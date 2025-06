Gã thanh niên bán xe “ảo” và trò lừa ngoạn mục

Ngày 26/6, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Duy Phúc (28 tuổi), trú xã Văn Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Nguyễn Duy Phúc làm nghề mua bán xe ô tô cũ. Từ đầu năm 2024, do làm ăn thua lỗ, nợ nần nhiều người nên Phúc nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của người khác.

Bị cáo Nguyễn Duy Phúc tại tòa.



Thủ đoạn của Phúc là lên các trang rao bán xe ô tô cũ lấy thông tin, hình ảnh xe, sau đó chào bán cho người có nhu cầu. Để khách hàng tin tưởng chuyển tiền, Phúc đã bán với giá rẻ hơn nhằm lấy tiền trước của khách hàng.

Ngày 23/6/2024, khi thấy có người đăng tin bán xe ô tô hiệu Hyundai Accent, giá 350 triệu đồng, Phúc nhắn tin mua rồi đặt cọc 5 triệu đồng. Mục đích của Phúc là để lấy thông tin, hình ảnh chiếc xe ô tô.

Khi có được thông tin chiếc xe trên, Phúc đăng bài viết, hình ảnh, giấy chứng nhận đăng kiểm để rao bán xe. Đồng thời, Phúc nhắn tin cho anh Nguyễn Hải L. (SN 1982, trú Hưng Yên) để chào bán xe trên với giá 340 triệu đồng.

Vào chiều 26/6, do cần thêm tiền để trả nợ và thấy anh L. đã đồng ý chuyển tiền mua xe trước đó nên Phúc tiếp tục chào bán một chiếc xe khác với giá 295 triệu đồng.

Anh L. đồng ý mua 2 xe nên Phúc yêu cầu phải chuyển trước một nửa tiền để cọc. Tin tưởng, anh L. đã chuyển trước cho Phúc 395 triệu đồng. Số tiền trên, Phúc đã dùng để trả nợ cho nhiều người.

Khi khách hỏi hôm nào sẽ nhận được xe thì Phúc nói dối 2 xe đang được vận chuyển, đồng thời gã gửi hình ảnh hai chiếc xe chụp trước đây cho anh L. yên tâm.

Sau mấy ngày chờ đợi mà không thấy xe về, anh L. yêu cầu Phúc gửi số điện thoại tài xế vận chuyển xe để liên lạc. Lúc này, Phúc đã nhờ một người bạn tự nhận là tài xế đang vận chuyển 2 xe ô tô gọi điện cho anh L.

Tiếp tục chờ đợi không thấy xe về, anh L. đã vào TP. Dĩ An (Bình Dương) gặp Phúc. Lúc này, Phúc lại nói dối hiện tại không liên lạc được với tài xế chở xe.

Khi anh L. yêu cầu trả lại tiền thì Phúc tìm cách né tránh. Do đó, anh L. đã làm đơn tố cáo Phúc tới cơ quan công an. Đến ngày 20/9/2024, cơ quan công an đã tiến hành bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Duy Phúc.

Tại phiên tòa, Phúc thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Bị cáo khai do làm ăn thua lỗ, nợ nần nhiều người, không có khả năng trả nợ nên đã thực hiện hành vi lừa đảo như cáo trạng truy tố.

Bị cáo xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm có cơ hội làm lại cuộc đời. Sau quá trình xét xử, HĐXX quyết định nghị án kéo dài.

Tác giả: Gia Ân

Nguồn tin: Báo Công Lý