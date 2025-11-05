'Gà son' của thầy Kim lập công, CLB Ninh Bình đánh bại SLNA trong nghẹt thở

SLNA phòng ngự kiên cường trước CLB Ninh Bình

Trận đấu với đội đầu bảng CLB Ninh Bình vốn dĩ là bài toán khó giải với SLNA, đội đang vật lộn với cuộc đua trụ hạng và vừa thay HLV trưởng.

Tuy nhiên, với lực lượng trẻ trung cùng tinh thần không còn gì để mất, SLNA của ông Văn Sỹ Sơn đã thực sự gây khó khăn cho Ninh Bình với đấu pháp phòng ngự phản công hợp lý.

Sau nửa đầu hiệp 1 gồng mình chống đỡ ở phần sân nhà, SLNA bắt đầu định hình được thế trận phản công. Với "ngọn hải đăng" Michael Olaha ở tuyến đầu, các pha phản công của SLNA rất nhanh, gọn, chủ yếu nhắm vào hai biên thường xuyên dâng cao của CLB Ninh Bình.

Gia Hưng (phải) ghi bàn quý như vàng cho CLB Ninh Bình. ẢNH: CLB NINH BÌNH

Phút 25, Olaha cầm bóng xoay xở độc lập, rồi dứt điểm đưa bóng vọt xà cầu môn của Văn Lâm trong gang tấc. Trước đó, những mũi tấn công như Quang Vinh, Mạnh Quỳnh, Văn Lương, Moore đã di chuyển linh hoạt để luân chuyển bóng, giúp đội khách pressing hiệu quả trước đội hình toàn sao bên phía chủ nhà Ninh Bình.

Tất nhiên, với lực lượng vượt trội, CLB Ninh Bình vẫn kiểm soát được thế cục. Chỉ trong 6 phút cuối hiệp 1, cầu môn SLNA bị đe dọa tới 4 lần.

Thủ môn Văn Bình trở thành người hùng của SLNA, khi lăn xả cản pha dứt điểm chéo góc của Hải Đức ở phút 42. Sau đó, lại là Văn Bình và Garcia phối hợp phòng ngự kịp thời, khiến Hoàng Đức không thể sút bóng thành công ở pha đối mặt mười mươi.

Song, SLNA không dễ bị bắt nạt. Đến phút 45+3, Quang Vinh tung cú sút xa ngẫu hứng ngoài vòng cấm, khiến Văn Lâm phải bay người hết cỡ cứu thua cho CLB Ninh Bình.

Khác biệt

Sang hiệp 2, CLB Ninh Bình tiếp tục áp đặt thế trận, còn SLNA chủ động phòng ngự triệt để. Chủ nhà dù lấn sân, nhưng chỉ có thể tạt bóng để tìm cơ hội trước cầu môn của Văn Bình.

Phút 64, Geovane Magno chạy chỗ chiếm lĩnh không gian, nhưng lại đánh đầu đúng vào vị trí Văn Bình chọn sẵn. Đây cũng là khoảnh khắc hiếm hoi ở nửa đầu hiệp 2, Ninh Bình vượt qua được hàng thủ SLNA.

Càng về cuối trận, hàng thủ SLNA càng phải căng mình chịu sức ép khủng khiếp. Phút 81, Gustavo Henrique dốc bóng xuống đáy biên, rồi tạt vào cho Quốc Việt. Song ở thế trống trải, cú đá cận thành của Quốc Việt đã bị thủ môn Văn Bình cản lại khó tin bằng... chân.

Phút 85, hệ thống phòng ngự SLNA sụp đổ. Cầu thủ trẻ Lê Phát đi bóng ở cánh trái, rồi tạt vào như đặt cho Gia Hưng đệm bóng cận thành tung lưới Văn Bình. Đây cũng là bàn thắng định đoạt trận đấu, giúp Ninh Bình trở lại đường ray chiến thắng để nới rộng khoảng cách với nhóm bám đuổi.

Đánh bại SLNA với tỷ số 1-0, CLB Ninh Bình có 24 điểm sau 10 trận, hơn đội nhì CLB Công an Hà Nội 4 điểm nhưng đã chơi nhiều hơn đối thủ 2 trận.

Tác giả: Hồng Nam

Nguồn tin: thanhnien.vn