Dung lượng pin iPhone 17 Pro Max liệu có đủ 'cân' cả ngày

Đánh giá dung lượng pin iPhone 17 Pro Max bao nhiêu mAh?



Trong khi Apple không công bố trực tiếp con số mAh, các phân tích chuyên sâu từ Gsmarena cho thấy dung lượng pin dòng sản phẩm cao cấp này đạt một mốc ấn tượng. Cụ thể, phiên bản sử dụng Nano SIM có dung lượng pin vào khoảng 4832 mAh, và phiên bản eSIM thậm chí còn cao hơn, đạt 5088 mAh. Đây là kết quả của việc tối ưu hóa thiết kế nguyên khối, cho phép tích hợp viên pin dung lượng lớn hơn đáng kể. Apple công bố thời lượng xem video lên đến 37 - 39 giờ, trở thành “Best‑ever battery life” lập kỷ lục về thời lượng pin trên một chiếc iPhone.

So sánh dung lượng pin iPhone 17 Pro Max với các đối thủ Android



Mặc dù nhiều smartphone Android cao cấp hiện nay cũng có dung lượng pin lớn, iPhone 17 Pro Max vẫn nổi bật nhờ sự tối ưu hóa phần mềm và phần cứng đỉnh cao của Apple. Với dung lượng pin iPhone 17 Pro Max đạt hơn 5000 mAh trên phiên bản eSIM, cộng thêm hiệu quả của chip A19 Pro, thời gian xem video lên đến 39 giờ là một con số ấn tượng, vượt trội hơn nhiều đối thủ Android cùng phân khúc trong các bài kiểm tra thực tế, chứng minh sự hiệu quả vượt trội trong việc quản lý năng lượng.

So sánh pin iPhone 17 Pro Max với các thế hệ tiền nhiệm

So với iPhone 15 Pro Max, thời lượng pin của iPhone 17 Pro Max đã có một bước tiến vượt bậc. Apple chính thức công bố rằng iPhone 17 Pro Max có thời gian xem video nhiều hơn 3 giờ so với iPhone 15 Pro Max. Sự cải tiến đáng kể này mang lại trải nghiệm sử dụng thoải mái hơn, giúp người dùng an tâm sử dụng thiết bị suốt cả ngày dài mà không lo bị gián đoạn giữa chừng.

Đặt trước iPhone 17 Pro Max tại CLICKBUY

Nếu bạn đã sẵn sàng sở hữu siêu phẩm này, hãy đặt trước sản phẩm tại CLICKBUY lưu ý các mốc thời gian quan trọng sau:

- Đăng ký nhận thông tin: Bắt đầu từ ngày 10/9.

- Bắt đầu nhận cọc từ khách hàng: Từ ngày 12/9.

- Trả hàng: Từ 8h ngày 19/9.

Nhìn chung, dung lượng pin iPhone 17 Pro Max không chỉ là một con số, mà là minh chứng cho sự tối ưu hóa vượt trội của Apple. Với thời gian sử dụng kỷ lục, viên pin này đã xóa tan mọi lo lắng về năng lượng, giúp người dùng tận hưởng trọn vẹn sức mạnh của một chiếc smartphone hàng đầu.

Tác giả: PV

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn