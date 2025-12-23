Đại hội đại biểu Liên minh Hợp tác xã tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025-2030

Các đại biểu tham dự đại hội

Khu vực Hợp tác xã góp phần quan trọng vào phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới

Với tinh thần “Đoàn kết - Đổi mới - Hợp tác - Phát triển bền vững”, Đại hội Liên minh hợp tác xã (HTX) tỉnh lần thứ VII có nhiệm vụ đánh giá đúng thực trạng phát triển kinh tế tập thể (KTTT), HTX và tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội VI, nhiệm kỳ 2020-2025, với quyết tâm “Xây dựng Liên minh HTX tỉnh, các HTX và các đơn vị thành viên vững mạnh; chủ động, sáng tạo và tích cực hội nhập để nâng cao hiệu quả hoạt động; khơi dậy khát vọng, cùng hệ thống Liên minh HTX Việt Nam thực sự là nòng cốt thúc đẩy phát triển KTTT, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Nghệ An và cả nước”.

Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Đặng Thị Bích Thảo trình bày Báo cáo Chính trị

Khu vực KTTT, HTX và hoạt động của Liên minh HTX tỉnh đã có những đóng góp tích cực, thiết thực, đạt được những kết quả nổi bật. KTTT, HTX trên địa bàn tỉnh đã từng bước được củng cố, đổi mới và phát triển theo đúng bản chất, nguyên tắc của Luật HTX. Số lượng HTX, tổ hợp tác phát triển khá đồng đều trên các lĩnh vực; chất lượng hoạt động từng bước được nâng lên. Nhiều HTX đã chủ động đổi mới phương thức quản trị, mạnh dạn đầu tư máy móc, thiết bị, ứng dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật, chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh; tăng cường liên kết, hợp tác theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với thị trường và nhu cầu tiêu dùng.

Trong nhiệm kỳ, toàn tỉnh đã phát triển thêm 200 HTX, nâng tổng số HTX trên địa bàn tỉnh đến cuối năm 2025 là 934 HTX. Toàn tỉnh có 3.161 tổ hợp tác (THT) được thành lập, với 8.574 thành viên tham gia, trong đó có 365 THT có chứng thực. Hiện toàn tỉnh có 02 Liên hiệp HTX với 16 thành viên và 30 lao động thường xuyên tham gia. Chất lượng và hiệu quả hoạt động các HTX được nâng lên. Doanh thu bình quân của một HTX đạt 2.285 triệu đồng/năm, tăng 145 triệu đồng so với năm 2020; thu nhập bình quân của người lao động làm việc thường xuyên tại HTX đạt khoảng 60 triệu đồng/năm, tăng 13 triệu đồng so với năm 2020…



Khu vực HTX đã góp phần quan trọng vào phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, bảo đảm an sinh xã hội, nhất là ở khu vực nông thôn, miền núi. Nhiều sản phẩm của hợp tác xã đã xây dựng được thương hiệu, tham gia Chương trình OCOP, từng bước khẳng định vị thế trên thị trường, đến nay toàn tỉnh đã có 684 sản phẩm OCOP.

Liên minh HTX đã thực hiện khá tốt vai trò nòng cốt, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các HTX; tăng cường công tác tư vấn, hỗ trợ, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; phối hợp triển khai các chương trình, đề án, chính sách hỗ trợ HTX; tham gia tích cực các chương trình mục tiêu quốc gia.

Nhiệm kỳ 2025 – 2030, Liên minh HTX tỉnh xác định mục tiêu: Phát triển đa dạng các loại hình KTTT mà nòng cốt là HTX, đảm bảo hài hòa trong tất cả các ngành, lĩnh vực, địa bàn; phù hợp với điều kiện thực tế để thu hút ngày càng nhiều thành viên, hộ kinh tế cá thể và tổ chức tham gia nhiệm vụ phát triển KTTT, HTX; khai thác và phát huy tốt mọi tiềm năng, lợi thế của từng địa phương vào nhiệm vụ phát triển KTTT, HTX. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các loại hình kinh tế hợp tác; phấn đấu để khu vực KTTT, HTX ngày càng thể hiện rõ nét vị trí, vai trò quan trọng trong đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của tỉnh; có tốc độ tăng trưởng cao hơn và có đóng góp ngày càng lớn hơn vào GRDP của tỉnh. Xây dựng Liên minh HTX tỉnh và các đơn vị thành viên vững mạnh, có đủ điều kiện và năng lực thực hiện tốt các nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao, làm cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với khu vực KTTT; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các thành viên; giữ vai trò nòng cốt, thúc đẩy khu vực KTTT, HTX trên địa bàn tỉnh phát triển bền vững, đóng góp vào sự ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của Nghệ An và cả nước.

Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc HTX Dược Liệu Phủ Quỳ Nguyễn Diệu Thúy tham luận về tăng cường công tác xúc tiến thương mại trong và ngoài tỉnh để phát triển thị trường, nâng cao thương hiệu và giá trị sản phẩm khu vực KTTT, HTX

Gắn phát triển HTX với cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển nông nghiệp xanh

Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Cao Xuân Thu Vân phát biểu

Phát biểu tại đại hội, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Cao Xuân Thu Vân chia sẻ những khó khăn mà tỉnh Nghệ An đã trải qua; song "lửa thử vàng gian nan thử sức", cộng đồng HTX và Liên minh HTX tỉnh Nghệ An đã vượt khó, biến nguy thành cơ, giữ vai trò là bà đỡ tin cậy cho thành viên và là chỗ dựa vững chắc cho kinh tế hộ.



Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam đề nghị trong thời gian tới, cần tư duy HTX là một tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội tự chủ và có hiệu quả; chuyển dịch mạnh mẽ mô hình tăng trưởng từ số lượng sang chất lượng và hiệu quả. Trong nhiệm kỳ tới, kiên quyết tiếp tục giữ vững danh hiệu, không chạy theo thành tích thành lập mới bằng mọi giá, tập trung nguồn lực để củng cố, sáp nhập hoặc củng cố những HTX có quy mô nhỏ, hoạt động cầm chừng để hình thành nên HTX, liên hiệp HTX quy mô lớn, có sức cạnh tranh cao.

Đồng thời rà soát, giải thể dứt điểm các HTX đã ngừng hoạt động kéo dài, làm lành mạnh hóa môi trường đầu tư kinh doanh. Thực hiện quyết liệt chuyển đổi kép, gồm xanh và số; các HTX phải là người tiên phong trong việc áp dụng quy trình sản xuất xanh, hữu cơ, tuần hoàn, giảm phát thải, gắn chặt với chuyển đổi số trong quản trị, minh bạch tài chính và truy xuất nguồn gốc. Liên minh HTX tỉnh cần chủ động xây dựng các mô hình điểm về HTX số, HTX nông nghiệp xanh để nhân rộng và đưa sản phẩm OCOP từ Nghệ An vươn ra biển lớn, chinh phục các thị trường khó tính…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ phát biểu

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ biểu dương và ghi nhận những kết quả, đóng góp quan trọng của Liên minh HTX tỉnh, các HTX, liên hiệp HTX và THT trên địa bàn tỉnh trong nhiệm kỳ vừa qua.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Liên minh HTX tỉnh cần quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025–2030, Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương và Luật HTX năm 2023. Xác định phát triển KTTT, HTX là một trong những động lực quan trọng góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng Nghệ An trở thành tỉnh khá của cả nước. Gắn phát triển HTX với cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển nông nghiệp xanh, thông minh, sinh thái và xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Liên minh HTX tỉnh cần chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh cụ thể hóa các chủ trương lớn thành chương trình, đề án, kế hoạch phát triển KTTT phù hợp với từng vùng, từng lĩnh vực.



Đồng thời, phát triển KTTT theo hướng bền vững, lấy hiệu quả làm thước đo, lấy thành viên làm trung tâm. Đẩy mạnh liên kết sản xuất, tiêu thụ theo chuỗi giá trị, gắn HTX với doanh nghiệp và thị trường, phù hợp với định hướng đổi mới mô hình tăng trưởng của tỉnh. Thúc đẩy mạnh mẽ ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong khu vực KTTT, HTX. Từng bước hình thành các mô hình HTX số, HTX ứng dụng công nghệ cao, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế số, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn của tỉnh.

Cùng với đó, tập trung phát triển nguồn nhân lực và nâng cao năng lực quản trị HTX. Nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của Liên minh HTX tỉnh trong tình hình mới. Liên minh HTX tỉnh cần phát huy tốt hơn vai trò là tổ chức đại diện, nòng cốt thúc đẩy phát triển KTTT; chủ động phối hợp với các Sở, ban, ngành, địa phương tham mưu chính sách, hỗ trợ HTX tiếp cận đất đai, tín dụng, khoa học công nghệ và các chương trình, dự án của Nhà nước. Tăng cường bám sát cơ sở, đồng hành cùng HTX; thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thành viên.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các Sở, ban, ngành tiếp tục đồng hành và tạo môi trường thuận lợi cho KTTT phát triển. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với KTTT; tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho HTX; quan tâm xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong khu vực KTTT, HTX, góp phần bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với khu vực kinh tế quan trọng này.









Một số chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2030: - 100% thành viên HTX, Liên hiệp HTX, THT được tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, của cấp ủy và chính quyền địa phương về KTTT, HTX. - Trên 50% HTX được tiếp cận một hoặc một số chính sách hỗ trợ của Nhà nước và của tỉnh. - Đến năm 2030, số HTX hoạt động có hiệu quả đạt trên 70%. - Trên 85% cán bộ quản lý, chuyên môn nghiệp vụ HTX được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về quản lý HTX. - Mỗi xã, phường xây dựng được ít nhất 2 mô hình điển hình về HTX hoạt động có hiệu quả.

