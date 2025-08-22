Thái Lan: Ông Thaksin nhận tin vui từ phán quyết tòa án

Cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra tại Tòa án Hình sự ở thủ đô Bangkok - Thái Lan hôm 22-8. Ảnh: The Nation

Vụ kiện được quân đội khởi xướng, theo đó cáo buộc ông Thaksin, 76 tuổi, có hành vi nói trên khi trả lời phỏng vấn truyền thông nước ngoài hồi năm 2015.

Tuy nhiên, ông Thaksin đã khẳng định mình không làm gì sai, trong lúc nhiều lần tuyên bố trung thành với quốc vương.

Phán quyết trên được đưa ra chỉ một tuần trước một phán quyết quan trọng khác liên quan tới bà Paetongtarn Shinawatra, thủ tướng đang bị đình chỉ và là con gái ông Thaksin.

Theo tờ Bangkok Post, nhà lãnh đạo 39 tuổi này đang đối mặt nguy cơ bị Tòa án Hiến pháp bãi nhiệm vì cáo buộc vi phạm đạo đức liên quan tới một cuộc điện thoại bị rò rỉ với Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen.

Trong khi đó, bản thân ông Thaksin còn phải đối mặt một phán quyết khác vào tháng 9. Khi đó, Tòa án Tối cao sẽ phán quyết liệu sáu tháng ông bị giam tại bệnh viện trước khi được ân xá hồi năm 2024 có được tính là thời gian thi hành án tù về tội lạm quyền và xung đột lợi ích hay không. Nếu phán quyết bất lợi, ông có thể sẽ phải thi hành phần thời gian này trong tù.

Tác giả: Hoàng Phương

Nguồn tin: Báo Người Lao Động