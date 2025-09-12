Apple bán dây đeo iPhone 17 chính hãng giá hơn 1,6 triệu đồng

Dây đeo này được Apple thiết kế để gắn vào một số loại ốp lưng iPhone 17, giúp người dùng có thể sử dụng điện thoại một cách rảnh tay. Dây đeo có 10 tùy chọn màu sắc, bao gồm vàng dạ quang, xanh dương nhạt, xanh dương, tím, nâu sienna, cam, nâu da nhạt, xanh lá, xám nhạt và đen. Đặc biệt, dây đeo được chế tác từ 100% sợi PET tái chế, với phần bản nhỏ làm từ sợi dệt.

Người dùng iPhone 17 có thể phải chi đến hơn 3 triệu đồng để sử dụng được dây đeo từ Apple

Dây đeo có khả năng điều chỉnh độ dài từ 1.080 mm đến 2.080 mm nhờ vào cơ chế trượt kết hợp với thép không gỉ. Tuy nhiên, để có thể sử dụng dây đeo này, người dùng iPhone cần phải mua thêm ốp lưng chính hãng của Apple hoặc các mẫu bên thứ ba có phần lỗ để gắn dây. Hiện tại, Apple cung cấp các mẫu ốp lưng có lỗ gắn dây, bao gồm ốp TechWoven MagSafe giá 1.668.000 đồng và ốp Silicon MagSafe giá 1.403.000 đồng cho iPhone 17, 17 Pro và 17 Pro Max. Như vậy, tổng chi phí để sử dụng dây đeo mới có thể lên tới hơn 3 triệu đồng.

Ngay lập tức, nhiều ý kiến trái chiều đã xuất hiện xung quanh phụ kiện này trên mạng xã hội. Một số người cho rằng dây đeo là cần thiết, đặc biệt trong bối cảnh tình trạng cướp giật trên đường phố. Tuy nhiên, phần lớn người dùng lại cho rằng đây là một sản phẩm đắt đỏ và là “chiêu trò” của Apple nhằm thúc đẩy doanh số ốp lưng, đồng thời không thực sự cần thiết.

Apple từ lâu đã nổi tiếng với việc bán các phụ kiện có giá cao, mặc dù chức năng của chúng không có gì mới mẻ so với các sản phẩm khác trên thị trường. Công ty từng gây tranh cãi khi bán khăn lau màn hình với giá 529.000 đồng và dongle chuyển đổi USB-C sang Lightning gần 1 triệu đồng.

Tác giả: CTV Kiến An

Nguồn tin: vov.vn