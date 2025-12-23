Bắt tạm giam đối tượng cho vay “tiền đứng” với lãi suất 730%/năm

Ngày 23-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Công Trọng (SN 2000; trú xã Vĩnh Trụ, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Trước đó, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh An Giang phát hiện Trọng có dấu hiệu nghi vấn liên quan hoạt động "tín dụng đen" nên đã mời làm việc.

Trong quá trình điều tra, cơ quan công an xác định từ tháng 5-2024 đến tháng 4-2025, Trọng đã cho anh V.N.T. (ngụ phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) vay tiền với hình thức "tiền góp ngày" (trả cả gốc và lãi hằng ngày) và "tiền đứng" (trả lãi hằng ngày, giữ nguyên nợ gốc).

Cơ quan điều tra thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Công Trọng.

Lãi suất cho vay từ 1% đến 2%/ngày, tương đương 365% đến 730%/năm. Tổng số tiền mà Trọng thu lợi bất chính trên 1,2 tỉ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Công an tỉnh An Giang khuyến cáo người dân không vay tiền từ các đối tượng "tín dụng đen", tích cực tham gia tố giác tội phạm để góp phần bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương.

Tác giả: Văn Vũ

Nguồn tin: Báo Người Lao Động