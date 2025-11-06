Dùng d.a.o t.ấn c.ông bạn vì mâu thuẫn trong việc góp tiền hát karaoke

Ngày 6/11, VKSND Khu vực 2 – Hà Tĩnh đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Trần Nhật Tân (SN 1979, trú thôn Xuân Dục, xã Kỳ Hoa, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Cố ý gây thương tích” quy định tại khoản 2 Điều 134 BLHS.

Bị can Trần Nhật Tân tại CQĐT.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 21h 29’ ngày 28/10, Trần Nhật Tân cùng một số người bạn trong đó có Dương Đình Quang (SN 1980, trú TDP 1, phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh), tổ chức ăn uống, sau đó cùng góp tiền đến quán karaoke Tấn Phát (thuộc thôn Trung Thượng, xã Kỳ Hoa) để hát.

Quá trình hát tại quán, giữa Trần Nhật Tân và Dương Đình Quang phát sinh mâu thuẫn về việc góp tiền hát karaoke. Tân cho rằng Quang chưa góp 50.000 đồng, trong khi Quang khẳng định đã nộp. Lời qua tiếng lại, Tân bực tức rút dao mang theo trong người tiến đến cắt vào vùng cổ Quang, khiến nạn nhân bị tổn thương cơ thể là 28%.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, VKSND Khu vực 2 – Hà Tĩnh đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Trần Nhật Tân về tội “Cố ý gây thương tích”.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

Tác giả: Hoàng Diệu

Nguồn tin: congly.vn