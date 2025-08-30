Samsung công bố tin vui đến với hàng triệu người hâm mộ Galaxy

Galaxy Z Fold7 hoặc Z Flip7 hiện là những smartphone duy nhất của Samsung được cài đặt sẵn One UI 8 ổn định ngay khi xuất xưởng. Trong khi đó, phiên bản beta của One UI 8 đang được triển khai cho các thiết bị đủ điều kiện tại một số thị trường nhất định.

Tuy nhiên, sự chờ đợi của người dùng các thiết bị Galaxy cũ cũng sắp kết thúc khi Samsung vừa chính thức xác nhận kế hoạch triển khai phiên bản ổn định của One UI 8 là tháng 9/2025. Thông tin này được công ty Hàn Quốc đăng tải trên trang blog của công ty, nơi họ cung cấp thông tin chi tiết về các tính năng mới của bản cập nhật này. Theo Samsung, quá trình triển khai sẽ bắt đầu với dòng Galaxy S25 trước khi mở rộng sang các thiết bị khác đủ điều kiện.

Việc Samsung chọn dòng Galaxy S25 là những thiết bị đầu tiên nhận One UI 8 ổn định không phải là điều quá bất ngờ. Trước đó, công ty đã phát hành 5 bản beta của One UI 8 cho dòng Galaxy S25, thậm chí phiên bản beta thứ 6 cũng được cho là đang trong quá trình phát triển.

Sự xuất hiện của phiên bản beta 6 này của One UI 8 đã khiến một số người lo ngại rằng thời gian phát hành One UI 8 ổn định có thể bị trì hoãn. Tuy nhiên, với thông tin vừa được đưa ra bởi Samsung, có thể khẳng định rằng One UI 8 ổn định sẽ được triển khai đúng thời hạn, cho dù tốc độ triển khai có thể chậm hơn đối với các thiết bị đời cũ hơn.

Nhìn chung, chủ sở hữu Galaxy S25 và nhiều thiết bị Galaxy khác hãy chuẩn bị cho việc cập nhật thiết bị của mình để trải nghiệm phiên bản One UI mới nhất dựa trên nền tảng Android 16.

Tác giả: CTV Kiến An

Nguồn tin: vov.vn