Mỹ nối lại nhập khẩu dầu mỏ từ Venezuela

Ngày 21/8, hai tàu chở dầu do Tập đoàn dầu khí Chevron thuê đã cập vùng biển Mỹ, mang theo dầu thô từ Venezuela. Đây là những lô dầu đầu tiên của Venezuela được Mỹ nhập khẩu sau khi Washington cấp giấy phép mới cho Chevron.

Theo dữ liệu của tập đoàn dịch vụ tài chính toàn cầu LSEG và tài liệu của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Venezuela (PDVSA), hai tàu Mediterranean Voyager và Canopus Voyager đã bốc hàng dầu thô nặng Boscan và Hamaca của Venezuela hồi đầu tháng 8 sau các cuộc đàm phán với PDVSA – đối tác liên doanh của Chevron.

Các tàu dự kiến dỡ hàng tại cảng Port Arthur (bang Texas) và New Orleans (bang Louisiana). Ngoài ra, còn hai chuyến hàng khác của tập đoàn Chevron (của Mỹ) rời Venezuela trong tháng này cũng đang trên đường tới Mỹ.

Trước đó, Giám đốc điều hành Chevron, ông Mike Wirth, cho biết việc vận chuyển dầu thô Venezuela sang Mỹ sẽ được nối lại từ tháng 8, nhưng ở quy mô hạn chế. Chevron đã không tiếp cận được nguồn dầu từ Venezuela kể từ tháng 4, sau khi PDVSA hủy một số chuyến hàng do vấn đề thanh toán liên quan tới các lệnh trừng phạt.

Hồi tháng trước, Bộ Tài chính Mỹ đã ban hành giấy phép hạn chế cho phép Chevron, tập đoàn năng lượng đa quốc gia trụ sở tại Mỹ, tiếp tục hoạt động tại Venezuela và xuất khẩu dầu từ quốc gia thành viên Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) này.

