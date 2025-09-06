Người dùng “tụt mood” với giá bán rò rỉ của dòng iPhone 17

Một trong những điều rất được người dùng quan tâm với dòng iPhone 17 sắp tới chính là giá bán. Tuy nhiên, các thông tin rò rỉ mới đây cho thấy một sự thất vọng có thể xảy ra.

Theo báo cáo từ TrendForce, Apple đang tái cấu trúc dòng sản phẩm iPhone của mình với sự xuất hiện của iPhone 17 Air và tăng dung lượng lưu trữ tối thiểu trên một số model. Điều này có thể dẫn đến sự thay đổi trong mức giá mà người tiêu dùng đã quen thuộc.

Cụ thể, chỉ có iPhone 17 tiêu chuẩn mới giữ nguyên giá so với thế hệ trước, trong khi các mẫu còn lại sẽ tăng giá từ 50 USD đến 100 USD. Đặc biệt, iPhone 17 Air sẽ có giá cao hơn đáng kể so với iPhone 16 Plus mà nó thay thế.

Dưới đây là bảng giá iPhone 17 do TrendForce công bố. Giá này được tính bằng USD, chưa bao gồm thuế cũng như các ưu đãi giảm giá tùy thuộc vào cửa hàng.

iPhone 17

128 GB: 799 USD

256 GB: 899 USD

512 GB: 1.099 USD

iPhone 17 Air

256 GB: 1.099 USD

512 GB: 1.299 USD

1 TB: 1.499 USD

iPhone 17 Pro

128 GB: 1.199 USD

256 GB: 1.399 USD

512 GB: 1.599 USD

iPhone 17 Pro Max

128 GB: 1.299 USD

256 GB: 1.499 USD

512 GB: 1.699 USD

Như vậy, iPhone 17 Air và iPhone 17 Pro sẽ có dung lượng khởi điểm là 256 GB, trong khi iPhone 17 cơ bản vẫn giữ nguyên dung lượng 128 GB. Đáng chú ý, giá của iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max sẽ tăng thêm 100 USD.

Tuy nhiên, đây chỉ là thông tin rò rỉ và chưa có xác nhận chính thức từ Apple. Một số tin đồn khác cho thấy giá có thể không tăng nhiều như dự kiến. Hơn nữa, Apple có thể áp dụng tỷ giá hối đoái khác, dẫn đến giá bằng VNĐ có thể khác biệt so với dự đoán hiện tại.

Ngoài thông tin về giá, TrendForce cũng đã công bố bảng thông số kỹ thuật chính của từng mẫu iPhone 17, xác nhận nhiều tin đồn trước đó. Tất cả các mẫu iPhone 17 sẽ được trang bị màn hình OLED với tần số quét lên đến 120 Hz - một tin vui cho người dùng. iPhone 17 và 17 Air sẽ sử dụng chip A19, trong khi iPhone 17 Pro và 17 Pro Max sẽ trang bị chip A19 Pro. Mẫu cơ bản sẽ giữ nguyên RAM 8 GB, trong khi các mẫu còn lại sẽ có RAM 12 GB.

Chỉ còn vài ngày nữa, vào rạng sáng ngày 10/9, Apple sẽ tổ chức sự kiện ra mắt iPhone 17 được xem là một trong những sự kiện đáng chú ý nhất trong năm. Người dùng đang háo hức chờ đợi để xem liệu những thông tin rò rỉ về giá có chính xác hay không, đặc biệt là khi giá của các mẫu máy cao cấp có thể sẽ tăng sau nhiều năm.

Tác giả: CTV Kiến An

Nguồn tin: vov.vn