Nhận định bóng đá Ninh Bình vs SLNA, 18h00 ngày 5/11: Chủ nhà không dễ 'xơi'

Phân tích phong độ Ninh Bình vs SLNA

Ở vòng 9, Ninh Bình bất ngờ để Becamex TP.HCM cầm hòa với tỷ số 1-1 ngay trên sân nhà, trong trận đấu họ được kỳ vọng sẽ thắng. Dù sớm có bàn mở tỷ số trên chấm phạt penalty, nhưng Ninh Bình đã không bảo toàn được lợi thế và nhận bàn gỡ ở cuối hiệp 2. Đội bóng Cố đô Hoa Lư tiếp tục nối dài mạch 33 trận bất bại - cột mốc được nhắc đến như một kỷ lục châu Á. Song đội bóng hiện dẫn đầu V.League đang đứng trước áp lực lớn khi khoảng cách với CAHN chỉ là 1 điểm và còn đá nhiều hơn 1 trận.

Trận hòa trước Becamex TP.HCM chỉ ra những hạn chế của Ninh Bình. HLV trưởng Gerard Albadalejo cho biết Ninh Bình "kiểm soát trận đấu gần như hoàn toàn" nhưng vẫn không thắng. Đội bóng Cố đô tạo ra thế trận lấn lướt, có nhiều cơ hội nhưng lại không thể tận dụng được ở những tình huống dứt điểm cuối cùng. Phát biểu sau trận, nhà cầm quân người Tây Ban Nha thất vọng chia sẻ: “Tôi cảm thấy xấu hổ khi không thể giành được chiến thắng trong trận đấu ngày hôm nay. Có nhiều vấn đề khiến Ninh Bình không thể tìm ra cách giải quyết đối thủ và giành chiến thắng. Chúng tôi đã kiểm soát trận đấu gần như hoàn toàn nhưng lại thiếu đi những cú dứt điểm quyết đoán để ghi bàn”.

Ninh Bình vẫn đứng trên CAHN nhờ hơn 1 điểm nhưng lại đá nhiều hơn 1 trận. Điều này cũng đồng nghĩa, đội bóng Cố đô nhiều khả năng sẽ bị đối thủ vượt lên sau trận đá bù ở vòng 4 với HAGL. Dù vậy, HLV Gerard Albadalejo cho rằng, Ninh Bình cần quan tâm vào những trận đấu của chính mình. Đội bóng Cố đô cần phải tập trung thi đấu tốt từng trận, nỗ lực giành những kết quả tốt nhất.

Trước mắt, Ninh Bình sẽ tiếp tục ở lại sân nhà để tiếp đón SLNA. Xét một cách khách quan, SLNA được xem là đối thủ “vừa tầm” với Ninh Bình lúc này. Tuy nhiên, cũng cần phải nhớ rằng, đội bóng xứ Nghệ thường chơi rất hay trước các đội bóng lớn kể từ đầu mùa.

Ở thời điểm hiện tại, SLNA cũng chưa thực sự có được sự lột xác như kỳ vọng dưới thời của HLV Văn Sỹ Sơn. Trong 3 trận đấu đã qua, SLNA chơi khá tốt nhưng vận may vẫn chưa mỉm cười với họ. Đội bóng xứ Nghệ vẫn chưa thể có chiến thắng đầu tiên dưới thời HLV Văn Sỹ Sơn. Sau khi hòa CAHN, thất bại trước Thanh Hóa, SLNA tiếp tục đánh rơi chiến thắng trước SHB.ĐN ở vòng 9. Đây thực sự là kết quả rất đáng tiếc với đội bóng xứ Nghệ.

SLNA có trận đấu tốt, dẫn bàn trong phần lớn thời gian của trận đấu. Đáng tiếc là tích tắc thiếu tập trung đã khiến họ bị mất 2 điểm đúng ở phút bù giờ cuối cùng trước chủ nhà SHB.ĐN.

Thông tin lực lượng Ninh Bình vs SLNA

Ninh Bình thiếu vắng Ngọc Quang do chấn thương. Khả năng ra sân của tiền vệ Thành Trung còn bỏ ngỏ. Ở bên kia chiến tuyến, SLNA có được đội hình mạnh nhất.

Đội hình dự kiến Ninh Bình vs SLNA

Ninh Bình: Văn Lâm, Marcelino, Thanh Thịnh, Bảo Toàn, Quang Nho, Thành Trung, Đức Chiến, Hoàng Đức, Thanh Bình, Geovane, Daniel.

SLNA: Văn Bình, Văn Huy, Justin, Văn Cường, Mạnh Quỳnh, Quang Vinh, Nam Hải, Khắc Ngọc, Bá Quyền, Văn Lương, Olaha.

Dự đoán tỷ số trận Ninh Bình vs SLNA

Dưới thời HLV Văn Sỹ Sơn, SLNA thể hiện được tinh thần chiến đấu rất ấn tượng. Đây cũng có lẽ là điểm tựa lớn nhất để SLNA tự tin khi làm khách trước đội đầu bảng Ninh Bình. Trên sân nhà, Hoàng Đức cùng các đồng đội chắc chắn không muốn có thêm một kết quả gây thất vọng nữa. Dù vậy, để hoàn thành mục tiêu 3 điểm trước SLNA, Ninh Bình cần phải thể hiện bản lĩnh của một đội bóng lớn.

Dự đoán: 1-1

