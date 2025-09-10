iPhone 17 mở bán, giá máy đời cũ giảm sâu

Dù 0 giờ ngày 10-9 (giờ Việt Nam) mới diễn ra sự kiện "Awe Dropping" để giới thiệu loạt sản phẩm mới của Apple - với tâm điểm là dòng iPhone 17 - nhưng thị trường smartphone trong nước đã chuyển động từ vài tuần nay.

Sức mua smartphone duy trì đà tăng

Theo ghi nhận, giá điện thoại iPhone những ngày gần đây tiếp tục giảm mạnh. Chẳng hạn, iPhone 16 Pro Max 256 GB giảm gần 5 triệu đồng, còn dưới 30 triệu đồng/chiếc, iPhone 16 Plus 128 GB còn 21 triệu đồng/chiếc. Dòng iPhone 15 cũng có mức giảm giá tương đương, trong đó bản 128 GB còn 15 triệu đồng/chiếc, bản Plus 128 GB còn 18 triệu đồng/chiếc. Các dòng iPhone đời cũ hơn ghi nhận mức giảm giá sâu hơn nữa, khi nhiều mẫu iPhone 12, 13, 14 đã xuống dưới mức 10 triệu đồng/chiếc.

Dự kiến sau khi iPhone 17 ra mắt, giá bán các dòng cũ sẽ giảm thêm, mức giảm tùy vào sức nóng và sức ảnh hưởng của sản phẩm mới nhất trên thị trường.

Chị Nguyễn Phương Yến (phường Bình Trưng, TP HCM) quyết định mua chiếc iPhone 15 Pro Max với giá gần 21 triệu đồng, giảm mạnh so với mức giá 35 triệu đồng hồi mở bán. "Tôi thường mua iPhone đời cũ, không chạy theo dòng mới ra mắt vì giá phù hợp với túi tiền, tránh lãng phí" - chị Yến giải thích.

Cũng như chị Yến, nhiều khách hàng tranh thủ đổi điện thoại trong thời điểm iPhone đời cũ giảm giá trước khi iPhone 17 chính thức mở bán ở Việt Nam. Mức giá giảm sâu tạo cơ hội cho nhóm người dùng có nhu cầu nâng cấp nhưng không cần hoặc không có điều kiện chạy theo công nghệ mới nhất vẫn có thể tiếp cận các dòng iPhone.

Đáng chú ý, dù một bộ phận khách hàng có tâm lý chờ đợi sản phẩm mới khiến sức mua iPhone phần nào bị ảnh hưởng nhưng nhìn chung mức ảnh hưởng không đáng kể, doanh số bán hàng duy trì mức tăng nhẹ. Các model dưới 20 triệu đồng - bao gồm cả các thương hiệu Apple, Samsung, Xiaomi... - vẫn được khách hàng ưa chuộng, trở thành động lực giữ nhịp doanh số của các cửa hàng bán lẻ trong thời điểm này.

Như thường lệ, các dòng iPhone cũ giảm giá mạnh trước thời điểm iPhone mới nhất ra mắt

Sẽ chen chúc chờ mua?

Trước thông tin cho rằng Việt Nam có thể trở thành thị trường mở bán sớm iPhone 17 vào ngày 19-9, cùng với Singapore và Thái Lan, các đại lý chính hãng cho biết vẫn đang chờ thông báo chính thức.

"Nếu đây là thông tin xác thực thì có thể thấy Việt Nam đang ngày càng trở thành thị trường quan trọng trong chiến lược toàn cầu của Apple" - giám đốc một hệ thống bán lẻ smartphone nhận định.

Thống kê từ hệ thống bán lẻ iPhone cho thấy doanh thu bán hàng trong ngày mở bán iPhone 15 và iPhone 16 tại Việt Nam đều vượt mức 1.000 tỉ đồng, đưa thị trường Việt Nam trở thành điểm sáng tăng trưởng của "nhà Táo".

Tuy nhiên, việc Apple có thể đưa Việt Nam vào nhóm thị trường mở bán sớm iPhone 17 sẽ ảnh hưởng đáng kể đến dân buôn hàng xách tay. Anh H., một người chuyên buôn hàng công nghệ xách tay ở TP HCM, thường bay sang Singapore hoặc Thái Lan xếp hàng mua điện thoại iPhone trong mỗi dịp mở bán.

"Có khách sẵn sàng trả đến 100 triệu đồng để được cầm iPhone mới ngay trong ngày đầu tiên. Mỗi khách xếp hàng sẽ được mua 2 máy nên dù chỉ mua được số lượng ít thì mỗi mùa mở bán, tôi cũng kiếm lời ít nhất vài chục triệu đồng" - anh H. kể.

Ngoài ra, những năm gần đây, nhiều người đam mê sản phẩm công nghệ hay một số KOL thường tự bay ra nước ngoài để trải nghiệm cảm giác được chạm vào chiếc iPhone sớm nhất, cũng khiến hàng xách tay không còn nhiều sức hấp dẫn.

"Việc Việt Nam trở thành thị trường nhóm 1 không chỉ giúp người tiêu dùng trong nước tiếp cận iPhone sớm hơn mà còn triệt tiêu hoạt động xách tay vốn tạo nên chênh lệch giá khủng" - đại diện một hệ thống phân phối lớn nhận định.

Tại Việt Nam, các đại lý đang tính toán mức giá dự kiến cho người dùng trong nước song thường không có nhiều chênh lệch so với thị trường Mỹ nhờ chính sách phân phối chính hãng ngày càng chặt chẽ.

Tuy nhiên, trong thời gian đầu, thị trường xách tay vẫn có cơ hội "ăn theo", khi nhiều người sẵn sàng trả thêm vài triệu đồng để sở hữu sớm sản phẩm thay vì phải chờ giao hàng theo thứ tự đặt cọc.

Một người quản lý tại đơn vị phân phối (đề nghị giấu tên) cho biết ngay sau khi Apple ra mắt iPhone 17 series trên toàn cầu, các đại lý trong nước sẽ đồng loạt nhận đặt cọc vào ngày 12-9. "Trước đây, một số hệ thống bán lẻ thường tổ chức sự kiện giao hàng từ 0 giờ thu hút khách hàng. Nhưng nếu Việt Nam trở thành thị trường mở bán sớm thì sẽ chỉ được phép giao hàng từ 8 giờ ngày 19-9, sẽ không còn cảnh chen chúc xếp hàng từ nửa đêm" - người này nói.

Giá iPhone 17 Pro Max là 1.199 USD Bên cạnh iPhone 17 series - gồm iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max và 17 Air, sự kiện "Awe Dropping" được kỳ vọng sẽ ra mắt các sản phẩm khác trong hệ sinh thái Apple như Apple Watch, AirPods. Theo các nguồn tin nước ngoài, ít nhất 2 mẫu Apple Watch mới và tai nghe không dây AirPods Pro 3 sẽ được giới thiệu tính năng mới tích hợp tính năng trí tuệ nhân tạo (AI) ở mức độ nào đó. Đáng chú ý, iPhone 17 và Apple Watch sẽ lên kệ toàn cầu vào thứ sáu ngày 19-9, đúng với truyền thống của "Táo khuyết" là chọn ngày mở bán vào thứ sáu của tuần thứ 2 hoặc thứ 3 trong tháng 9, sau sự kiện ra mắt. Giá khởi điểm của iPhone 17 có khả năng là 799 USD, iPhone 17 Air có thể là 949 USD, 17 Pro là 1.099 USD và 17 Pro Max có giá 1.199 USD. M.Phương

Tác giả: Nguyễn Hải

Nguồn tin: Báo Người Lao Động