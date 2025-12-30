Ủy ban Cạnh tranh quốc gia mời VNG làm việc về thu thập thông tin người dùng trên Zalo

Thông báo từ Zalo gây phản ứng trái chiều - Ảnh: HỮU HẠNH

Cụ thể, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia đã mời Công ty cổ phần Tập đoàn VNG - đơn vị quản lý vận hành ứng dụng Zalo - làm việc về việc thu thập, sử dụng thông tin người dùng và cung cấp dịch vụ trên nền tảng Zalo.

Theo đó, buổi làm việc dự kiến diễn ra vào sáng 31-12-2025, nhằm làm rõ thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, theo lãnh đạo ủy ban xác nhận.

Tại cuộc họp này, cơ quan cạnh tranh quốc gia yêu cầu VNG phối hợp báo cáo, cung cấp nhiều nhóm thông tin, tài liệu liên quan trực tiếp đến người dùng cá nhân. Bao gồm thông tin pháp lý cơ bản của doanh nghiệp, bao gồm tư cách pháp lý, vai trò của VNG trong việc sở hữu, quản lý, vận hành nền tảng Zalo tại Việt Nam, cũng như đối tượng người dùng của nền tảng này.

Đồng thời VNG phải cung cấp toàn bộ các văn bản, tài liệu liên quan đến điều khoản sử dụng Zalo hiện đang áp dụng đối với người dùng cá nhân tại Việt Nam; các phiên bản điều khoản sử dụng đã được áp dụng trong thời gian 12 tháng gần nhất. Đối với từng phiên bản, đề nghị làm rõ thời điểm ban hành, thời điểm có hiệu lực và hình thức công bố tới người dùng.

Ngoài ra, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia cũng yêu cầu VNG cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến việc sửa đổi, cập nhật các điều khoản sử dụng, bao gồm: Cách thức thông báo cho người dùng, việc yêu cầu người dùng chấp nhận điều khoản mới và các hệ quả phát sinh trong trường hợp người dùng không chấp nhận các nội dung cập nhật.

VNG cũng phải cung cấp toàn bộ các văn bản, tài liệu hiện hành quy định về việc thu thập, xử lý, lưu trữ, chia sẻ và bảo vệ thông tin người dùng Zalo.

Trong trường hợp Công ty VNG không ban hành một văn bản riêng về chính sách bảo vệ thông tin người dùng Zalo, ủy ban sẽ đề nghị làm rõ hình thức thể hiện, vị trí công bố và cách thức để người dùng có thể tiếp cận, tìm hiểu đầy đủ các nội dung liên quan đến dữ liệu cá nhân của mình.

Ngoài các nội dung trên, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia còn yêu cầu VNG báo cáo về cách thức tổ chức, vận hành và cung cấp dịch vụ cho người dùng cá nhân trên môi trường trực tuyến; quy trình cung cấp thông tin cho người dùng trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ; các lựa chọn mà người dùng được đưa ra khi chấp nhận hoặc không chấp nhận điều khoản, chính sách liên quan đến thông tin cá nhân…

Theo quy định của Khoản 1 Điều 15 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023, tổ chức, cá nhân kinh doanh có trách nhiệm bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin của người tiêu dùng khi thu thập, lưu trữ, sử dụng, chỉnh sửa, cập nhật hoặc chia sẻ thông tin.

Việc thu thập thông tin người tiêu dùng chỉ được thực hiện khi được người tiêu dùng đồng ý, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác cũng theo Điều 16 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023.

Ngoài ra luật còn quy định việc sử dụng thông tin người tiêu dùng phải đúng mục đích đã thông báo và được người tiêu dùng chấp thuận.

Về nghĩa vụ công khai, minh bạch điều khoản và chính sách, luật quy định tổ chức, cá nhân kinh doanh phải cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin về điều kiện giao dịch chung, điều khoản hợp đồng, chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của người tiêu dùng.

Trường hợp sửa đổi, bổ sung điều khoản, chính sách, phải thông báo rõ ràng cho người tiêu dùng trước khi áp dụng.

Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cũng quy định quyền cơ bản của người tiêu dùng: "Được bảo đảm an toàn thông tin, bí mật đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và quyền quyết định đối với thông tin của mình".

Zalo ra thông báo gây tranh cãi Ứng dụng nhắn tin Zalo mới đây đã cập nhật một số điều khoản dịch vụ, trong đó xuất hiện các quy định liên quan đến quyền truy cập và sử dụng dữ liệu người dùng. Cụ thể theo thông báo mới đây từ Zalo (thuộc VNG Corporation), có điều khoản mở rộng phạm vi thu thập dữ liệu người dùng, bao gồm các thông tin cơ bản như: số điện thoại, họ tên, giới tính, quan hệ gia đình và cả dữ liệu nhạy cảm như CMND/CCCD, vị trí địa lý, hành vi sử dụng, nội dung tương tác. Điều đáng nói, nếu muốn tiếp tục sử dụng, người dùng chỉ có lựa chọn "Đồng ý tất cả" mà không thể chọn lọc từng phần. Nếu từ chối, tài khoản sẽ bị xóa sau 45 ngày. Động thái này đang làm dấy lên làn sóng bình luận mạnh mẽ trên mạng xã hội và các diễn đàn mạng. Báo cáo tổng kết năm 2025 từ Cloudflare Radar, Zalo tiếp tục là nền tảng nhắn tin phổ biến nhất tại Việt Nam, đồng thời lọt vào Top 10 dịch vụ nhắn tin toàn cầu. Ở Việt Nam, ứng dụng này có gần 80 triệu người dùng hằng tháng.

Tác giả: Ngọc An - Bình Khánh

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ