Tóm gọn kẻ có 3 tiền án, dùng dao để cướp điện thoại

Phan Lưu Chiến tại cơ quan công an.(Ảnh: CAHN).

Tối 26/10, Công an xã Bình Minh (Hà Nội) cho biết đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội bắt giữ đối tượng cướp tài sản là chiếc điện thoại iPhone 12 tại thôn Đàn Viên, xã Bình Minh.

Trước đó, rạng sáng ngày 22/10/2025, Công an xã Bình Minh nhận được tin báo một đối tượng dùng dao đe doạ cướp điện thoại xảy ra trên địa bàn.

Phan Lưu Chiến từng có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản và gây rối trật tự công cộng.

Công an xã khẩn trương phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội điều tra, truy bắt đối tượng.

Đến ngày 24/10/2025, công an đã bắt giữ được thủ phạm là Phan Lưu Chiến (SN 2001, trú tại xã Đại Thanh, Hà Nội). Đáng chú ý, Chiến từng có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản và gây rối trật tự công cộng.

Tại cơ quan công an, Chiến khai nhận do cần tiền tiêu xài nên đã đột nhập vào nhà người dân để trộm cắp tài sản. Khi bị phát hiện, đối tượng đã dùng dao đe dọa, cướp đi chiếc điện thoại iPhone 12.

CATP Hà Nội đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.

Tác giả: Chung Long

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn