trương rà soát, sửa chữa, khắc phục tình trạng xuống cấp, hư hỏng, bổ sung gờ giảm tốc, biển cảnh báo nguy hiểm cho người tham gia giao thông trước điểm giao cắt trên các tuyến đường được giao quản lý, nhất là các điểm hay xảy ra tai nạn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông; xử lý nghiêm các vi phạm hành lang ATGT tại nút giao giữa đường nhánh với đường chính do địa phương quản lý. Rà soát, chỉnh trang, sửa chữa hệ thống đèn chiếu sáng, trang trí; cắt tỉa, trồng lại cây xanh trong công viên, các vườn hoa, thảm cỏ, thảm màu tại các bulvar, vỉa hè, tiểu cảnh dọc theo các tuyến đường được giao quản lý. Kiểm tra, rà soát, chỉ đạo tháo dỡ, xử lý các biển quảng cáo bị hư hỏng, gây mất an toàn và không đảm bảo mỹ quan đô thị, hoàn thành trước ngày 30/12/2025.

Rà soát, đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật trên các tuyến đường được giao quản lý. Trường hợp dự án không thể hoàn thành, tập trung chỉ đạo hoàn thành hệ thống ATGT, vỉa hè, điện chiếu sáng,... để phục vụ người dân trước ngày 30/01/2026. Tập trung rà soát, sửa chữa, bảo trì các vị trí hư hỏng (lún, lõm, ổ gà, sống trâu...) trên một số tuyến đường được giao quản lý để đảm bảo ATGT. Chủ trì phối hợp với các đơn vị công an, quản lý giao thông đồng loạt tổ chức ra quân giải tỏa vi phạm hành lang ATGT đường bộ và xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm hành lang ATGT.

Tổ chức đường hoa, trang trí và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán 2026

Về tổ chức đường hoa, trang trí và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán 2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng, các Sở, ngành liên quan, UBND các xã, phường triển khai thực hiện Kế hoạch số 969/KH-UBND ngày 14/11/2025 và Công văn số 13690/UBND-CN ngày 08/12/2025 của UBND tỉnh đảm bảo trang trọng, thiết thực, hiệu quả và đảm bảo công tác vệ sinh môi trường trước, trong và sau khi kết thúc việc trang trí Tết. Trong đó, Sở Xây dựng, UBND các phường Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Phú, Vinh Hưng, Vinh Lộc khẩn trương đẩy nhanh việc thi công, lắp dựng các hạng mục trang trí Tết, hoàn thành trước ngày 05/02/2026; riêng hạng mục đường hoa được hoàn thành trước ngày 14/02/2026 (ngày 27/12 âm lịch). Đối với việc tạo hình, trang trí cảnh quan phải đảm bảo cân đối, hài hòa; phù hợp đặc điểm và gắn với truyền thống văn hóa; sử dụng các màu sắc, ánh sáng mỹ thuật hợp lý, có điểm nhấn, tạo cảm giác thân thiện, gần gũi... và tuyệt đối an toàn.

Đối với việc lựa chọn các địa điểm để tổ chức điểm kinh doanh hoa, cây cảnh Tết, đảm bảo thuận tiện cho nhu cầu mua sắm của Nhân dân, nhưng tuyệt đối không bố trí tại các tuyến đường giao thông huyết mạch, có lưu lượng phương tiện đông gây mất ATGT, mỹ quan đô thị và phải có biện pháp quản lý đảm bảo quy định.

Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường lực lượng tuần tra, điều tiết đảm bảo ATGT trên các tuyến đường, đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm kinh doanh, buôn bán hoa, cây cảnh trong dịp Tết.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp các cơ quan, địa phương rà soát, có giải pháp để điều chỉnh phân vùng thu gom, phân loại chất thải rắn, rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong công tác vệ sinh môi trường nơi công cộng; chỉ đạo tổ chức ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường chuẩn bị đón Tết, hoàn thành trước ngày 10/02/2026. Kiểm tra, rà soát việc sử dụng phương tiện để thu gom, vận chuyển chất thải đảm bảo đúng quy định, an toàn, chuyên nghiệp. Chỉ đạo các đơn vị thu gom, xử lý chất thải phối hợp chặt chẽ với các đơn vị tổ chức đường hoa và trang trí Tết thực hiện thu gom, phân loại, xử lý chất thải đảm bảo vệ sinh môi trường theo quy định.

UBND các xã, phường xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền, phát động các tổ chức, cá nhân trên địa bàn ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường trên toàn tuyến đường, ngõ, xóm, trong các không gian công cộng để tạo môi trường xanh sạch đẹp.

Tác giả: PT (Tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn