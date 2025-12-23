Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải làm việc với Sở Y tế

Cùng tham dự buổi làm việc có đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành; lãnh đạo các Ban, Sở, ngành liên quan.

Quang cảnh buổi làm việc

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đặt vấn đề tại buổi làm việc

Hoàn thành 4/5 chỉ tiêu lĩnh vực Y tế theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Giám đốc Sở Y tế Lê Thị Hoài Chung báo cáo tại buổi làm việc

Báo cáo tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Y tế cho biết, trong giai đoạn 2020 - 2025, ngành Y tế Nghệ An đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân, khẳng định vị thế trung tâm y tế khu vực Bắc Trung Bộ. Ngành đã đạt và vượt 4/5 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX (Tỷ lệ % trạm Y tế xã, phường, thị trấn có bác sĩ làm việc; Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên bình quân hàng năm; Số giường bệnh/1 vạn dân; Số bác sỹ/1 vạn dân đạt). Hiện nay, 02 bệnh viện là Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Ung bướu được xếp cấp chuyên sâu… Ngành y tế tiếp tục duy trì và phát triển các kỹ thuật cao như ghép tạng, mổ tim hở, can thiệp mạch, hỗ trợ sinh sản, ghép tế bào gốc, lọc máu ECMO… Hiện toàn tỉnh có 25 kỹ thuật cao, chuyên sâu được triển khai tại các bệnh viện tuyến tỉnh, với 188 cán bộ được đào tạo trực tiếp thực hiện các kỹ thuật, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân.

Đại biểu tham dự buổi làm việc

Công tác y tế dự phòng và chăm sóc sức khỏe cộng đồng được chú trọng, đạt nhiều kết quả trong công tác phòng chống dịch bệnh, tiêm chủng mở rộng, đảm bảo an toàn thực phẩm.

Mạng lưới y tế cơ sở được củng cố với 100% Trạm y tế triển khai phần mềm quản lý dùng chung. Hồ sơ sức khỏe điện tử đã bao phủ 97% dân số.

Công tác khắc phục thiệt hại sau bão, lũ rất tốt, rất chủ động, tích cực. Bảo đảm hiệu quả công tác khám chữa bệnh và vệ sinh môi trường, không để dịch bệnh bùng phát sau thiên tai.

Năm 2025, thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy, ngành Y tế tiếp nhận thêm các chức năng về bảo trợ xã hội, trẻ em và phòng chống tệ nạn xã hội, đảm bảo trợ giúp cho hàng trăm nghìn lượt đối tượng yếu thế với kinh phí hàng nghìn tỷ đồng.

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nguyễn Văn Hương phát biểu

Bên cạnh những kết quả đạt được, nhìn nhận từ thực tế, công tác bảo vệ chăm sóc sức khoẻ người dân vẫn còn nhiều khó khăn thách thức. Dù kiểm soát tốt dịch COVID-19, nhưng một số bệnh truyền nhiễm như sốt phát ban nghi sởi và sốt xuất huyết vẫn có xu hướng diễn biến phức tạp. Tình trạng thiếu nhân lực cục bộ và sự xuống cấp của cơ sở vật chất tại một số đơn vị vẫn còn hiện hữu. Việc thu hút nhân lực chất lượng cao về vùng sâu, vùng xa vẫn là bài toán khó. Các dự án sử dụng vốn ODA gặp nhiều khó khăn về quy trình, thủ tục đầu tư quốc tế và sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ thiết bị y tế...

Để khắc phục khó khăn, ngành Y tế Nghệ An tập trung vào 3 trụ cột: Quản trị thông minh - Phòng bệnh thông minh - Khám chữa bệnh thông minh. Tiếp tục đầu tư trang thiết bị và đào tạo "cầm tay chỉ việc" để trạm y tế thực sự là tuyến đầu chăm sóc sức khỏe ban đầu. 100% đơn vị công lập thực hiện cơ chế tự chủ nhằm nâng cao tính chủ động và chất lượng phục vụ. Siết chặt quản lý hành nghề y dược tư nhân, an toàn thực phẩm và đấu thầu thuốc, vật tư y tế để đảm bảo quyền lợi cho người dân. Với những nỗ lực không ngừng, ngành Y tế Nghệ An hướng tới mục tiêu mọi người dân đều được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao, góp phần nâng cao tuổi thọ và chất lượng sống cho nhân dân tỉnh nhà.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các Bệnh viện, Trung tâm y tế phản ánh cơ sở hạ tầng, hệ thống xử lý nước thải tại các bệnh viện được xây dựng từ lâu, nên đến thời điểm này đã xuống cấp, một số cơ sở chật hẹp, không đáp ứng đủ tiêu chuẩn của cơ sở khám chữa bệnh... đề nghị UBND tỉnh quan tâm, bố trí nguồn lực để đầu tư. Bên cạnh đó, việc thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao làm việc tại các Bệnh viện gặp nhiều khó khăn, đề nghị tỉnh quan tâm, có cơ chế chính sách để tuyển dụng cán bộ y bác sĩ vào làm việc tại các cơ sở y tế, nhất là đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng.

Giám đốc Sở Xây dựng Phạm Hồng Quang đề nghị ngành Y tế phải có quy hoạch dài hơi để có đầu tư bài bản

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các Bệnh viện quan tâm đến việc đầu tư hệ thống xử lý nước thải

Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Viết Hưng trao đổi về việc bàn giao quản lý Trạm Y tế xã về cho chính quyền địa phương quản lý; việc tuyển dụng nhân lực ngành Y

Trước các kiến nghị đề xuất của ngành Y tế, lãnh đạo các Sở, ngành liên quan đã có trao đổi cụ thể.

Thực hiện hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải kết luận

Phát biểu kết luận buổi làm việc, điểm lại những kết quả nổi bật mà ngành Y tế đạt được, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải ghi nhận, chúc mừng và biểu dương những thành tích, kết quả mà tập thể ngành Y tế đã đạt được trong thời gian qua.

Trong năm 2025, mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức khi thiên tai, dịch bệnh xảy ra thường xuyên trên địa bàn nhưng bằng sự nỗ lực, đồng lòng chung sức của hệ thống, kinh tế - xã hội của tỉnh đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, thành quả chung đó có sự đóng góp quan trọng của ngành Y tế.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, vị thế y tế của tỉnh không chỉ phục vụ nhân dân trên địa bàn mà còn cho cả khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh và nước bạn Lào.

Nắm bắt những bất cập, khó khăn ở lĩnh vực Y tế, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định quyết tâm chính trị trong việc xây dựng Nghệ An trở thành Trung tâm y tế của vùng Bắc Trung Bộ.

Để đạt được mục tiêu trung tâm y tế, lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh cần hội tụ đủ 5 yếu tố "tốt" đó là: Cơ sở hạ tầng tốt; Công nghệ tiên tiến; Đội ngũ y bác sĩ giỏi; Trang thiết bị hiện đại; Công tác quản lý điều hành tốt. Chủ tịch UBND tỉnh cũng bày tỏ trăn trở về việc làm sao để các bác sĩ giỏi là người Nghệ An sau khi học tập tại các thành phố lớn hoặc nước ngoài quay trở về cống hiến cho quê hương. Điều này đòi hỏi phải có môi trường làm việc tốt và thu nhập xứng đáng.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị phải quan tâm, đầu tư hệ thống các Bệnh viện trên địa bàn thành phố Vinh (cũ) xứng tầm khu vực, đồng thời, các Bệnh viên tuyến tỉnh phải đóng vai trò hỗ trợ, dẫn dắt cho các bệnh viện khu vực trên địa bàn và các Trạm Y tế phường, xã theo hướng “cầm tay chỉ việc” để thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Nhấn mạnh việc cần thiết phải rà soát để mở rộng hoặc chuyển đổi vị trí các cơ sở y tế nhằm đảm bảo không gian phục vụ nhân dân tốt nhất, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Y tế phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng và các Sở, ngành liên quan để tính toán phương án quy hoạch lâu dài.

“Bệnh viện không chỉ là nơi khám chữa bệnh mà cần có không gian xanh, cây cảnh, khí trời để bệnh nhân cảm thấy thoải mái, giúp quá trình hồi phục tốt hơn”

– Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý.

Dẫn ra một số ví dụ về công tác quản lý và ứng dụng công nghệ thông tin ở một số bệnh viện lớn, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Bệnh viện trên địa bàn tỉnh phải tập trung quản lý một cách khoa học, chuyên nghiệp và minh bạch.

Đối với công tác cán bộ và nguồn nhân lực, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, ngành Y tế cũng giống như ngành Giáo dục, phải biết tuyển chọn và thu hút người tài làm việc tại các Bệnh viện, Trung tâm Y tế. Khi bệnh viện được đầu tư trang thiết bị hiện đại, khang trang, sạch sẽ và đông bệnh nhân tin tưởng đến khám, khi đó sẽ không có tình trạng vượt tuyến; người dân tin tưởng đến khám chữa bệnh và đi kèm với đó là thu nhập của y bác sĩ tốt hơn và được làm việc ngay tại quê hương mình.

Bên cạnh đó, việc xây dựng bệnh viện hiện đại, khang trang hơn không chỉ đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh mà còn góp phần tăng thu ngân sách địa phương.

Nhìn nhận thực tế các bệnh viện tuyến dưới đang rất khó khăn, thiếu thốn cả về trang thiết bị, thuốc men và đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ngành y tế có giải pháp đưa y bác sĩ ở vùng khó khăn về tuyến tỉnh học tập, nâng cao nghiệp vụ; cần có cơ chế hỗ trợ kinh phí đào tạo và các chính sách ưu tiên cho cán bộ y tế cơ sở.

Trong bối cảnh ngân sách còn khó khăn, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành Y tế sử dụng vốn đầu tư công một cách hiệu quả, có trọng tâm trọng điểm, không dàn trải.

Khẳng định mục tiêu cuối cùng là chăm sóc tốt nhất sức khỏe cho nhân dân, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận các kiến nghị từ các Sở, ngành để đưa vào nghị quyết, kế hoạch hành động của tỉnh trong thời gian tới; đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể cho từng ngành liên quan phối hợp cùng Sở Y tế, các Bệnh viện để giải quyết các vấn đề cụ thể. Về phía Sở Y tế và các bệnh viện cần phải chủ động phối hợp với các Sở, ngành để giải quyết vướng mắc nhằm đảm bảo chất lượng chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho nhân dân.

Thực hiện Đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, hiện nay tổ chức bộ máy và nhân lực ngành Y tế có 10 phòng chuyên môn; 49 đơn vị sự nghiệp (trong đó có 20 bệnh viện; 20 trung tâm y tế; 05 trung tâm và 04 đơn vị tuyến tỉnh); 457 Trạm y tế. Hệ thống y tế ngoài công lập có 19 bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tư nhân, 41 phòng khám đa khoa, 695 phòng khám chuyên khoa, dịch vụ y tế và 3.052 cơ sở hành nghề dược (108 công ty và chi nhánh; 851 nhà thuốc; 2.093 quầy thuốc). Bên cạnh đó, trên địa bàn tỉnh còn có 04 đơn vị y tế trực thuộc Bộ, ngành, trường đại học. Toàn ngành có 4 phó giáo sư; 289 tiến sĩ, CKII; 1.444 thạc sĩ, CKI; 5.682 trình độ đại học; 5.831 cao đẳng, 1.662 trung cấp.

