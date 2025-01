Công an tỉnh Nghệ An: Khánh thành Công trình "Con đường bích họa"

Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành công trình “Con đường bích họa”

Với chủ đề: “Con đường bích họa - Chào mừng Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam, 20 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, công trình được hoàn thành sau gần một tháng thi công.

Công trình gồm 42 bức tranh (được đánh số từ 1 đến 42) tương ứng với vị trí vẽ của 42 bức tường rào trụ sở Công an tỉnh trên đường Lê Hồng Phong (thành phố Vinh), bắt đầu từ nút giao vòng xuyến (đường Trường Thi với đường Lê Hồng Phong) đến cổng “Bộ phận một cửa” Công an tỉnh (Phòng Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội).

42 bức tranh gồm những hình ảnh tiêu biểu của lực lượng Công an Nghệ An trong 80 năm hình thành, chiến đấu và phát triển; các nội dung cổ động toàn lực lượng Công an tỉnh ra sức thi đua hướng tới mục tiêu cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện về mọi mặt của Đảng, sự tin yêu, đùm bọc, giúp đỡ của Nhân dân.

Các đại biểu tham quan công trình

Các bức tranh được bố trí bám sát chủ đề của công trình; đồng thời được xây dựng theo nội dung đảm bảo tôn vinh đầy đủ các hình ảnh tiêu biểu của các khối lực lượng: An ninh, Điều tra, Quản lý hành chính, Xây dựng lực lượng - Hậu cần… Giữa các khối ảnh, họa sĩ bố trí các hình ảnh về hoa sen, hoa hướng dương, sông núi tượng trưng cho mảnh đất, con người xứ Nghệ.

Đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh tham gia vẽ phác thảo lên Công trình

Việc khánh thành Công trình “Con đường bích họa” đúng vào dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 đã góp phần tô điểm thêm cảnh sắc khuôn viên quanh trụ sở Công an tỉnh, hướng tới chào mừng Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tác giả: Nguyễn Thủy

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn