Bắt cháu ruột chích điện giết bà để cướp tài sản

Ngày 23-12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết đơn vị này đang tạm giữ hình sự nghi phạm Nguyễn Văn Thù (39 tuổi, ngụ xã Tân Hiệp, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi "giết người" và "cướp tài sản".

Trước đó, ngày 11-12, Phòng Cảnh sát hình sự nhận được báo cáo của Công an xã Tân Hiệp về một vụ việc có dấu hiệu của tội phạm "giết người" và "cướp tài sản". Theo trình báo, kẻ gây án đã đột nhập vào nhà dân trong đêm, sử dụng điện chích vào người nạn nhân nhằm cướp tài sản. Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Thắm (75 tuổi, ngụ xã Tân Hiệp, tỉnh An Giang).

Bà Thắm sống một mình, mưu sinh bằng nghề bán vé số dạo tại địa phương, không có chồng con. Khoảng một năm trước, bà bán một mảnh đất được 50 triệu đồng, cho các cháu ruột mỗi người 5 triệu đồng, số tiền còn lại bà mua 5 chỉ vàng 24K để dành. Căn nhà bà Thắm ở không được khóa cửa cẩn thận vào ban đêm, chỉ khép hờ.

Khoảng 1h50 sáng 11-12, khi bà Thắm đang ngủ một mình trong mùng thì phát hiện một nam thanh niên lạ mặt lẻn vào nhà, đứng trước giường.

Người này đã dùng dao rạch mùng, sau đó sử dụng cây móc phơi đồ bằng kim loại có gắn điện chích vào tay bà Thắm khiến nạn nhân bị thương nhẹ.

Tiếp đó nghi phạm dùng mền và gối đè lên mặt bà Thắm. Trước sự hung hãn của nghi phạm, bà Thắm giả chết, nằm im không phản kháng.

Thấy nạn nhân bất động, thanh niên này đã lục soát, lấy 5 chỉ vàng và 3 triệu đồng rồi bỏ trốn. Sau đó bà Thắm trình báo sự việc với người thân và Công an xã Tân Hiệp.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự tỉnh phối hợp Công an xã Tân Hiệp và các đơn vị liên quan xác định Nguyễn Văn Thù, cháu ruột của bà Thắm, là nghi phạm chính. Quá trình xác minh cho thấy Thù có nhiều biểu hiện bất minh về kinh tế và đã rời khỏi địa phương.

Đến tối 16-12, lực lượng chức năng xác định Thù đang lẩn trốn tại một nhà trọ ở khu phố 3A, phường Minh Hưng, tỉnh Đồng Nai và phối hợp với Công an phường Minh Hưng bắt giữ vào lúc 22h30 cùng ngày.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

