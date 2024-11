Em trai An Tây chính thức lên tiếng sau 20 ngày chị gái bị bắt, nói rõ tình cảnh hiện tại của gia đình

Xin chào mọi người, Như mọi người đều biết, gia đình mình đang trải qua một giai đoạn rất khó khăn. Vì vậy mà trong thời gian qua mọi người có thể thấy mình không hoạt động trên mạng xã hội. 20 ngày qua, gia đình mình đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, động viên từ mọi người, đặc biệt là sau video chị An nhận thức về lỗi lầm của mình. Sự ủng hộ của mọi người là động lực rất lớn để gia đình mình mạnh mẽ hơn, vững vàng hơn trước sự việc này. Mình cũng muốn một lần nữa thay mặt chị An gửi lời xin lỗi đến tất cả mọi người. Đây là lỗi lầm lớn, gây thất vọng cho những người đã yêu thương, ủng hộ chị An hay gia đình mình. Trong quá trình điều tra và trước khi có kết luận chính thức của cơ quan điều tra, mình mong rằng mọi người có thể nhìn nhận khách quan về trách nhiệm của các cá nhân trong sự việc, hay đối với bố và mình. Ngày hôm nay mình quyết định hoạt động trở lại, hướng về phía trước và cố gắng làm mọi thứ trở nên bình thường. Mình hy vọng những khán giả khách quan, yêu thương bố con mình sẽ tiếp tục ủng hộ, đồng hành cùng bố con mình trong thời gian sắp tới. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì sự quan tâm, yêu thương và động viên vô cùng quý báu.