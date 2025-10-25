Công Vinh nói điều bất ngờ khi về SLNA

Công Vinh làm HLV thực tập tại đội trẻ SLNA - Ảnh: TH Nghệ An

Công Vinh vừa hoàn thành kỳ 1 của khóa học bằng B HLV AFC/VFF, được tổ chức tại Hà Tĩnh vào tháng 9. Mới đây, cựu đội trưởng ĐT Việt Nam đã xin về làm HLV thực tập ở đội trẻ SLNA. Trả lời Truyền hình Nghệ An, Công Vinh cho biết anh đang trong quá trình hoàn thành các khóa học để lấy bằng HLV, và thời gian thực tập tại SLNA là một phần trong lộ trình đó.

Cựu tiền đạo ĐT Việt Nam bày tỏ sự biết ơn tới lãnh đạo CLB SLNA, các phòng ban đào tạo trẻ cùng các huấn luyện viên và cầu thủ trẻ đã tạo điều kiện giúp anh hoàn thành chương trình. “Tôi xin cảm ơn lãnh đạo CLB SLNA, các phòng ban đào tạo trẻ cũng như các thầy, các cháu, đã tạo điều kiện hỗ trợ để tôi có thể về đây thực hiện những ý tưởng và giáo án đã được học”.

Bên cạnh đó, chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử ĐT Việt Nam cũng khẳng định khát khao phục vụ cho bóng đá Nghệ An, đồng thời cho rằng bản thân cần trau dồi, học hỏi để có thêm kiến thức và trải nghiệm trong tương lai. “Phải học để có thêm kiến thức, trải nghiệm thì mình mới có đủ năng lực làm tốt công việc trong tương lai. Mình từng là cầu thủ, nhưng khi chuyển sang vai trò huấn luyện, đó là một câu chuyện hoàn toàn khác, cần phải học hỏi nghiêm túc”, Công Vinh chia sẻ.

Công Vinh thị phạm cho các học trò trong buổi tập của đội U15 SLNA - Ảnh: TH Nghệ An

Nói về cơ hội dẫn dắt SLNA trong tương lai, Công Vinh cho biết: “Thật sự Sông Lam luôn ở trong trái tim của tôi. Trong tương lai, nếu có một cơ hội dẫn dắt CLB SLNA và bóng đá Nghệ An, đó là một niềm vinh dự và chắc chắn tôi sẽ không bao giờ từ chối những cơ hội như này”.

So với các đồng đội cùng trang lứa, Công Vinh chuyển hướng sang làm HLV tương đối muộn. Cùng lứa với Công Vinh, cựu tiền vệ Nguyễn Minh Phương đã là HLV trưởng một loạt CLB V.League, hạng Nhất. Cựu tiền vệ Phạm Thành Lương cũng đang học bằng Pro và hiện đang là trợ lý CAHN. Cựu thủ môn Dương Hồng Sơn từng có giai đoạn cầm quân ở Phú Thọ. Trong khi cựu tiền đạo Nguyễn Việt Thắng từng là trợ lý của HLV Philippe Troussier ở ĐT Việt Nam và hiện tại đang dẫn dắt Đồng Nai. Còn Lê Công Vinh mới có được bằng C - tấm bằng khởi đầu cho sự nghiệp HLV, từ năm 2024.

Sau khi tuyên bố giải nghệ năm 2016, Công Vinh từng tuyên bố sẽ không theo nghiệp HLV. Thay vào đó, chân sút xứ Nghệ gây bất ngờ khi nhận nhiệm vụ làm Quyền chủ tịch CLB TP.HCM khi đội bóng này mới thăng hạng V.League. Anh chỉ mới tái xuất với bóng đá trong thời gian qua. Ở mùa giải 2024/25, Công Vinh từng suýt chút nữa trở lại BHL SLNA với trò phụ trách chuyên môn. Tuy nhiên, thương vụ này cuối cùng đổ bể vì hai bên không thể tìm được tiếng nói chung.

Tác giả: Song Anh

Nguồn tin: bongdaplus.vn