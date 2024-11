Người mẫu An Tây liên quan gì đến đường dây ma túy 28.000 tỷ đồng qua đường hàng không?

Ngày 14/11, Công an TPHCM cho biết đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị An (SN 1995, người mẫu An Tây, Andrea Aybar) để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Cùng bị bắt về hành vi này còn có Nguyễn Trung Hiếu (SN 1989, ca sĩ Chi Dân) và Nguyễn Đỗ Trúc Phương (SN 1994, KOL, hot Tiktoker được biết đến là "cô tiên từ thiện").

Theo Công an TP HCM, đây là kết quả quá trình mở rộng điều tra đường dây tội phạm vận chuyển trái phép chất ma túy qua đường hàng không từ Pháp về Việt Nam vào ngày 16/3/2023 (chuyên án VN10).

An Tây tại cơ quan công an - Ảnh: CA TPHCM

Công an TP HCM cũng cho hay, tại Chuyên án VN10, Công an đã "xử lý triệt để các đối tượng đã từng mua ma túy từ các đối tượng bị bắt giữ trong chuyên án để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy". Trong số này có người mẫu An Tây và hai nghi can trên.

Trước đó, vào chiều 9/11, công an đã bất ngờ kiểm tra một căn hộ tại chung cư cao cấp ở TP Thủ Đức, phát hiện người mẫu An Tây cùng một số bạn bè có biểu hiện tổ chức sử dụng ma túy. Kiểm tra, công an xác định Andrea Aybar dương tính với chất ma túy.

Ca sĩ Chi Dân (trái) và người mẫu An Tây bị bắt quả tang sử dụng trái phép chất ma túy ở căn hộ - Ảnh: CA TPHCM

Cùng thời gian này, Công an quận Tân Bình cũng kiểm tra địa điểm trên địa bàn phát hiện ca sĩ Chi Dân nghi vấn dùng chất ma túy; công an cũng phát hiện và bắt giữ "cô tiên" Trúc Phương sử dụng chất ma tuý.

Bước đầu, công an xác định ca sĩ Chi Dân, người mẫu An Tây, "cô tiên" Trúc Phương cùng nhiều người tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Đến ngày 14/11, Công an TP HCM đã khởi tố, bắt tạm giam các đối tượng để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Chuyên án VN10 từ việc phát hiện 4 tiếp viên mang ma túy

Chuyên án VN10 do Công an TP.HCM xác lập từ việc đường dây tiếp viên hàng không vận chuyển trái phép ma túy từ Pháp về Việt Nam qua đường hàng không, phát hiện ngày 16/3/2023.

Chỉ trong thời gian ngắn, Công an TPHCM đã làm rõ ngoài chuyến hàng bị bắt giữ trên, các đối tượng đã thực hiện trót lọt 6 chuyến hàng chứa ma túy qua sân bay quốc tế Nội Bài.

Sau đó, các đối tượng chuyển phát nhanh nội địa về TP HCM cất giấu, tiêu thụ tại nhiều tỉnh, thành phố. Công an TP HCM đã làm rõ toàn bộ đường dây tội phạm, đối tượng chủ mưu, cầm đầu, đồng thời trả tự do cho 4 nữ tiếp viên hàng không bị tội phạm lợi dụng.

Một phần tang vật trong chuyên án VN10 của Công an TPHCM - Ảnh: CA TPHCM

Tiếp tục mở rộng điều tra, đến nay, Công an TP Hồ Chí Minh đã triệt phá gần 500 đường dây, băng nhóm tội phạm về ma túy, khởi tố 1.132 bị can; xử phạt hành chính và lập hồ sơ đưa đi cai nghiện 201 người, thu giữ 323,5 kg ma túy các loại, 12 khẩu súng, 3 quả lựu đạn và nhiều vật chứng có liên quan.

Bước đầu, cơ quan điều tra đã làm rõ, các nghi phạm, nghi can đã giao dịch mua bán ma túy với số tiền hơn 28.000 tỷ đồng.

Tác giả: Trang Anh

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn