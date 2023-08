Your browser does not support the video tag.

Đứt cáp treo, 7 học sinh bị treo lơ lửng trên không. (Nguồn: Guardian News)

Reuters dẫn lời các quan chức địa phương cho biết, 7 học sinh và một giáo viên bị mắc kẹt bên trong một cabin cáp treo ở độ cao 274 m sau khi một trong hai sợi cáp bị đứt vào sáng 22/8 theo giờ địa phương tại huyện Battagram, tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, tây bắc Pakistan.

Hiện tại việc giải cứu gặp nhiều khó khăn khi trực thăng cứu hộ không thể tiếp cận cabin do điều kiện thời tiết bất lợi và nhiều rủi ro.

Còn theo Cơ quan quản lý thiên tai quốc gia Pakistan, quân đội nước này đã điều động hai trực thăng tới hiện trường để cứu hộ ngay sau vụ tai nạn nhưng không thành công.

Trực thăng quân đội Pakistan cố tiếp cận cabin cáp treo nhưng không thành do gió lớn. (Ảnh: NBC News)

Ông Shariq Riaz Khattak, một quan chức cứu hộ tại hiện trường nói với Reuters rằng, chiếc cabin treo lơ lửng giữa thung lũng ở Battagram. Sợi cáp còn lại đang phải chịu tải trọng của cả cabin và 8 người bên trong.

Theo lời thầy giáo mắc kẹt bên trong cabin cáp treo, gió mạnh khiến chiếc cabin đung đưa mạnh trong khi chỉ còn một sợi cáp. Giáo viên này cũng kêu gọi chính quyền địa phương giải cứu họ càng sớm càng tốt.

Giáo viên này cho biết thêm một trong số 7 học sinh đã ngất xỉu vì quá lo lắng.

Theo ông Khattak, nhiệm vụ giải cứu rất phức tạp do gió giật mạnh trong khu vực và thực tế là cánh quạt của trực thăng có nguy cơ làm cabin mất ổn định hơn nữa.

Reuters dẫn lời một quan chức an ninh Pakistan giấu tên cho biết, hai binh sĩ đặc nhiệm Pakistan đã di chuyển vào được bên trong cabin nhưng phương án cứu hộ cuối cùng vẫn chưa được đưa ra.

Quan chức này cho biết thêm, quân đội Pakistan đang tính đến phương án cẩu cả cabin lên bằng trực thăng nhưng hành động này cực kỳ rủi ro.

Người dân sống ở vùng núi phía bắc Pakistan thường sử dụng cáp treo để di chuyển từ làng này sang làng khác. Theo một quan chức địa phương, ít nhất 150 học sinh đi cáp treo đến trường mỗi ngày.

Abdul Nasir Khan, một người dân địa phương cho biết, nhóm học sinh đang theo học tại một trường trung học ở Batangai, Alai.

Tác giả: TRÀ KHÁNH

Nguồn tin: vtc.vn