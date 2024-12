Dựng “lá chắn thép” ngăn chặn ma túy trên tuyến biên giới giáp Lào

Đấu tranh hiệu quả với tội phạm và tệ nạn ma túy từ Lào về Việt Nam

Ngày 13/12, tại Nghệ An, Học viện Cảnh sát nhân dân phối hợp Công an tỉnh Nghệ An tổ chức hội thảo khoa học cấp Bộ: "Lý luận và thực tiễn xây dựng xã biên giới giáp Lào sạch về ma túy".

Nghệ An có 419,5 km đường biên giới với nước Lào, là tỉnh có đường biên giới tiếp giáp với Lào dài nhất cả nước (Ảnh: Công an Nghệ An)

Việt Nam và Lào là hai quốc gia có biên giới chung dài trên 2.300 km, đi qua 10 tỉnh của Việt Nam và 10 tỉnh của Lào. Địa hình khu vực biên giới phần lớn là núi cao hiểm trở. Dân cư sinh sống khu vực biên giới chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số.

Do đặc điểm địa lý, dân cư và chịu tác động trực tiếp của tình hình ma túy khu vực, thời gian qua, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào luôn diễn biến phức tạp.

Từ tháng 7/2021 đến tháng 6/2024, Công an 10 tỉnh biên giới giáp Lào đã phát hiện, bắt giữ hơn 14.000 vụ, gần 20.000 đối tượng, thu giữ hơn 1,9 tấn ma túy các loại và gần 3,1 triệu viên ma túy tổng hợp, gần 3.500 cây thuốc phiện, cùng nhiều vật chứng khác có liên quan...

Công an tỉnh Nghệ An tấn công các tụ điểm ma túy tại huyện biên giới Quế Phong vào rạng sáng 20/4/2022 (Ảnh: Công an Nghệ An)

Trước tình hình trên, quán triệt quan điểm chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an: "lấy phòng ngừa là chính" và với mục tiêu tạo lập "lá chắn", "vành đai biên giới" sạch ma túy để ngăn chặn, đấu tranh hiệu quả với tội phạm và tệ nạn ma túy từ Lào về Việt Nam.

Trong những năm qua, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an các tỉnh biên giới giáp Lào đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm về ma túy.

Đặc biệt, một số địa phương đã nghiên cứu, ban hành và triển khai thực hiện hiệu quả Đề án xây dựng "Xã biên giới sạch về ma túy" như: Nghệ An, Điện Biên, Sơn La...

Xây dựng các xã biên giới "sạch" về ma túy

Nghệ An là đơn vị đầu tiên được lãnh đạo Bộ Công an đồng ý cho phép triển khai thực hiện Đề án xây dựng "Xã biên giới sạch về ma túy". Với sự vào cuộc, quyết tâm của cả hệ thống chính trị tỉnh Nghệ An, chỉ sau 6 tháng triển khai thực hiện đề án đã mang lại kết quả quan trọng, tích cực.

Ra mắt mô hình xã biên giới sạch ma túy ở xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn (Ảnh: Công an Nghệ An)

Hàng chục đường dây, ổ nhóm tội phạm về ma túy bị bắt giữ. Nhiều địa bàn, tụ điểm phức tạp về ma túy được chuyển hóa. Đến nay, riêng 27/27 xã biên giới hoàn thành các tiêu chí "Xã biên giới sạch về ma túy".

Toàn tỉnh đã có 227/460 địa bàn cấp xã được công nhận "sạch về ma túy", trong đó, có 5 địa bàn cấp huyện đạt 100% địa bàn cấp xã "sạch về ma túy".

Hiện tại, đã có thêm 76 địa bàn cấp xã đạt 2 tiêu chí "sạch đường dây, điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy", "sạch người nghiện" và đang được Công an tỉnh tiến hành thẩm định kết quả theo quy định.

Đại tá Nguyễn Duy Thanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết, hiện nay, đề án đang được Công an tỉnh Nghệ An tập trung cao độ hướng tới đưa Nghệ An ra khỏi địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy.

Cán bộ Công an huyện Kỳ Sơn đến tận nhà tuyên truyền, vận động nhân dân không mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma tuý (Ảnh: Công an Nghệ An)

PGS.TS Đại tá Trần Quang Huyên, Phó Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân nhấn mạnh, hội thảo khoa học "Lý luận và thực tiễn xây dựng xã biên giới giáp Lào sạch về ma túy" không chỉ là diễn đàn trao đổi lý luận và kinh nghiệm thực tiễn mà còn định hình các giải pháp tổng thể cho công tác phòng chống ma túy tại biên giới.

Đây là cơ hội để các lực lượng chức năng, nhà khoa học, và chính quyền địa phương cùng hợp lực, tạo dựng một vùng biên giới an toàn, phát triển bền vững. Hội thảo cũng là tiền đề để nhân rộng những kinh nghiệm, cách làm hay đến các tỉnh khác trên cả nước.

Từ hội thảo này, trong thời gian tới, sự phối hợp giữa các bên sẽ tiếp tục được nâng cao, tập trung vào các giải pháp phòng ngừa từ gốc, triệt phá các đường dây lớn và hỗ trợ người dân thoát khỏi vòng luẩn quẩn của ma túy.

Tác giả: Nguyễn Anh Ngọc

Nguồn tin: nguoiduatin.vn