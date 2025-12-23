Showbiz Việt chưa có hôn lễ nào lạ như đôi này: Cưới linh đình 2 nơi mà không ai hay, cô dâu gia thế khủng cực bí ẩn!

Giữa lúc showbiz Việt ngày càng quen với những đám cưới được công khai rầm rộ, từ ảnh cưới, lễ gia tiên đến tiệc đãi khách đều được chia sẻ rộng rãi, thì hôn lễ của Vĩnh Thụy lại trở thành một trường hợp hiếm hoi, thậm chí có thể gọi là lạ nhất Vbiz. Cặp đôi có đám cưới linh đình, chỉn chu, tổ chức ở hai địa điểm khác nhau là TP.HCM và Đà Lạt nhưng tuyệt nhiên không có bất kỳ thông báo chính thức nào. Vài bức ảnh bên trong hôn lễ của Vĩnh Thụy được chia sẻ thông qua quan khách.

Theo những gì được chia sẻ, Vĩnh Thụy và vợ đã tổ chức lễ gia tiên tại tư gia ở TP.HCM và một buổi tiệc cưới được đầu tư không gian trang trí sang trọng tại quê nhà gái vào năm 2023. Tuy nhiên, cô dâu, chú rể gần như “biến mất” khỏi mạng xã hội trong suốt thời gian diễn ra hôn lễ. Đến thời điểm hiện tại, đã sau 2 năm nhưng hình ảnh nét căng của đám cưới này vẫn chưa từng được công khai.

Hình ảnh cực hiếm trong lễ cưới của Vĩnh Thụy tại TP.HCM (ảnh: Internet)

Sau đó, cặp đôi tiếp tục tổ chức lễ cưới quy mô lớn tại quê nhà cô dâu nhưng không ai biết (ảnh: Internet)

Từ lúc yêu nhau, Vĩnh Thụy đã giữ kín chân dung nửa kia, anh chỉ đăng ảnh chụp bóng lưng hoặc dùng biểu tượng để che mặt. Bà xã của siêu mẫu Vĩnh Thuỵ tên Thuý, cô là ái nữ của một đại gia bất động sản nổi tiếng giàu có tại Đà Lạt. Dù không hoạt động trong làng giải trí nhưng vợ Vĩnh Thụy sở hữu vóc dáng và nhan sắc ấn tượng chẳng thua kém mỹ nhân nào. Không chỉ thế, cô còn có học vấn nổi trội khi từng du học tại Singapore và hiện đã trở về Việt Nam phát triển sự nghiệp kinh doanh.

Vĩnh Thụy giữ kín bưng chuyện hẹn hò từ yêu đến cưới

Điều khiến nhiều người còn bất ngờ hơn là sau đám cưới kín tiếng ấy, thông tin cặp đôi đã có con cũng chỉ được biết đến muộn. Không chia sẻ hành trình mang thai, không công bố khoảnh khắc lên chức bố mẹ, Vĩnh Thụy gần như tách bạch hoàn toàn đời sống gia đình khỏi sự chú ý của công chúng. Chỉ đến dịp sinh nhật gần đây, anh mới chính thức xác nhận đã lên chức bố bỉm.

Ở thời điểm hiện tại, cuộc sống của Vĩnh Thụy khá lặng lẽ và ổn định. Anh gần như rút khỏi các hoạt động giải trí, không còn xuất hiện dày đặc trên sàn diễn hay sự kiện như trước, thay vào đó tập trung cho công việc kinh doanh và gia đình. Trên mạng xã hội, nam siêu mẫu cũng rất hiếm khi chia sẻ đời tư, chỉ thỉnh thoảng đăng tải những khoảnh khắc đời thường đơn giản.

Cách đây ít ngày, anh đăng chiếc bánh kem vào ngày sinh nhật như động thái xác nhận làm bố bỉm (ảnh: FBNV)

Dù đã cưới và có con nhưng Vĩnh Thuỵ vẫn giữ kín thông tin vợ (ảnh: FBNV)

Vĩnh Thụy từng là một trong những cái tên hot nhất giới người mẫu Việt. Anh sinh năm 1988, mang ba dòng máu Việt – Hoa – Pháp, cao 1m85 và sở hữu vẻ ngoài được ví như "nam thần điện ảnh". Anh từng giành giải bạc Siêu mẫu Việt Nam 2009, lọt top 15 Mister International và được vinh danh là Người mẫu xuất sắc châu Á 2014. Không chỉ sải bước trên các sàn diễn lớn, Vĩnh Thụy còn lấn sân diễn xuất. Dù không quá bùng nổ về doanh thu hay hiệu ứng, nhưng mỗi vai diễn đều cho thấy một khía cạnh chỉn chu, kỹ lưỡng của anh với nghệ thuật. Thời kỳ đỉnh cao, Vĩnh Thụy còn góp mặt trong The Face Vietnam mùa đầu tiên với vai trò host.

Vĩnh Thụy từng có thời gian hoạt động showbiz rất rầm rộ trước khi kết hôn và lui về kinh doanh (ảnh: FBNV)

Tác giả: Hạ Anh

Nguồn tin: baovanhoa.vn